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تفاعل حزين مع وداع الطبيب البرش لابنته الشهيدة في غزة (شاهد)

12/23/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وثق مقطع مصور لحظات مؤلمة لودع مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، ابنته الشهيدة جراء استهدف منزله شمال قطاع غزة.
وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الدكتور البرش في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ابنته جنان (13 عاما) وإصابته وعائلته بجروح مختلفة.

وظهر البرش في مقطع مصور وهو يعانق ابنته الشهيدة، رغم إصابته وعدم قدرته على الحراك، في لحظات مؤلمة حازت على انتشار واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال البرش خلال وداعه ابنته: "هذه ابنتي نامت بحضني وفدتني بروحها".

وأضاف: "اللهم هذه ابنتي وهبتها إليك. هذه ابنتي حفظت كتاب الله وكانت تريد أن تسرد القرآن على جلسة واحدة في صفوة الحفاظ. أخذتها شهيدة فاقبلها يا رب".

وكشف ابن عم الدكتور منير البرش عن تهديد الاحتلال لمدير عام الصحة بغزة، موضحا أن المخابرات الإسرائيلية هددته بالقول: "سوف نلاحقك"، وفق حديثه لقناة "الجزيرة".

وقال الصحفي سمير العركي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)؛ إن "استهداف الدكتور البرش يفتح ملف التصفية الممنهجة التي تقوم العصابات الصهيوأمريكية للنخب الغزاوية من أطباء ومهندسين وأكاديميين وصحفيين وأدباء ومثقفين".


وتفاعل ناشطون عبر منصة "إكس" مع مشهد وداع البرش لابنته بحزن شديد، منددين بجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.


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