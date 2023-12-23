الرجوب: طوفان الأقصى ملحمةٌ بطولية.. وحماس جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني



وصرّح الرجوب، لصحيفة "يني شفق" التركية خلال زيارته الأخيرة لإسطنبول قبل أيام، أنّه يتعين على أنقرة التوسط بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية لتعزيز الوحدة السياسية الفلسطينية.



وقال أمين سر فتح: "أخبرنا نظراءنا الأتراك، أننا نريد إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، مُعتبراً في تصريحاته أنّ تركيا "دولة إقليمية كبيرة جداً، ودولة إسلامية يمكنها أن تلعب دوراً رئيسياً في إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق الوحدة".



كما أعلن الرجوب طلبه من المسؤولين الأتراك "تحفيز إخواننا في حماس على مراجعة الوضع من منظورٍ سياسي"، مضيفاً أنّ فتح تعتقد أنّ "حماس جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني".



ووصف الرجوب عملية "طوفان الأقصى" وهجوم المقاومة الفلسطينية يوم 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، الذي شنّته كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية، بأنّه "ملحمة بطولية أخرى، وحرب دفاعية في تاريخ المقاومة الفلسطينية الممتد لـ 75 عاماً".



وأضاف أنّ الفلسطينيين يحتاجون إلى اتخاذ قراراتٍ جماعية من خلال دعم المقاومة معاً، إضافةً إلى الحاجة إلى "إقناع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والعالم أجمع، بأنّ الدولة الفلسطينية موجودة"، وذلك بحسب ما صرّح للصحيفة التركية، مُعتبراً أنّ "هذا لا يمكن أن يحدث بدون وحدةٍ وطنية".



يُشار إلى أنّ أمين سر حركة فتح كان قد دعا حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى لقاءِ مصالحةٍ وطنية في الجزائر، أثناء زيارتها الأحد ولقاءه رئيسها، عبد المجيد تبّون، وذلك بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني والتمهيد لإجراء انتخابات، والاتفاق على مشروع نضالٍ فلسطيني مشترك، حسب حديث الرجوب.



وقال الرجوب عقب لقاءه الرئيس الجزائري حينها: "ندعو قيادة حماس، ونقول لهم تعالوا لنبني مقاربة سياسية ونضالية لها علاقة بخيار استراتيجي لإقامة الدولة الفلسطينية، في ظل مرحلة فيها تحول مهم في العالم لصالح إقامة الدولة الفلسطينية".



وتعليقاً على تصريحات الرجوب، وما اعتُبرت تصريحاتٍ لافته من قِبله، أكّد الكاتب والباحث الفلسطيني في الشؤون الاستراتيجية، محمد فرحات، في مقابلةٍ أجرتها معه الميادين نت، أنّ القوى السياسية الفلسطينة التي أنتجت الانقسام "لم تكن بحاجة إلى حربٍ بحجم ما يجري في قطاع غزّة، كي تكتشف كم أضرَّ الانقسام بحياة الفلسطينيين وأضعفهم".



وأشار فرحات إلى أنّ المصلحة السياسية والأخلاقية والوجودية للفلسطينيين قبل الحرب المستمرة على قطاع "غزّه كانت تتطلب وضع حدٍ للانقسام وبناء استراتيجية وطنية موحدة وملائمة وكفوءة، يكون لها دليل وطني عام يؤمن به الجميع وينظمون اختلافاتهم وفقاً لضوابطه".



كذلك، شدّد الكاتب والباحث الفلسطيني أنّ الحرب على غزّة جعلت ضرورة إنهاء الانقسام أكثر من حاجة وضرورة استراتيجية، منوّهاً بأهمية "كل دعوة وجهد وتوجّه نحو التوحد وإنهاء الانقسام".



ولفت فرحات في حديثه للميادين نت، إلى أنّ الأهم هو ذهاب المعنيين عملياً في هذا الاتجاه، مُشدّداً أنّ الشعب الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً لانقسام قواه السياسية، مُطالب "بمحاسبة كل مظهر انقسام ومن يقف وراءه".



وأوضح أنّ إنهاء الانقسام وبناء استراتيجية وطنية موحدة، يجب أن يكون هدفاً خارج أي نقاش أو تأويل لأي أحد، معتبراً وجود ظهيرٍ سياسي وطني للمقاومة يمثّل استجابةً من طرف القوى السياسية الفلسطينية، ومشدّداً على أنّ كل حركة مقاومة تحتاج لمثل هذا الظهير.



وبخصوص لعب دور إقليمي في ملف المصالحة الفلسطينية، اعتبر فرحات أنّ قوى الإقليم المعنية بفلسطين، لها دور تؤديه تبعاً "لخلفيات موقفها من الشأن الفلسطيني"، مُضيفاً أنّ المتغيرات التي أحدثتها الحرب على قطاع غزّة "تملي على كل القوى، خصوصاً تلك صاحبة النظرة السلبية أن تقرأ، وتفهم الواقع الذي ينشأ عن الحرب بعينٍ أخرى".



وأكّد أنّ ما يجري في قطاع غزّة هو نقطة تحوّل لها تداعياتها المباشرة وبعيدة المدى، وهي تعيد أيضاً تشكيل الواقع والوعي والقيم والالتزامات والمصالح، وتؤثّر في الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم. -وكالات