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ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 20258

12/23/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- ارتفع شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 20258، والجرحى إلى 53688، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنها سجلت استشهاد 201 فلسطيني وإصابة 368 في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي. -(بترا)

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