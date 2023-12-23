القسام ترجح مقتل أسرى لا تتركونا نشيخ في قصف إسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنه نتيجة
القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى
الصهاينة من بينهم:
1- حايم جيرشون بيري
2- يورام إتاك ميتزجر
3- أميرام إسرائيل كوبر
ونرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع
غزة.
وقالت القسام إن هؤلاء الثلاثة الوارد أسماؤهم ظهروا في فيديو
سابق بعنوان "لا تتركونا نشيخ".
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