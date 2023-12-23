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1.186 مليون دينار ارتفاع بموازنة الوطني للأوبئة في 2024

12/23/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - ارتفعت موازنة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية المقدرة للعام 2024 بنحو 1.186 مليون دينار، حيث بلغت الموازنة المقدرة للعام 2024 نحو 3.094 مليون دينار مقارنة بالعام 2023 والتي بلغت موازنته 1.908 مليون دينار.
ومن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديرها عن العام 2023، زيادة مجموعة العاملين بمقدار (670) ألف دينار، حيث تركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وتعبئة الوظائف الشاغرة والمحدثة، إضافة إلى زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار (186) ألف دينار، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات الأخرى بمقدار (30) ألف دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات عدد من الخبراء.
كما تركزت زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بمقدار (300) ألف دينار لتمكين المركز من تجهيز المختبرات اللازمة لعمله.
ومن أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026، تعزيز وتفعيل شبكة المختبرات بالأدوار والمسؤوليات على جميع المستويات، مع الربط المباشر للبيانات بنظام الرصد، وتعزيز القدرة والكفاءة الوطنية على اكتشاف ورصد وتأكيد الأمراض المنتشرة والمستجدة، إضافة إلى التنسيق مع جهود المختبرات الوطنية ومراقبتها لربط البيانات المخبرية بنظام الرصد.
كما يعمل المركز على تهيئة إمكانيات وقدرات وطنية معززة للكشف عن الأمراض المستجدة والمنتشرة ورصدها وتأكيدها من خلال مختبراته، وتعزيز القدرات الوطنية في التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة والمرونة، إضافة إلى تطوير السياسات والإستراتيجيات والأدلة التوجيهية الصحية المتعلقة بالتأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة والمرونة.
ويعكف المركز أيضا على تنسيق ورصد الجهود الوطنية الموجهة إلى الاستعداد لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، وزيادة القدرات والجهود الوطنية المعززة والمنظمة فيما يخص التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، والقدرة على الصمود في وجهها.
وتشمل الجهود وضع سياسات صحية وإستراتيجيات وإجراءات تشغيلية قياسية معدة لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، والتعامل معها بمرونة، والمساهمة في برامج البحوث الوطنية والدولية لإنتاج المعرفة المتعلقة بقضايا الصحة العامة، فضلا عن تطوير أطر الكفاءات الأساسية لتحديد وتصنيف وتوحيد الخبرات في مجال الصحة العامة.
ويهدف المركز، ضمن خطته، إلى توفير برامج بناء قدرات عالية الجودة للمهنيين في مجال الصحة العامة، وإعداد سياسات مستنيرة تعنى بالصحة العامة قائمة على الأدلة البحثية، وتوفير قدرات الموظفين من خلال برامج أبحاث منفذة على المستوى الوطني والدولي وكوادر صحية مؤهلة.
ومن المهام التي تبناها المركز في خططه، رصد وتقييم شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، بما في ذلك قضايا البيئة والزراعة والحيوانات وتغير المناخ، إضافة إلى إعداد تقارير لدراسات حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، وتطوير معايير التهديدات ونظام المراقبة، وكذلك تطوير وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني.
كما يعكف المركز على إعداد تقارير حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، وقائمة معايير التهديدات ونظام المراقبة، إضافة إلى إعداد نظام معلومات جغرافية فعال.
ومن المهام أيضا، تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى، وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية، ورصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية، فضلا عن توفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحية، والإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الشأن.
ووفقا لأجندة المركز للعام 2024، يعمل المركز على متابعة وتحسين مستويات التطعيم في المملكة، وتوسيع قاعدة المشمولين فيه، وقيادة الجهود الصحية الهادفة لمنع ومكافحة الأوبئة والأمراض السارية والإعاقات الناجمة عنها، وفقا للمعايير العالمية، علاوة على إعداد توصيات الهيئات الصحية الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المشابهة إقليميا ودوليا.
ويتم ذلك من خلال البحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية وتحليلها، وبناء قدرات كوادر المركز وتأهيلها وتدريبها، وتدريب العاملين في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض السارية وتأهيلهم من خلال توفير البرامج المهنية والأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا وإقليميا ودوليا.
كما يبرز من بين خطط المركز، تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها، بما في ذلك التهديد الإرهابي البيولوجي، فضلا عن تعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة وإمكانيات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية.
ويواجه المركز بعض التحديات والعقبات، مثل الوصول إلى بيانات الرصد وتحويل التركيز من الصحة العامة إلى الاستجابة للطوارئ مرة أخرى، خاصة وأن نسبة كبيرة من سكان الأردن هم من المهاجرين واللاجئين، بمن في ذلك المهاجرون غير الشرعيين، ما قد يزيد من تحديات الوصول إليهم وتتبع سلوكهم الصحي.

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