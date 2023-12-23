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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان

12/23/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت من الضفة 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان.

وتصاعدت الاعتقالات في الضفة الغربية على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 4600 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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