نجاة فريقي المنار والـMTV من عدوان إسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)



وأظهرت مشاهد فيديو القصف على بعد أمتار من الموكب الصحافي.



ويضم فريق المنار المراسل علي شعيب، ومصوّر القناة خضر مركيز، في منطقة الخردلي.



وأُصيب مركيز بجروح طفيفة في العين من جراء الغارة الإسرائيلية.



وكان الاحتلال قد استهدف العديد من المراسلين والصحافيين في غزة ولبنان على السواء، في العدوان الإسرائيلي المستمر على الجبهتين، وأدّى قصفه إلى استشهاد الصحافيين في قناة الميادين المراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع.

كما استهدف الاحتلال طواقم من الصحافيين في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بقصفٍ مباشر في محيط بلدة علما الشعب أثناء تغطيتهم الوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ما أدّى إلى استشهاد مصوّر وكالة "رويترز" عصام عبد الله وإصابة آخرين.

بالتوازي، يواصل الاحتلال استهداف الطواقم الإعلامية في غزّة، في سياق محاولاته طمس الحقائق وإخفاء الصورة، ومنعهم من نقل الوقائع، حيث وصل عدد الشهداء الصحافيين في القطاع إلى 98، منذ بداية العدوان عليه، حتى اللحظة. -وكالات