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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 99

12/23/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،اليوم السبت، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 99 صحفيا، بعد ارتقاء الصحفي محمد خليفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة، إن الأسابيع العشرة الأولى من حرب إسرائيل وغزة هي الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد.
وأغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القتلى جراء الحرب هم من الفلسطينيين.
وذكر التقرير أن اللجنة ((قلقة على وجه التحديد إزاء وجود نمط واضح لاستهداف الصحفيين وأسرهم من الجيش الإسرائيلي)).
وأكدت اللجنة أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل جميع الصحفيين.
وقالت إن هذه الجهود في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء واسعة ومقتل أفراد أسر الصحفيين الذين غالبا ما يمثلون مصادر للمحققين للنظر في كيفية مقتل الصحفيين. -(بترا)

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