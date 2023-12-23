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أتبول على نفسي من الخوف.. تصريحات جندي إسرائيلي بعد عودته من القتال في غزة (فيديو)

12/23/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "أتبول على نفسي من الخوف".. بهذه الكلمات، وصف جندي إسرائيلي ما آلت إليه حالته النفسية بعد عودته من القتال في غزة. حيث روى جندي الاحتلال شهادته أمام الكنيست مرعوباً، ونقل فظاعة وقائع القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يجري.

الفيديو كاملا:

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