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التربية تضع لمساتها الأخيرة على تكميلية التوجيهي.. والطلبة قلقون

12/23/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – فيما وضعت وزارة التربية والتعليم اللمسات الأخيرة على استعداداتها الإدارية والفنية لعقد الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، تزداد في المقابل أجواء التوتر والرهبة بين الطلبة، الذين يسابقون الزمن لإنهاء دراسة ومراجعة المباحث المقررة، قبل حلول موعد بدء الامتحانات، الخميس المقبل.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن الوزارة استكملت الترتيبات والتحضيرات اللازمة لعقد التكميلية.
وأضاف المساعفة لـ"الغد" أمس، أن الوزارة حريصة على مصلحة طلبة التوجيهي وتعزيز الأجواء الإيجابية والطمأنينة لديهم.
وبين أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان وكذلك مراكز التصحيح، حيث تعمل على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من التدفئة ومياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بالمقاعد المريحة واللوحات الإرشادية، وتوفير كافة المستلزمات التي تساعد في تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.
وأشار إلى أن الوزارة، ستشكل غرفة عمليات في مركزها، بالإضافة إلى غرفة عمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير الامتحانات.
وأوضح أن الورقة الامتحانية في المباحث الدراسية ستتكون من 50 فقرة (أسئلة موضوعية) باستثناء ثلاثة مباحث تتراوح فيها نسبة الأسئلة المقالية من (40 % – 50 %)، وهي: اللغة العربية/ مشترك، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وسيتكون مبحث الرسم الصناعي من 100 % أسئلة مقالية نظرا لخصوصيته.
ولفت إلى أن عدد الطلبة المشتركين بالامتحان من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 81614 مشتركا ومشتركة، توزعوا على كافة الفروع الأكاديمية والمهنية، حيث سجل 33549 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و37433 في الأدبي، وبلغ عدد المسجلين للفرع الشرعي نحو 136 طالبا.
وأما في الفروع المهنية، فسجل نحو 3394 مشتركا في الفرع الصناعي، و2308 في الفرع الزراعي، إلى جانب 877 في الفرع الفندقي والسياحي، و3917 في فرع الاقتصاد المنزلي.
وبين أن عدد الطلبة المشتركين الذين سجلوا لغايات رفع المعدل بلغ 13834 طالبا وطالبة، فيما سجل 67780 لغايات استكمال متطلبات النجاح.
ولفت المساعفة إلى أن الامتحان التكميلي سيجرى في 833 قاعة موزعة على 381 مركزا لمختلف مديريات التربية والتعليم، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ، فيما سيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 9 قاعات.
كما سيتقدم للامتحان 275 مشتركا ومشتركة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق الفئات الآتية: الطلبة الصم ويبلغ عددهم 78 مشتركا ومشتركة، والطلبة الأكفاء 36، والطلبة ذوو الإعاقة الحركية 73، وطلبة الشلل الدماغي 33، والطلبة ضعاف البصر بواقع 55 مشتركا ومشتركة.
وبحسب جدول الامتحان، يتقدم الطلبة في أولى جلسات الامتحان بمبحث التربية الإسلامية، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة 11 صباحا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا.
إلى ذلك، حفلت صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعليقات طلبة "توجيهي" مع اقتراب الامتحان، ما يؤشر لزيادة شعورهم بالقلق والتوتر.
وفي هذا الإطار، كتب الطالب علي خلدون على صفحة مختصة بـ"التوجيهي": "بقي 5 أيام على انطلاقة الامتحانات.. فكلما تناقصت الأيام يزداد معها التوتر، فيارب أكرمنا بأعلى العلامات".
أما وليد علاونة فكتب: "بدي أنصحكم يا إخوان اتعبوا هسا لأنه كل التعب راح تنسوه يوم النتائح، وحياة الجامعة بتستاهل تتعبولها لأنها بتجنن.. فيارب فالنا النجاح".
وكتبت هبة العدوان: "في حدا مثلي.. ياجماعة الخير.. عم بمسك المواد أراجعها بحس المعلومات يلي حافظتها مثل السحاب..".
وعلقت الطالبة لين فاروق: "يارب أسئلة سهلة تراعي مشاعرنا وتعبنا"، في حين عبر معن جواد عن معاناته بالقول: "يا جماعة الخير، بدرس ساعة وبسرح قدهم مرتين، يارب تهون الأيام ونخلص سريعا".

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