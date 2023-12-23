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البيت الأبيض: مفارقة اللون والدور

12/23/2023 2:22:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. مصون شقير في العام 1800 انتهى العمل من بناء بيت رئيس الولايات المتحدة الأميركية في مدينة واشنطن والذي بُني آنذاك من الحجر الكلسي الرمادي، وفي العام 1814 قامت مجموعة من الجيش البريطاني باقتحام مدينة واشنطن وأحرقوا كل شيء فيها، بما في ذلك بيت الرئيس الذي لم يبق منه إلا جدرانه التي اتشحت باللون الأسود، وكان ذلك رداً على هجوم الولايات المتحدة الأميركية على كندا كإحدى المستعمرات البريطانية، وبهدف الاستيلاء على أراضٍ يمكن معها مساومة بريطانيا لرفع قيودها المفروضة على إرسال البضائع الأميركية الى فرنسا، والحد كذلك من نفوذها وتدخلاتها على أراضيها، وتم على إثر ذلك طلاء بيت الرئيس الأميركي باللون الأبيض للتخلص من آثار الحريق، وفي العام 1901 أطلق الرئيس الأميركي روزفلت مسمى البيت الأبيض على المنزل الذي يشغله أي رئيس للولايات المتحدة الأميركية.
ورغم هذا اللون الأبيض الناصع لمقر رئيس الولايات المتحدة الأميركية -والذي لربما أُريد له آنذاك أن يتماهى مع ما أرادت أميركا أن تظهره للعالم من أنها منارة للحرية والعدالة وحقوق الإنسان- إلا أن واقع سياسات البيت الأبيض ومن خلال من أشغله من الرؤساء وعلى مر السنين، تمركزت حول حماية المصالح الأميركية الاستراتيجية أولا وأخيرا، بما يتطلبه ذلك من مد النفوذ والتوسع والاستيلاء على أراضي الغير والتحكم بإرادات الشعوب ومقدراتها ومواردها، وذلك من خلال الأعمال العسكرية المباشرة أو العمليات الاستخباراتية أو تنصيب أنظمة حكم استبدادية تقوم بهذه المهام بالنيابة عنها، أو تدمير وتفكيك الدول التي تعمل خارج نطاق سيطرتها وأوامرها.
والحديث يطول عن أمثلة لهذه الأعمال التوسعية والعدوانية لساكني البيت الأبيض، عفوا“البيت الأسود”، والتي شملت أميركا الوسطى مثل نيكارغوا وبنما وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا والسلفادور، وأميركا الجنوبية مثل البيرو والأورغواي وكولومبيا وتشيلي والقائمة تطول، وحتى هاييتي والدومنيكان وكوبا في البحر الكاريبي، وكذلك قارة آسيا بوسطها وشرقها وجنوبها وشمالها، مثل أفغانستان وفييتنام وكوريا والفلبين والصين واليابان والتي ألقت أميركا على مدينتين فيها (هيروشيما وناكازاكي) قنابل ذرية في الحرب العالمية الثانية، ولم تنجُ افريقيا من أعمالهم العدوانية، ولنا في الصومال وتقسيم السودان والغارة الجوية على ليبيا في العام 1986 خير أمثلة.
كذلك، وبذريعة وجود أسلحة دمار شامل في العراق، شكلت أميركا محورا دوليا بقيادتها لمهاجمته، وبعد هدم كامل بنيته التحتية وتفكيك الدولة والجيش وزرع بذور الفتنة والطائفية وتبديد آثاره وكنوزه التاريخية وموت أعداد لا حصر لها من العراقيين، انتهى فريق التفتيش الأميركي الذي شكل آنذاك الى عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الأميركي بعد ذلك كولن باول، بقوله إن تبريره الحرب على العراق كان نقطة سوداء في ملفه.
ولم تكتف أميركا بجميع ما تقدم، فقد ساهمت، ومن خلال سياساتها وممارساتها، في إجهاض ثورات الربيع العربي وبشكل رئيسي من خلال تأجيج الصراعات العرقية والطائفية لتُغرِق البلاد التي حلمت بالحرية والإصلاح في أتون العنف والحروب الأهلية.
وأخيرا، شهدنا تورط ساكن“البيت الأسود” المباشر في الحرب على غزة من خلال تزويد الكيان المحتل بالأسلحة والذخائر الأكثر تعقيدا وفتكا والمحرمة دوليا، وإرسال جنود أميركيين وإيفاد من يشارك في مجلس حرب هذا الكيان لتوجيه المعارك وإبداء الرأي الاستشاري، وتقديم الدعم اللوجيستي والاستخباراتي وكذلك الإعلامي وبترداد أعمى لأكاذيب دولة الاحتلال، بالإضافة الى دعم الحصار الكامل على غزة من قبل الكيان المحتل وحرمان أهلها من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، الأمر الذي أدى، حتى تاريخه، إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتجويع من بقي منهم على قيد الحياة، وكذلك تدمير البنى التحتية بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة، وكل ذلك خلافا للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جينيف لحماية المدنيين أثناء الحرب.
وأكثر من ذلك، فقد مارست أميركا أكثر من مرة حق النقض في مجلس الأمن، وآخر ذلك كان قبل أيام من أجل منع وقف الحرب على غزة حتى تعطي الوقت الكافي لدولة الاحتلال لتنجز مهمتها المطلوبة بالإجهاز على المقاومة، وبالتالي تبديد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية وذات سيادة، والقضاء على البنى التحتية في غزة وإبادة أكبر عدد ممكن من أهلها لجعل البقاء فيها مستحيلا، بما يخدم مخططات الاحتلال في تهجير من تبقّى منهم قسرا إلى مصر والتلويح بهذا الإجراء الى سكان الضفة الغربية بتهجيرهم الى الأردن.
لم يعد للنواح والعويل والاستنكار أي قيمة أمام هذا القتل الهمجي البربري الذي تشارك فيه الإدارة الأميركية، فمخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية تستوجب المساءلة وإنزال العقاب، وذلك بالتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة من يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية حاليا والمسؤولين الكبار معه، بتهمة المشاركة والمساهمة في ارتكاب جرائم حرب وعدوان وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لأهلنا في غزة وأمام المحاكم الدولية المختصة وبغض النظر عن مدى طول وتعقيد مثل هذه الإجراءات، وهو إجراء برسم التنفيذ بمبادرة يقودها مجلس النواب الأردني والنقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة المحامين وحسب الأصول القانونية، فإذا كان مجلس النواب الأميركي قد صوّت قبل أيام لصالح فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأميركي الحالي استنادا الى أنشطة ابنه المثيرة للجدل، وتقدمت منظمة حقوق الإنسان الأميركية (مركز الحقوق الدستورية) بدعوى أمام محكمة اتحادية ضد الرئيس الأميركي الحالي ومعاونيه بجرم التواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان غزة، فهل نتردد أو نخشى أو نستحي نحن من طلب محاكمة ساكن“البيت الأسود” ومعاونيه على اشتراكهم في كل هذه الجرائم البشعة والمروِّعة؟

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