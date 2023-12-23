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ارتفاع موازنة صندوق التأمين الصحي 10 ملايين دينار للعام المقبل

12/23/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان– رفعت الحكومة الموازنة المقدرة لصندوق التأمين الصحي المقدرة للعام المقبل بنحو 10 ملايين دينار، بعد أن كانت 175 مليونا للعام الحالي لتصبح 185 مليونا للعام المقبل.
وكانت ابرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام الحالي والمعاد تقديرها للعام الماضي، ارتفاع مجموعة تعويضات العاملين بمقدار5 ملايين، ويعود ذلك لزيادة قيمة الحوافز الممنوحة للأطباء والممرضين والمهن الأخرى العاملين بوزارة الصحة، وزيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات 4,897 ملايين، لتمكين الصندوق من تسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات الأخرى 20 ألفا، نتيجة زيادة مخصصات البعثات والدورات التدريبية ومكآفات اللجان الطبية.
كما برزت الفروقات بزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية 100 ألف، لتمكين إدارة الصندوق من تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني.
ووفقا لخطة الصندوق التامين الصحي للعام المقبل، على إنجاز مشروع حزم المنافع الأساسيـة، قابلة للتطبيق، إضافة إلى إنجاز خطوات تنفيذية مهمة في مشروع التغطية الصحية الشاملة.
كما تعكف، على تحقيق التوافق بين قطاعات الصحة المختلفة، والتوسع في أتمتة الخدمات المقدمـة، إضافة إلى الحصول على خدمات الإصدار والتجديد وبدل فاقد والغاء بطاقة التأمين الصحي إلكترونيا.
ومن برامج الصندوق، إنجـاز مـشـروع إطـلاق التأمين الصحي الاجتماعي المجموعة الأولى، وتوحيـد أســس انتفـاع الفئـات التـي تـم تأمينهـا بموجـب قـرارات اتخذها مجلس الوزراء، وتحقيق العدالة في الحصول على التأمين الصحي للفئات المستهدفة.
وتعكف الإدارة على حوسبـة إدارة التأمين الصحـي، بما يضمن حوسبة مديرتي الشؤون المالية، والشؤون الفنية والتقليل ما أمكن من استخدام الأوراق، وربـط مديريـتي الشـؤون الماليـة وشـؤون المشتركين مـع نظام حكيم لتحصيل الإيرادات، اضافة وتسهيل عملية تحصيل الايرادات وتوفير الوقت والجهد و الدقة في الانجاز.
كما تعمل على إلغـاء بطاقـة التـامين الصحي لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فوق الـ18 عاما إلكترونيا، وتوفير خدمـة إصـدار وتجديـد بطاقـاتهم في مركز تشخيص الإعاقات المبكر وتسهيل عملية الحصول على الخدمة لهذه الفئة، ومتابعة تطبيـق الأنظمـة والتعليمات النافذة بخصوص معالجة المرضى المؤمنين صحيا داخل وخارج مستشفيات وزارة الصحة، و إنجاز معاملات الحالات الطارئة للمرضى المؤمنين.
كما تعمل الادارة على إنجـاز معاملات الإعفـاء مـن أجـور المعالجـة الصادرة من رئاسة الوزراء أو وزير الصحة، والمشاركة بإعـداد بروتوكـولات صرف الأدوية المقررة والأدويـة غيـر المقررة، وعقد اللجـان الفنيـة لإعطـاء الموافقـة علـى صـرف بعـض الأدوية المقررة وغيـر المقررة لتنظيم صرف الأدوية.
ومن بين برامج خطتها، متابعـة تحصــيل إيـرادات الصندوق من اشتراكات وأثمان أدوية وأجور معالجة من مصادرها المختلفة، ومتابعة وإنجاز عمليات الصرف لنفقات الصندوق والتـدقيق إداريـا وفنيـا وماليـا علـى مستشـــفيات ومراكـز وزارة الصحة.
كذلك تعكف على تدقيق ملفـات المرضـى ووصـفات الأدويـة المشـتراة علـى حساب التأمين الصحي، وتطبيق الأسس والتعليمات المتبعة لصرف الأدوية غير المقررة، ومتابعـة تحويـل المرضـى إلـى المستشفيات المتعاقـد معهـا بموجـب اتفاقيـات ومتابعة وحدات غسيل الكلى.
ووفقا لخطة الادارة، ستخفض هذه البرامج مستويات الفقر والبطالة و بناء نظام حماية اجتماعية فعال، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها جراء الازدياد المضطرد بأعداد متلقي الخدمة.
ومن التحديات التي تواجهها ادارة الصندوق، التغير المستمر في القيادات العليا والوسطى، والتحول النمطي للأمراض، وما يترتب عليه من ارتفاع الكلف العلاجية، فضلا عن محدودية الموارد المالية، وارتفاع معـدل عمـر الإنســان وزيــادة أعـداد كبـار السـن ومـا يترتـب عليـه مـن ارتفاع الكلف العلاجية.

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