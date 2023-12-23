تفاعل حزين مع وداع الطبيب البرش لابنته الشهيدة في غزة (شاهد)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وثق مقطع مصور لحظات مؤلمة لودع مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، ابنته الشهيدة جراء استهدف منزله شمال قطاع غزة.
وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الدكتور البرش في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ابنته جنان (13 عاما) وإصابته وعائلته بجروح مختلفة.
وظهر البرش في مقطع مصور وهو يعانق ابنته الشهيدة، رغم إصابته وعدم قدرته على الحراك، في لحظات مؤلمة حازت على انتشار واسع في منصات التواصل الاجتماعي.
وقال البرش خلال وداعه ابنته: "هذه ابنتي نامت بحضني وفدتني بروحها".
وأضاف: "اللهم هذه ابنتي وهبتها إليك. هذه ابنتي حفظت كتاب الله وكانت تريد أن تسرد القرآن على جلسة واحدة في صفوة الحفاظ. أخذتها شهيدة فاقبلها يا رب".
وكشف ابن عم الدكتور منير البرش عن تهديد الاحتلال لمدير عام الصحة بغزة، موضحا أن المخابرات الإسرائيلية هددته بالقول: "سوف نلاحقك"، وفق حديثه لقناة "الجزيرة".
وقال الصحفي سمير العركي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)؛ إن "استهداف الدكتور البرش يفتح ملف التصفية الممنهجة التي تقوم العصابات الصهيوأمريكية للنخب الغزاوية من أطباء ومهندسين وأكاديميين وصحفيين وأدباء ومثقفين".
وتفاعل ناشطون عبر منصة "إكس" مع مشهد وداع البرش لابنته بحزن شديد، منددين بجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.
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