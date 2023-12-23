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القسام تتحدث عن كمين ضخم في جحر الديك: سُحقت قوة العدو جميعها

12/23/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأضافت الكتائب في بيان على "تلغرام" أنه تم "تفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها".

وتابع: "كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان".

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