غزة.. الحل بالتخلص من نتنياهو

MENAFN - Alghad Newspaper) سماح بيبرس

عمان– أيهما قابل للتطبيق، التخلص من حركة المقاومة الإسلامية حماس، أم التخلص من رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو؟ سؤال يجيب عليه رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود أولمرت، مؤكدا أن الأولى والأمر القابل للتنفيذ هو الخلاص من المتطرف نتنياهو.الساحة السياسية في كيان الاحتلال تشهد الساحة السياسية في كيان الاحتلال حاليا، ارتفاع وتيرة مطالب تيارات وأحزاب، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة أسراهم لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وترى هذه التيارات، أن إصرار الاحتلال بحكومته الحاليّة على إطالة أمد الحرب التي يشنها على القطاع، لن يؤدي لتحقيق أهدافه.

وكان رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود أولمرت، شدد في مقالة له مؤخراً، على أهمية وقف إطلاق النار، ووضع إعادة أسرى كيانه، لدى المقاومة الفلسطينية في غزة كهدف مركزي للحرب.

وذكر في مقالته المعنونة "أوقفوا الحرب مقابل عودة الأسرى أحياء"، أنّ مزاعم رئيس حكومة الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو وأركان حكومته، بأنه يمكن القضاء على "حماس"، بعمليات عسكرية "غير واقعية"، مشيراً إلى ضرورة "التخلص من نتنياهو".

كما كان رئيس الحكومة الصهيونية السابق ايهود باراك دعا "إلى التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو" بسبب حرب غزة ورفض إعادة الأسرى، وقال إنه "يجب أن نجد آلية لاستبدال نتنياهو وبن غفير في الحكومة".

ويرى محللون وسياسيون، أنّ هذه المطالبات والأصوات تأتي في سياق صراع سياسي داخلي ضد المتطرف نتنياهو، إذ تهدف هذه التيارات لإنهاء حياته السياسيّة، واستغلال الأخطاء التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، وما يتحمله الجيش الصهيوني من خسائر ميدانية هائلة، كحجّة ضد نتنياهو.

ووفقاً للبعض، فإنّ معادلة وقف الحرب ترتبط بحاجة مجتمع الاحتلال للأمان، والتي لا تتحقق إلا بنهاية إيجابية لهم، مع عدم إغفال الموقف الأميركي المنحاز للكيان، والذي ما يزال يدعم استمرار الحرب على غزة.

وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، قال إن المطالب بوقف الحرب على غزة وتوجيه انتقادات قوية لنتنياهو وحكومته من قيادات سابقة سياسية أو رؤساء حكومات سابقين في الكيان، قد يصنّف جزء منه، كتقييمات، فيما أنّ جزءا آخر، يأتي في سياق الصراع السياسي بين الشخصيات السياسية والأحزاب هناك.

وبيّن أنّ دعوات وقف الحرب، إدانة للحكومة المتطرفة ورئيسها شخصيا، وكل هذا جزء من الاستعداد للانتخابات المقبلة بعد الحرب لمن ما يزالون مرشحين، او إدانة للتيار الذي يمثله نتنياهو.

وأوضح المعايطة أنّ الضغوطات السياسية الداخلية مزعجة لنتنياهو، بخاصة أن وقف الحرب المقصود منه هو رحيله، وهذه فرصة لخصومه، لإضعاف موقفه الشعبي والسياسي، وتسريع إيقافها، يعني الذهاب إلى التغيير ولانتخابات جديدة.

على أنّه حتى الآن، فإن معادلة وقف الحرب، مرتبطة أولا بحاجة مجتمع الكيان للأمان والتي لا تتحقق إلا بنهاية إيجابية له، بالإضافة للموقف الأميركي الذي ما يزال يدعم استمرار الحرب، مع تغيير في تكتيكاتها، كالانتقال للقصف الجوي، وعمليات اقتناص قادة المقاومة، وتخفيف العمليات البرية.

الخبير السياسي والعسكري نضال أبو زيد، أشار إلى أنّ مثل هذه الضغوطات على الحكومة الصهيونية الحالية، تزايدت مؤخراً، بخاصة من المعارضة التقليدية بقيادة باراك وزعيم المعارضة يائير لبيد، التي أدركت تماماً بأن حجم الخسائر العسكرية التي تتعرض لها قوات الاحتلال، قد تؤدي لانهيارها.

وفي وقت يحاول فيه سياسيون معارضون استغلال هذه النقطة، لزيادة شعبيتهم في الشارع الصهيوني بتحميل المسؤوليّة لـ"الغريم التقليدي" نتنياهو، والذي فشل بتشكيل حكومة ائتلاف، وضم هذا المكون من المعارضة السياسية في حكومته، تضغط في الجانب الآخر، تيارات وأحزاب يمينية، على رأسها وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، إيتمار بن غفير لاستمرار العمليات العسكريّة.

وقال أبو زيد، إنّ نتنياهو بات في وضع حرج أمام التيارين، وهذا يعتبر مشهدا من مشاهد "الانتقام السياسي"، فالتيارات السياسية في الكيان تحاول الخروج بصفقات، والتحضير للمرحلة التي تأتي بعد نتنياهو، مشيرا إلى أنّ المعارضة لن تكتفي بمحاولة تحميله خسائر 7 أكتوبر، بل تعمل على إنهاء حياته السياسية، نتيجة قراراته السياسية اليمينية المتطرفة، وتحييد المعارضة عن حكومة الائتلاف الحالية.

وتوقع أن يكون لهذه الضغوطات أثر على الحكومة الحاليّة وقراراتها، خصوصا وأنّها تتزامن مع خسائر لقوات الاحتلال تجاوزت الـ25 % من جنودها، إذ إنّ هذه المسألة تعتبر نقطة قد تستغلها المعارضة، ما قد يفضي لمبادرة دبلوماسية أو هدنة، أو إيجاد حل لإخراج الكيان من مستنقع غزة والموقف المحرج الذي وضعه فيه نتنياهو.







جانب من مظاهرة مناوئة لحكومة نتنياهو في تل أبيب-(وكالات)