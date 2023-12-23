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اللحام: الاحتلال لا يستهدف الصحفيين فقط بل ونشطاء السوشال ميديا

12/23/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 16 صحفيا في غزة منذ بداية شهر كانون الأول الحالي وحتى مساء الخميس، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 83 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وفق ما أعلن أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الصحفي محمد اللحام.

وقال اللحام لـ"الغد"، إن 160 جريمة ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ بينها 16 شهيدا و17 أسيرا.

وأضاف اللحام أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر شهد استشهاد العديد من العاملين في المؤسسات الصحفية؛ من بينهم 30 صحفيا و10 من الطواقم الإدارية والفنية العاملة في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى عدد غير محدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ممن يغطون الأحداث والذين استهدفهم الاحتلال بالقتل والاعتقال والقصف والملاحقة، خلال الحرب على قطاع غزة.

وتاليا تفاصيل الإحصايات التي رصدتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي:

"أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، على ضرورة تدخل عاجل للمؤسسات الدولية الحقوقية والإعلامية لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الحالة الصحفية الفلسطينية التي تتعرض للاستهداف مع سبق الإصرار والترصد.

ففي تقريرها الشهري، ذكرت لجنة الحريات الإعلامية التابعة للنقابة، أن شهر تشرين ثاني الماضي شهد جرائم عديدة ضد الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وجاء في التقرير ان اللجنة رصدت استشهاد 16 من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة بقطاع غزة وكذلك تعرض 17 من الصحفيين للاعتقال تم الافراج عن 7 منهم.

وكانت الوقائع الخطيرة تمثلت برصد 30 حالة قصف واقتحام مكاتب ومؤسسات ومنازل الصحفيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

فيما سجلت 43 حالة من احتجاز الطواقم والمنع من التغطية اغلبها في الضفة الغربية تخللها أيضا 15 حالة اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

فيما كانت الاصابات دامية لهذا الشهر حيث سجلت 12 اصابة في صفوف الصحفيين، إضافة لرصد نحو 11 حالة من التهديد بالقتل والتحريض على قتل الصحفيين من جهات اسرائيلية.

واشار التقرير ايضا الى عشرات الاعتقالات والمحاكم والاستدعاءات والغرامات المالية للصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة ما يصفونه بالتحريض.

ونوه رئيس لجنة الحريات بالنقابة الصحفي محمد اللحام، إلى صعوبة رصد جرائم الاحتلال وتوثيقها وتحديدا بحق الصحفيين وتحديدا بقطاع غزة وذلك لصعوبة التنقل والانقطاع المتكرر للكهرباء وشبكات الاتصالات الخلوية وشبكات الانترنت.

تفاصيل الجرائم والانتهاكات وفق رصد وتوثيق لجنة الحريات :


الشهداء الصحفيين خلال تشرين ثاني 2023

01 نوفمبر: استشهاد الصحفي في قناة الأقصى الفضائية إياد مطر في قصف لجيش الاحتلال على منزله بمحافظة الوسطى بقطاع غزة حيث استشهدت والدته بالقصف أيضا.


2 نوفمبر: استشهاد الصحفي محمد البياري العامل في قناة الأقصى جراء قصف منزله بمدينة غزة.


2 نوفمبر: استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزله في خانيونس مع 11 من افراد اسرته


2 نوفمبر استشهاد الصحفي في موقع الجماهير الإخباري مجد فضل عرندس جراء قصف طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات.


6 نوفمبر: استشهاد الصحفي والمستشار في بيت الصحافة، محمد الجاجة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله بحي النصر بمدينة غزة.


11 نوفمبر مصور جامعة الأقصى ومحاضر للوسائط المتعددة في الجامعة احمد محمود القرا في خزاعة شرق خانيونس.




13 نوفمبر: استشهاد مصور قناة القاهرة الاخبارية احمد فطيمة برصاص جيش الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.


14 نوفمبر: استشهاد الصحفي يعقوب البرش مصور اذاعة نماء متأثرا بجراحه نتيجة قصف منزله بمدينة غزة.


18 نوفمبر: استشهاد الكاتب الصحفي مصطفى الصواف جراء قصف منزله في حي التفاح شرق مدينة غزة مع 47 من أفراد العائلة.


19 نوفمبر: استشهاد رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة الصحفي بلال جاد الله في غارة جوية إسرائيلية وهو في سيارته.


20 نوفمبر: استشهاد مدير السوشال ميديا بقناة القدس محمد نبيل الزق بقصف في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.


20 نوفمبر: استشهاد الصحفية ومقدمة البرامج في شبكة الماجدات الإعلامية آلاء طاهر الحسنات بقصف منزلها بحي الدرج بمدينة غزة.


20 نوفمبر: استشهاد الصحفية المستقلة ومقدمة بودكاست آيات خضورة باستهداف منزلها ببلدة بيت لاهيا غزة


22 نوفمبر: استشهاد العامل في اذاعة الراي والصحفي في قسم العلاقات العامة والإعلام في وزارة الحكم المحلي بغزة عاصم البرش نتيجة فصف الاحتلال منطقة الشجاعية.


23 نوفمبر: استشهاد المصور الصحفي محمد معين عياش بقصف الاحتلال برفقة ما لا يقل عن 20 من أفراد عائلته.




23 نوفمبر: استشهاد المصور الصحفي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات وسط قطاع غزة.
وتم توثيق استشهاد 6 من العاملين في الدوائر الخدماتية للمؤسسات الاعلامية .


اعتقالات الصحفيين تشرين ثاني 2023

3 نوفمبر: اعتقلت الشرطة الإسرائيلي بالقدس مصور قناة "TRT" التركية حمزة النعاجي من وادي الجوز أثناء تغطيته لمنع قوات شرطة الاحتلال منع المواطنين من الصلاة بالمسجد الاقصى. وقد تم الإفراج عنه بعد توقيف لمدة ست ساعات بكفالة مالية وفرض إقامة جبرية لمدة 5 أيام.

5 نوفمبر: حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي في إذاعة الارسال أمير أبو عرام للاعتقال الإداري بعد ان كانت قد اقتحمت منزله في بلدة بيرزيت بالقرب من رام الله واعتقلته.

وفي نفس اليوم تم اقتحام منزل الصحفي مصعب سعيد ومنزل الكاتب والباحث محمد القدومي وتم الإفراج عنهما بعد نحو 7 ساعات من الاعتقال.

5 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال منزل الصحفية الحرة سمية جوابرة في مخيم الفارعة بالقرب من نابلس، بعد استدعائها مع زوجها الصحفي طارق السركجي لمقر شرطة الاحتلال في مستوطنة اريئيل جنوب نابلس. وتم الإفراج عنها بتاريخ 12 من نفس الشهر بكفالة مالية 10 آلاف شيكل، وكفالة طرف ثالث بقيمة 50 ألف شيكل، الحبس المنزلي دون تحديد سقف زمني ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

6 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال مراسل شبكة القسطل الإخباري محمد حلبية (أبو جاموس) من منزله في بلدة "أبو ديس" فجر يوم الاثنين.

6 نوفمبر: قوات الاحتلال مصور شركة جي ميديا الصحفي عبد المحسن شلالدة بعد مداهمة منزله في بلدة "سعير" شمال الخليل

7 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال المصور الصحفي في شبكة قدس حذيفة جاموس من منزله ببلدة ابو ديس /القدس

8 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال مراسل شبكة قدس عامر أبو عرفة من منزله بمدينة الخليل

8 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي في إذاعة علم محمد الأطرش من منزله في مدينة الخليل

13 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال في قطاع غزة الصحفي في إذاعة صوت القدس مؤمن الحلبي عند مفترق نتساريم خلال نزوحه من مدينة غزة

16 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي في قناة الاقصى بهاء الغول من شارع صلاح الدين بمدينة غزة أثناء نزوحه للجنوب

17 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية ميرفت العزة بعد استدعائها للتحقيق بمركز شرطة بيت حنينا وتم الإفراج عنها في صفقة تبادل الأسرى بتاريخ 26/11.

18 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال المصور الحر عبد العفو الزغير من القدس ومكث بالاعتقال 4 ايام قبل ان يتم الافراج عنه بكفالة عدلية وبشرط الحبس المنزلي لأسبوع.

18 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي في إذاعة راية اف ام طارق الشريف من منزله بمدينة البيرة

19 نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الحر فتحي ادكيدك فجر يوم الأحد بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، وصادرت هاتفه النقال و اقتادته لجهة مجهولة.

21نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي مؤمن سمرين بعد اقتحام منزله في بلدة "برقة" بالقرب من رام الله وأفرجت عنه بعد نحو ثلاث ساعات.


اصابات مباشرة بالجسد

2 نوفمبر: أصيب المصور الصحفي إسماعيل أبو حطب خلال قصف الاحتلال برج "الغفري" في غزة مما أدى الى جرح دامي في ساقه اليسرى كما أصيب مجموعة من الصحفيين في نفس الواقعة عرف منهم صابر نور الدين، وعبد ربه شناعة، وهيثم شناعة.

7 نوفمبر: إصابة الصحفي محمد حمودة في غارة نفذها الاحتلال على منزله مما ادى إلى إصابة عدد من أفراد عائلته، بينهم زوجته التي فقدت عينها اليسرى، وابنه البكر أحمد الذي بُترت ساقه.

8 نوفمبر: إصابة الصحفي خالد أبو سلطان بجروح دامية بيده اليسرى و قدميه وساقيه أثناء تغطيته الإخبارية بشارع الصناعة بغزة الذي تعرض لقصف صاروخي من طائرات الاحتلال.

9 نوفمبر: إصابة المصور الصحفي سعيد المجدلاوي بجروح بقدمه اليمنى أثناء تغطية لقصف الاحتلال بمدينة رفح جنوب القطاع.

9 نوفمبر: تعرض الصحفي عبادة طحاينة لمحاولة دهس من قبل السيارات العسكرية وسط مدينة جنين أثناء تغطيته اقتحام المدينة مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح ورضوض. وفي نفس الواقعة ايضا تعرض مراسل قناة رؤيا الصحفي حافظ صبرا لرضوض شديدة نتيجة سقوطه أثناء محاولة الهرب من دهس السيارة العسكرية الإسرائيلية. كما أصيب مصور قناة الغد الصحفي شادي جرارة بشظايا الرصاص أثناء تغطيjة ذات الحدث واستكمل العلاج بمستشفى جنين الحكومي.

17 نوفمبر: تعرض مصور قناة الجزيرة باللغة الانجليزية الصحفي جوزيف حنظل وأثناء مروره على حاجز "الكونتير" شرقي بيت لحم الى اعتداء من قبل مجموعة مستوطنين هاجمته بالضرب الجسدي وبتكسير سيارته بالحجارة والعصي وكذلك برش غاز الفلفل السام بوجهه مما ادى الى اصابته بجروح ورضوض نقل على أثرها لمستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج

21 نوفمبر: تعرض الصحفي مؤمن سمرين لاعتداء بالضرب على معظم أنحاء جسده لحظة اعتقاله من منزله في بلدة "برقة" في مدينة رام الله. مما ادى الى اصابته برضوض

32 نوفمبر: أصيب المصور الصحفي في وكالة "رويترز" فادي شناعة والمصور الصحفي "عمرو طبش" أثناء تغطيتهما قصف بمنطقة الشيخ ناصر بعد انهيار جدار اسمنتي على جسديهما.

24 نوفمبر: اصيب مصور التلفزيون الألماني الصحفي طارق الكيال برصاصة مطاطية جراء استهدافه من قبل جيش الاحتلال خلال انتظاره لتغطية الإفراج عن الدفعة الثانية من صفقة التبادل امام سجن عوفر بالقرب من رام الله.
وقد تم نقل الى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

25 نوفمبر: تعرضت مراسلة قناة "الشرق" ياسمين أسعد لرضوض في جسدها نتيجة اعتداء قوات شرطة الاحتلال عليها بأعقاب البنادق والركل في قرية سلوان المقدسية أثناء تغطيتها الصحفية لحظة الإفراج عن الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص.

26 نوفمبر: أصيب مصور قناة "سكاي نيوز عربية" رائد الحلو برصاصة قرب معتقل "عوفر" خلال استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية التي كانت متواجدة لتغطية الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى المحررين بصفقة التبادل، ليصاب بيده اليمنى كما أصيبت المركبة برصاصة مطاطية. ونقل المصور الى المستشفى (مستشفى يافا – أبو ريا) بين إصابته بكسرين في اليد واحد في مفصل الكف والأخر في الكف نفسه، وجروح في أصابع يده، ما دفع الأطباء الى وضع الضمادة عليها (جبصين).

29 نوفمبر: احتجزت قوات الاحتلال الصحفي حافظ تلاحمه واعتدت عليه بالضرب مساء يوم الأربعاء على حاجز طيار اقامة الجنود غرب مدينة الخليل



احتجاز الطواقم والمنع من التغطية

3 نوفمبر: احتجزت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم من وكالة وفا ضم الصحفي جعفر صدقة والصحفي محمد ابو بكر والموظف في وفا رأفت صوالحة بالقرب من بلدة عين سينيا شرق رام الله. وتم الإفراج عنهم بعد نحو ساعتين من الاحتجاز.


11 نوفمبر: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية القصف الصاروخي في محيط المستشفى الاندونيسي حيث أطلقت باتجاههم القذائف والرصاص، وعرف منهم الصحفي عبد الله عبيد والصحفي محمود أبو سلامة والصحفي عبود أبو سلامة.


13 نوفمبر: احتجزت قوات جيش الاحتلال 4 من الطاقم العامل لتلفزيون فلسطين في أريحا وذلك عند الحاجز الثابت على مدخل المدينة حيث خضعوا للتفتيش والتدقيق قبل ان ان يتم الافراج عنهم بعد نحو ساعة. هذا وضم الطاقم: مراسلة التلفزيون الهام اهديب الصحفي عمر أبو عوض مدير مكتب، الصحفي محمد الزغب، الصحفي سامر اسعد ابو سليمان.


14 نوفمبر: تعرضت مجموعة من الصحافيين للاعتداء من قبل جنود الاحتلال خلال تغطيتهم للأحداث في مخيم طولكرم.


17 نوفمبر: منعت شرطة الاحتلال طواقم صحفية عديدة من تغطية الاعتداء على المصلين بالقدس ومنعهم من دخول المسجد الأقصى.


17 نوفمبر: عرقلة شرطة الاحتلال عمل الطواقم الصحفية بمدينة القدس ومنعهم من تغطية الاعتداءات على المصلين ومنعهم من الصلاة بالمسجد الأقصى. وعرف منهم طاقم قناة الجزيرة وقناة التلفزيون التركي“TRT” حيث قام جندي اسرائيلي بكسر عدسة الكاميرا التركية بضربها بمخزن الرصاص للبندقية.


22 نوفمبر: احتجزت مجموعة من قوات الاحتلال مصور فضائية "الميادين ساري جرادات على مدخل "بيت عيانون" شرق مدينة الخليل حيث تعرض للتفتيش الجسدي وتفتيش هاتفه النقال وكاميرته الشخصية وأفرج عنه بعد نحو نصف ساعة.




24/11 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة صحفيين وإعاقة عملهم في منطقة الفحص جنوب الخليل أثناء مرورهم لتغطية لحظات الافراج عن الاسرى بمدينة يطا حيث تم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من الاحتجاز وهم: مراسل صحيفة "الحدث" مصعب شاور ومراسل شبكة "فلسطين بوست الصحفي محمود الطميزي ومراسل راديو "الرابعة" طه أبو حسين.


24 نوفمبر: هاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية العاملة على مدخل معتقل عوفر ببلدة بيتونيا غرب رام الله أثناء تحضيراتهم للتغطية الصحفية للإفراج عن المعتقلين ضمن صفقة تبادل الاسرى الدفعة الأولى. فقد هاجمهم جيش الاحتلال الطواقم بقنابل الغاز والرصاص وقنابل الصوت محاولا منع تغطيتهم الصحفية من خلال الاستهداف حيث أصيب معظمهم بالاختناق نتيجة الغاز السام .عرف منهم (مراسلة الجزيرة جيفارا البديري ومصور وكالة "رويترز" الصحفي عمار عوض ومراسل شبكة يافا يوسف الكرنز و مراسلة روسيا اليوم يافا استيتية ومصور القناة و مصور قناة المملكة صالح حمد ومراسل فضائية العربي فادي العصا والإعلامي زاهر ابو حسين من اعلام هيئة مقاومة الجدار والمصور الصحفي كمال الازرق وطاقم من مؤسسة (4D) الاعلامية ومراسل صحيفة العربي جهاد بركات والصحفي في وكالة وفا رامي سمارة.


26 نوفمبر: منعت شرطة الاحتلال طواقم الصحفيين من تغطية اللحظات الأولى لوصول الاسرى والاسيرات المفرج عنهم لبيوتهم بالقدس والى بلدة سلوان المقدسية حيث أغلقت شرطة الاحتلال بعد الشوارع لمنع الصحفيين من الوصول لمنازل الأسرى عرف من الصحفيين مراسلة قناة "الشرق" الصحفية ياسمين اسعد ومصور صحيفة القدس محمود عليان والمصور خليل خضر، مراسلة التلفزيون العربي الصحفية كرستين ريناوي والمصور علي دواني، مراسل التلفزيون الت
ركي TRT الصحفي فهمي اشتيوي والمصور ومصوراً التلفزيون التركي TRT محمد عضو.


26 نوفمبر: منعت قوات الاحتلال بالقرب من معتقل عوفر ببلدة بيتونيا الطواقم الصحفية من تغطية الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى والأسيرات بصفقة التبادل حيث هاجمتهم بالرصاص وقنابل الصوت وقنابل الغاز المدمع. عرف منهم: طاقم قناة TRT التركية طاقم "قناة رؤيا وطاقم“الجزيرة” وطاقم روسيا اليوم وطاقم قناة الغد وطاقم سكاي نيوز عربية.


29 نوفمبر: احتجزت قوات الاحتلال الصحفي حافظ تلاحمه واعتدت عليه عند حاجز عسكري غرب الخليل.


30 جريمة وانتهاك: قصف واقتحام منازل ومؤسسات صحفية



قصف وتدمير 11 منزل للصحفيين



قصف وتدمير 9 مؤسسات إعلامية



اقتحام 10 منازل للصحفيين



1. (1 تشرين ثاني) قصفت طائرات جيش الاحتلال منزل الصحفي في قناة الأقصى إياد مطر مما ادى الى استشهاده ووالدته وتدمير منزله الكائن في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

2. (2 تشرين ثاني) قصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي لدى موقع "الجماهير" مجد فضل عرندس في مخيم "النصيرات" بقطاع غزة مما ادى الى استشهاد الزميل عرندس وتدمير منزله.



3. (2 تشرين ثاني) دمرت صواريخ طائرات الاحتلال منزل الصحفي محمد ابو حطب وقتلته ونحو 12 من عائلته في خانيونس جنوب قطاع غزة.



4. (3 تشرين ثاني) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مكاتب المؤسسات والقنوات الإعلامية في برج الغفري غرب مدينة غزة مما أدى الى تدمير كلي وجزئي للعديد منها: مكتب "قناة الشرق“وكالة "الأنباء الفرنسية"، مؤسسة المجموعة الإعلامية الفلسطينية" ومكتب قناة الجزيرة شركة النجاح للإعلام ومكتب عين ميديا..



5. (5 تشرين ثاني) اقتحمت قوات الاحتلال منازل ثلاثة صحفيين في بلدة بيرزيت وهم أمير أبو عرام، ومصعب سعيد، والكاتب محمد القدومي



6. (5 تشرين ثاني) قصفت طائرات الاحتلال منزل مصور قناة الاناضول الصحفي محمد العالول مما أدى لا ستهاد عدد من أفراد عائلته وتدمير منزله



7. (6 تشرين ثاني) اقتحمت قوات الاحتلال مطبعتين ومكتبة في مدينة الخليل" مطبعة "أنسام" مكتبة "بانوراما" مطبعة "انفتي".



8. (6 تشرين ثاني) قصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي محمد اللجاجة من بيت الصحافة مما أدى إلى استشهاده وعدد من أفراد أسرته في حي النصر.



9. (6 تشرين ثاني) اقتحمت قوات الاحتلال منزل مراسل شبكة القسطل الإخباري الصحفي محمد أبو جاموس في بلدة "أبو ديس" جنوب القدس



10. (7 تشرين ثاني) اقتحمت قوات الاحتلال منزل مصور جي ميديا الصحفي عبد المحسن شلالدة في بلدة "سعير" بمدينة الخليل



11. (8 تشرين ثاني) اقتحمت قوات جيش الاحتلال في مدينة الخليل منازل مراسل شبكة "قدس برس" الإخبارية الصحفي عامر أبو عرفة (35 عاما) الكائن في الحي الغربي من مدينة الخليل،



12. (8 تشرين ثاني) اقتحمت قوات جيش الاحتلال في مدينة الخليل منزل مقدم البرامج في اذاعة علم المحلية الصحفي محمد الأطرش



13. (13 تشرين ثاني) حظرت حكومة الاحتلال عمل قناة الميادين اللبنانية في فلسطين وقررت إغلاق بث القناة " و"حظر عملياتها بتهمة ما وصفته بالإضرار بأمن الدولة



14. (18 تشرين ثاني) قصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي بقناة القدس ساري منصور في مخيم البريج مما أدى الى استشهاده وتدمير منزله



15. (18 تشرين ثاني) قصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي مصطفى الصواف واستشهاده وتدمير منزله شرق مدينة غزة



16. (19 تشرين ثاني) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل مقدم البرامج في إذاعة راية اف ام المحلية الصحفي طارق الشريف في مدينة رام الله،



17. (19 تشرين ثاني) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي الحر فتحي ادكيدك في مدينة الخليل.



18. (20 تشرين ثاني) قصفت طائرات قوات الاحتلال منزل الصحفية آلاء الحسنات مما ادى الى استشهادها وتدمير منزلها بمدينة غزة.



19. (20 تشرين ثاني) قصفت طائرات قوات الاحتلال منزل الصحفية آيات الخضور مما الى استشهادها وتدمير منزل العائلة في منطقة بيت لاهيا



20. (21 تشرين ثاني) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي مؤمن سمرين في بلدة "برقة" بالقرب من رام الله.



21. (21 تشرين ثاني) اقتحمت قوات جيش الاحتلال منزل الصحفي مجاهد السعدي في منطقة حرش السعادة بجنين



22. (23 تشرين ثاني) قصفت طائرات الاحتلال منزل المصور الصحفي محمد عياش مما أدى الى استشهاده وعدد من افراد عائلته وتدمير منزله بالكامل في النصيرات وسط قطاع غزة.



تهديدات بالقتل:

رصدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين تهديدات لفظية ومكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تستهدف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال وهي على النحو التالي:



2 نوفمبر: شنت حساب استيطاني على تطبيق "التلجرام" يطلق على نفسه "صائدو النازية" هجوما على مراسلة قناة الكوفية منار شويكي، وهو حساب يدار من قبل مجموعة من المستوطنين، ويعمل من أجل للتحريض على قتل الصحفيين الفلسطينيين من خلال نشر صورهم وبياناتهم.


5 نوفمبر: تعرضت مراسلة قناة الميادين هناء محاميد لحملة تحريض خطيرة بعد استدراجها لمكتب البريد التابع للاحتلال بالقدس، من قبل شخص عرف نفسه "حاييم إيتجار" من القناة العاشرة الإسرائيلية، وقم بعمل حوار وتصويره معها وبثه على صفحته عبر منصة "فيسبوك" لتتعرض الزميلة محاميد بعده لسيل من التهديدات على خلفية عملها مع قناة الميادين.




10 نوفمبر: شن موقع يسمى غلوبال هجوما تحريضيا بالقتل طال الصحفيين: مثنى النجار والزميل حسن صليح، كما تم رصد تحريض على الصحفيين: علي محمود، وحاتم علي حسن صليح، ومثنى النجار، وسعيد الخطيب، ويوسف مسعود، من قبل موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية وموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت.


18 نوفمبر: تعرضت مقدمة برامج الاطفال سابقا بتلفزيون فلسطين ورئيس قسم الإعلام بجامعة فلسطين التقنية "خضوري" الصحفية ولاء البطاط الى تهديدات بالقتل عبر المنصات الإلكترونية العبرية.
21 نوفمبر: تعرض مذيع أخبار القناة التركية TRT فؤاد كوزلوكلو للتهديد بالقتل من قبل مستوطن في مستوطنة سديروت على الحدود مع غزة اثناء تغطيته للأحداث هناك.


22 نوفمبر: تعرض مراسل قناة الجزيرة في شمال غزة الصحفي أنس الشريف لتهديدات بالقتل من ضباط بجيش الاحتلال الاسرائيلي، بهدف ثنيه تغطية جرائم الاحتلال في غزة".



وتاليا ملخص تقرير شهر تشرين الأول/ أكتوبر الصادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين:


"قالت نقابة الصحفين الفلسطينين، أنها تعتبر شهر أكتوبر23 هو "عام أسود" على المراسلين الصحفين فى العالم والأسوأ فى تاريخ المهنة بعد إستشهاد 40 من زملائهم، وبعض أفراد عائلاتهم، نتيجة المجازرالتى إرتكبها الإحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وأوضحت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، الفلسطينين أن شهر أكتوبر شهد استشهاد، العديد من العاملين في المؤسسات الصحفية، من بينهم 30 صحفيا و10 من الطواقم الإدارية والفنية العاملة في قطاع الإعلام، بالإضافة لعدد غير محدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين استهدفهم الاحتلال بالقتل والاعتقال والقصف والملاحقة، خلال الحرب على قطاع غزة.

وأشار تقرير الصحفين، إلى ان اعتقال 20 صحفيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، واستهدف نحو 62 مؤسسة إعلامية بالقصف والتدمير الكلي أو الجزئي بقطاع غزة، في حين استهدف بعض المؤسسات الإعلامية بالإغلاق والمصادرة في الضفة الغربية، مضيفا" تم تدمير أكثر من 70 منزلا للصحفيين عن عمد راح ضحيته نحو 200 شهيد من عائلاتهم.

وأضافت لجنه الحريات فى تقريرها أنه على الصعيد الميداني في الضفة الغربية، واصل الاحتلال جرائمه وانتهاكاته التي وصلت الى أكثر من 112 واقعة، كان أبرزها: ((37 حالة منع من التغطية واحتجاز الطواقم، وكذلك 21 حالة استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع و17 حالة اعتداء جسدي وضرب و15 حالة مصادرة أدوات ومعدات شخصية ومهنية للصحفيين و13 حالة تحريض مكتوب ولفظي من جهات إسرائيلية مختلفة و8 حالات تهديد مباشر بإطلاق النار و4 حالات اغلاق مؤسسات إعلامية واثنين من الزملاء أصيبوا بأعيرة نارية من جيش الاحتلال عدى عن اشكال أخرى متعددة من الانتهاكات وابرزها المنع من التنقل بين المحافظات والاستدعاء لمقرات المخابرات الإسرائيلية لغرض التحقيق والتهديد والإرهاب)). بحسب التقرير.

ونوه التقرير رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد اللحام، إلى أن عدد الضحايا لجرائم وانتهاكات الاحتلال قد يكون أكبر وأخطر مما ذكر وذلك بفعل صعوبة العمل بدقة في قطاع غزة بسبب استدامة القصف الصاروخي والمدفعي مما يحد من التنقل والمتابعة الدقيقة.

وأضاف اللحام قائلا إن ((لجنة الحريات تنشر الوقائع التي تأكدت منها وتابعتها رغم الصعوبة التي يعيشها الزملاء الصحفيين على أن يتم التدقيق اكثر والإضافة في حال توافرت أي معلومات كانت مجهولة او أي مستجد في هذا الملف)).

فيما أشار اللحام لتقارير المؤسسات الدولية الخاصة برصد الانتهاكات في العالم والتي لم تشهد في تاريخها أن يرتقي 44 من الحالة الصحفية العالمية في شهر واحد.

وتابع ((هذا العدد من الصحفيين حيث سجل معدل ارتقاء 50 صحفيا سنويا في كل العالم وفي 2021-2022 سجل 86 ضحية وفق المؤسسات الدولية أي ان الصحفيين الفلسطينيين في شهر أكتوبر فقدوا أكثر من نصف الصحفيين على الكرة الأرضية من ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات مما يؤكد أن شهر اكتوبر هو الاسوأ على الاطلاق في تاريخ الجرائم العالمية بحق الصحفيين))".

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