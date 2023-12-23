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اللحام: الحقيقة استطاعت أن تحلق خارج سردية أجنحة الاحتلال الإعلامية

12/23/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الصحفي محمد اللحام، إن ظروف الصحفيين المعاشة مرعبة للغاية في قطاع غزة، "ونحن نتحدث عن منطقة جغرافية صغيرة وفيها كم هائل من الناس والكل مستهدف دون استثناء.

وأضاف اللحام لـ"الغد"، أن معظم الصحفيين في غزة خسروا بيوتهم ومكاتبهم، وبالتالي أصبحوا في العراء وعرضة للقصف والموت في أي لحظة؛ نتيجة حالة الانفلات لجيش الاحتلال الذي يرتكب الجرائم ليس بلا رادع فحسب بل بدعم ورعاية أميركية غربية.

وتابع: "للأسف، فإن المنظمات المفترض أن تكون حقوقية وإغاثية وخدماتية أممية جميعها تقريبا تخضع للإدارة الأميركية، فلا وكالة غوث اللاجئين ولا الصليب الأحمر ولا حتى محكمة الجنايات الدولية تقدم شيئا، بل تصمت بحيادية سلبية لصالح جرائم الاحتلال".

وأردف: "هذه مؤسسات معظمها أنشئ لصالح الغرب والأقوياء وليس لصالح العرب والضعفاء".

وأشار إلى أن "رئيس محكمة الجنايات الدولية السيد كريم خان وصل على عجل لتل أبيب ليلتقي عائلات الأسرى لدى المقاومة وعائلات من قيل إنهم قتلوا في غلاف غزة، بينما لم يكلف خاطره للقاء عائلة صحفي شهيد أو أسير أو جريح، في انحياز واضح لجرائم الاحتلال".

وأكد: "لكننا سنواصل مطاردة الاحتلال على جرائمه مهما كان الثمن".

ورأى أن "الجرائم ضد الصحفيين في غزة والضفة الغربية هدفها إرهاب الصحفيين؛ لكي يبتعدوا عن الميدان الذي ترتكب به المجازر والإبادة الجماعية دون شهود ودون توثيق".

واستكمل: "اعتاد الاحتلال على ارتكاب مجازره والظهور بمظهر الحمل الوديع، ولكن مجددا مع انتشار وسائل الإعلام والمنصات الرقمية استطاعت الحقيقة أن تحلق خارج سردية أجنحة الاحتلال الإعلامية، ولم تعد السردية حكرا على السي ان ان ولا فوكس نيوز ولا دير شبيغل ولا التايمز ولا الصنداي تايمز ولا ال بي بي سي".

وزاد: لذلك امتلكت عدسة المصور والميكروفون والقلم هنا في فلسطين أجنحة وحلقت رغم المحاولات المستميتة من إدارات المنصات الرقمية لفرض رقابة بما يخدم الاحتلال، وبالتالي ارتفع منسوب الاستهداف للحالة الصحفية الفلسطينية برفع القناع عن الوجه القبيح للاحتلال وانكشاف بشاعة إجرامه وإرهابه.

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