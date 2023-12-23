الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان
التاريخ
12/23/2023 2:22:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت من الضفة 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان.
وتصاعدت الاعتقالات في الضفة الغربية على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 4600 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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