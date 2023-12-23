القسام تتحدث عن كمين ضخم في جحر الديك: سُحقت قوة العدو جميعها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وأضافت الكتائب في بيان على "تلغرام" أنه تم "تفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها".
وتابع: "كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان".
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