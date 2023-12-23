وفاة 4 أطفال سوريين نازحين في لبنان.. لقوا مصرعهم إثر سقوط سقف الغرفة عليهم



وأشارت الوكالة إلى أن "الحادث أدى إلى انهيار الغرفة التي كانت تقطنها عائلة من النازحين السوريين، ما أدى إلى مصرع 4 أطفال"، ومنذ مساء الخميس يشهد لبنان منخفضاً جوياً أدى إلى تدني درجات الحرارة، وتساقط أمطار غزيرة ورياح شديدة بسرعة 90 كيلومتراً في الساعة.



ويعيش في لبنان نحو مليوني لاجئ سوري، بحسب تقديرات رسمية، يعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، فيما حوالي 800 ألف منهم فقط مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.



في حين نشر الدفاع المدني اللبناني صورتين من الموقع بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقاً) قال فيها: "تمكن عناصر الدفاع المدني في هذه الأثناء من انتشال الجثة الأخيرة من جثث الأطفال السوريين الـ4 الذين قضوا جراء انهيار سقف الغرفة التي كانوا بداخلها في حميص/ مزيارة.. وقد تمكن الوالدان والابن البكر من الخروج أحياء من داخلها".



وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت في بيان أن "الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل الجمعة تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص/مزيارة في قضاء زغرتا، وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الأترنيت) عند سفح الجبل، تقطنها عائلة من النازحين السوريين، ما أدى إلى انهيار الغرفة. وخلّف هذا الانهيار سقوط 4 ضحايا أطفال سوريين".

وتابعت: "عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثتي طفلين من تحت الأنقاض. ويعمل العناصر على انتشال الجثتين الباقيتين من تحت الركام، في حضور الأجهزة الأمنية المختصة، وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة".وبحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني، فقد تسبّبت الأمطار الغزيرة التي يشهدها لبنان بانجراف التّربة في بلدة حميص شمال لبنان، وسقوطها على سطح غرفة عند سفح الجبل، تقطنها عائلة من النازحين السوريين، ما أدّى إلى انهيار الغرفة ووفاة الأطفال.



وتسببت العاصفة المناخية القوية التي يشهدها لبنان، بأضرار مادية كبيرة جراء تساقط الأمطار وجرف التربة.



كما حاصرت المياه عشرات السيارات على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية لساعات، وفاض النهر الرئيسي في بيروت وقطع الأوتوستراد الساحلي.نا