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هطولات ما قبل الأربعينية تفوق التوقعات.. وآمال بموسم مطري جيد

12/23/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - رغم تواضع تكرار المنخفضات التي شهدتها مختلف مناطق المملكة منذ بدء الموسم الخريفي حتى دخول أربعينية الشتاء، والمعروفة بالمربعانية، الجمعة، إلا أن ما تحقق من الموسم المطري لفترة ما قبل المربعانية، تجاوز نسبة المفترض تحقيقه من الموسم قبلها، وفي معظم المناطق.
وفي الوقت الذي سجّلت فيه تلك الهطولات المطرية كميات جيدة بشكل نسبي قبل دخول المربعانية، استقبلت المملكة المربعانية الحالية أو الانقلاب الشتوي للموسم 2023 – 2024، بهطولات مطرية متواصلة في مختلف مناطق المملكة، من المؤمل أن تساهم بموسم مطري غنيّ، يؤثر إيجابا في تدفقات المياه نحو السدود.
وفيما كانت حالات عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على مختلف مناطق المملكة ما قبل فترة المربعانية، محدودة كما، إلا أن مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أكد أن هذه الحالات التي نجمت عنها هطولات مطرية غزيرة أحيانا ومحدودة أحيانا اخرى، تميزت بهطولات تجاوزت النسبة المفترض تحقيقها من الموسم المطري ما قبل هذه الفترة، في معظم مناطق المملكة.
وقال آل خطاب، في تصريحات لـ"الغد"، إن النسبة المئوية لانحراف المجاميع المطرية عن معدلها المطري العام الافتراضي حتى بداية بداية المربعانية، والتي سجلتها منطقة العقبة، كانت نسبتها الأعلى من بين مناطق المملكة الأخرى، حيث بلغت نحو 13 %.
وأضاف أن المناطق الوسطى الشرقية سجلت أيضا ارتفاعا في نسبة الهطولات المطرية عن معدلها العام الافتراضي حتى بداية المربعانية الحالية، حيث وصلت إلى
12 %، ومن ثم المناطق الجنوبية التي سجلت ارتفاعا نسبته 11 %.
وبين أن المناطق الجنوبية الغربية سجلت هذا الارتفاع أيضا وفي النسبة ذاتها، وبلغت حوالي 9 %، فيما سجلت نحو 4 % في المناطق الشرقية، وحوالي 3 % في المناطق الشمالية.
ومقابل هذه المناطق من المملكة، سجلت منطقة الأغوار الجنوبية انخفاضا في نسبة الهطولات المطرية عن معدلها العام الافتراضي حتى بداية المربعانية الحالية، حيث وصل إلى أقل من 10 %، بالإضافة إلى انخفاض نسبته 5 % في المناطق الوسطى الغربية، فضلا عن انخفاض نسبته إلى نحو 4 % في منطقة الأغوار الشمالية، وانخفاض نسبته 1 % في الأغوار الوسطى.
وسجل يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بداية الانقلاب الشتوي، أو مربعانية الشتاء للموسم المطري الحالي 2023-2024، والتي تشكل أمطارها بشكل عام ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، حيث تعتبر هذه الأيام أبرد أيام السنة، والتي تتميز عادةً بتشكل الصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري.
فيما قد تشهد المنطقة أمطارا غزيرة وأحياناً تساقطا للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية إلى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، والتي كان آخرها في مربعانية 2021 - 2022، حيث شهدت تساقطا للثلوج فوق أغلب المرتفعات الجبلية من المملكة، وفق آل خطاب.
وأشارت الدراسات في إدارة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى مجموع مطري شهدته محطة رصد مطار عمان المدني خلال 100 عام الماضية خلال فترة المربعانية كان في الموسم 1973 – 1974، وبلغ 215 ملم، محققة ما نسبته 87 % من معدلها الموسمي، فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعانية 0.6 ملم في الموسم 2013 – 2014.
ووفق تصريحات سابقة لآل خطاب، فإن الدراسات الإحصائية المناخية لفترة المربعانية، أشارت إلى أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لهذه الفترة، محسوبا للفترة ما بين الأعوام 1991-2020، يبلغ في مطار عمان المدني 13.1 درجة مئوية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4.6 درجة مئوية، كما يبلغ المعدل العام للأمطار 78 ملم.
كما يبين السجل المناخي أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مطار عمان المدني بلغت 26.3 درجة مئوية بتاريخ 23 كانون الأول (ديسمبر) العام 1963، وأقل درجة حرارة صغرى 7.5 درجة مئوية تحت الصفر المئوي بتاريخ 2 كانون الثاني (يناير) العام 1973.
أما على مستوى المملكة وخلال فترة المربعانية، فبلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة 31.5 درجة مئوية بتاريخ 3 كانون الثاني (يناير) العام 1959 في محطة رصد العقبة، فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في محطة الشوبك بواقع 14.0 درجة مئوية بتاريخ 7 كانون الثاني (يناير) العام 1992.
وكانت مجاميع أمطار مربعانية الموسم الماضي 2022 – 2023، انتهت بنسب ضعيفة في أغلب مناطق المملكة، حيث لم تشكل من أمطار المربعانية سوى 8 % في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الأغوار الشمالية، فيما شكلت 15 %-19 % في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الأغوار الوسطى، فيما كانت الهطولات في فترة المربعانية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والأغوار الجنوبية بنسب تراوحت بين 24 %- 29 %، من معدلها للفترة نفسها.
فيما شهدت المناطق الجنوبية، الجفر، معان، القطرانة، أعلى أداء في مربعانية الموسم محققة ما نسبته 73 % من معدلها الموسمي العام.
ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.
وعبرت مصادر وزارة المياه والري، في وقت سابق، عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي 2023 – 2024، غنيّا وذا أداء جيد، لافتة إلى المضي بتنفيذ خطط "المياه" بنهج ثابت ووفق برامج محددة، والهادفة بأكملها إلى توفير كميات المياه المدورة من خلال تقليل الفاقد، بنوعيه الإداري والفيزيائي، وذلك توازيا ومحاولات تأمين مصادر مياه جديدة.
وأكدت الوزارة – سلطة وادي الأردن أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.
إلى ذلك، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة تبقى اليوم تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح لفترات قصيرة، وتضعف تدريجياً فرصة هطل الأمطار في ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.-(بترا)

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