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القسام ترجح مقتل أسرى لا تتركونا نشيخ في قصف إسرائيلي

12/23/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم:
1- حايم جيرشون بيري
2- يورام إتاك ميتزجر
3- أميرام إسرائيل كوبر
ونرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

وقالت القسام إن هؤلاء الثلاثة الوارد أسماؤهم ظهروا في فيديو سابق بعنوان "لا تتركونا نشيخ".

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