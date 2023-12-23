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عام صعب على قطاع العمل.. وسياسات الحكومات المتعاقبة ساهمت بارتفاع البطالة

12/23/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - وصف خبراء بأن العالم الحالي، كان "صعبا" على قطاع العمل، تخللته عدة تحديات، أبرزها التغييرات التشريعية، مع استمرار وجود مشكلة البطالة التي تشكل عائقا أمام الحكومات المتتالية.
وبين الخبراء، في حديث لـ"الغد"، أن قرار عدم إلغاء وزارة العمل كان هاما جدا، والتحدي هو مواصلتها العمل بحماية حقوق العمال، وتطرقوا لأبرز المعيقات والإنجازات التي مرت على القطاع العام الحالي، والذي شهد في الربع الأخير منه، العدوان الصهيوني على غزة، ما أثر سلبا على القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عزام الصمادي، بين أن القوى العاملة، تعاني من تحديات عديدة، أبرزها البطالة، والتي تعتبر تحديا رئيسا لها وللدولة، لأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، ساهمت بشكل كبير في زيادة نسب البطالة بين صفوف القوى العاملة، وضعف الإرادة بتنظيم سوق العمل، لأن العمالة الوافدة وعدم تنظيم وجودها، ساهمت بزيادة نسب البطالة، وأن تدني الأجور، يلعب دورا مهما بزيادة البطالة، لأنه لا يمكن الحديث عن الحد الأدنى للأجور (260 دينارا) في ظل ظروف معيشية سيئة وأسعار مرتفعة، بحيث لم يعد لدى العمال، وغالبية المواطنين، القدرة على تلبية متطلبات عيشهم.
ولفت العزام، الى أن التحدي الآخر، يكمن في ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن تدني الأجور وعدم توفر الحضانات في أماكن عمل المرأة، وغياب وسائل النقل المناسبة والملائمة، يسهم بضعف مشاركتهن الاقتصادية، وغياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، وعدم وجود خطة إستراتيجية لدراسة احتياجات سوق العمل.
وبخصوص التشريعات، أشار الى أنها ما تزال تعاني من ثغرات كبيرة، بخاصة قانون العمل، الذي يحتاج للتعديل، ليغدو متوازنا، ويسهم بتنظيم علاقة مثالية بين العمال وأصحاب العمل، دون تغول طرف على آخر، ما يستوجب إيجاد قانون ينظم العمل النقابي، بحيث يعطي الحرية لتشكيل نقابات عمالية ديمقراطية ومستقلة، تمثل القوى العاملة.
ويعتقد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن العام الحالي كان صعبا على قطاع العمل، بعيدا عن تداعيات العدوان الصهيوني على غزة، وتأثير ذلك على بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ما سيدفع باتجاه المزيد من ارتفاع معدلات البطالة في عدة قطاعات، وما يزال مبكرا الحديث عن آثارها الملموسة، ولكن بدأت ملامح حقيقة آثار العدوان، الذي جاء امتدادا لاحتلال امتد لعشرات العقود، يؤثر على مختلف مفاصل الاقتصاد.
وأضاف عوض، كان عاما صعبا على قانوني العمل، بخاصة الضمان الاجتماعي الذي جرى عليه تعديلات صعبة ذات طابع تراجعي، أهمها حرمان الشباب دون سن الـ30 العاملين في بعض الأنشطة الاقتصادية، من التمتع بمجمل التأمينات الاجتماعية التي يوفرها، بحجة انها ستخفف من كلف التشغيل لدى أصحاب الأعمال.
ورأى عوض، أن أمام وزارة العمل تحديا كبيرا، له علاقة باستعادة دورها كحام للعمال، وبرغم ملاحظاتنا عليها، لكنها توفر حماية معقولة للعاملين، سواء وفق قانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي، او الانظمة والتعليمات بموجبهما.
وبين أن التعديلات على قانون العمل، حرمت العاملين في المؤسسات من حق المفاوضة الجماعية مع اصحاب الاعمال والحوار الاجتماعي، وكان من حق العاملين الذين ليس لهم نقابات، وفق النصوص القانونية، إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب الأعمال مرتين على الاقل، لمناقشة شروط عملهم، لكن هذه النصوص أزيلت من قانون العمل، وهذا أمر خطر وتراجعي.
وبخصوص قانون العمل اجريت تعديلات عليه، بوضع صلاحية تأسيس النقابات العمالية لوزير العمل، وبالتالي زادت سيطرة الوزارة؛ ممثل الحكومة على حق العمال بتشكيل نقابات عمالية.
من جانبها استعرضت الوزارة، انجازاتها للعام الحالي، عبر تشريعات ناظمة لسوق العمل، كإقرار مجلس النواب القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2023، وصدور 3 أنظمة جديدة لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة في سوق العمل.
كما افتتحت مركزا أردنيا ألمانيا، لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا، ما يمهد الطريق أمام العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة لدخول سوق العمل الألماني، وفقا لما يطلبه من تخصصات، بتوفير المعلومات والمشورة وفرص التدريب المتاحة لهذه العمالة.
وووقعت عقد عمل جماعي جديد للعاملين بمؤسسات التعليم الخاص، ينبثق عنه عقد العمل الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال كافة، وسيدخل حيز التنفيذ مع العام الدراسي المقبل، كما أشرفت على عقود عمل جماعية بين النقابات العمالية والعاملين بالعديد من القطاعات.
وساهمت الوزارة عبر اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور في حملة "واع/ية" للتوعية، بالحقوق العمالية للمرأة، والتوعية بخصوص عمل الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واصلت استمرت بالتوسع في تنفيذ الفروع الإنتاجية في الألوية والمحافظات، لتشغيل الأردنيين من الجنسين الذكور والإناث.

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