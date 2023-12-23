Saturday, 23 December 2023 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشتريات بايدن النفطية نقطة في بحر الاحتياطي الإستراتيجي

12/23/2023 2:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سايمون هندرسون* - (ماسِنجر) 2023/12/12 في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الهجمات على سفن الشحن في مضيق باب المندب ودبلوماسية النفط التي تتبعها روسيا، لا يزال احتياطي النفط أقل مما ينبغي.
* * *
بدا إعلان إدارة بايدن في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) بشأن إعادة ملء "احتياطي النفط الإستراتيجي" منطقياً - فالنفط الآن رخيص نسبياً - ولكن الأخبار يمكن أن تتحول بسرعة إلى أمر محرج. وتخطط وزارة الطاقة الأميركية لشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام، إلا أن "احتياطي النفط الإستراتيجي" تم استنفاده أساساً بمقدار 291 مليون برميل منذ بداية عهد إدارة بايدن، لا سيّما في وقت سابق من هذا العام مع محاولة الإدارة الأميركية خفض أسعار البنزين للمستهلكين.
نعم، هذا صحيح، تقتضي الخطة سد النقص في "احتياطي النفط الإستراتيجي" بنسبة (تزيد قليلاً على) 1 في المائة. لا عجب إذاً أنهم أعلنوا الخبر بعد ظهر الثامن من كانون الأول (ديسمبر). ففي ظروف أخرى، قد يكون 3 ملايين برميل - أي ما يمكن أن تحمله ناقلة عملاقة واحدة أو ناقلتان - خطأ في التقريب.
ويأتي هذا الرقم المنخفض نتيجة أعمال الصيانة التي تحد من حجم كهوف الملح القابعة تحت الأرض على "ساحل الخليج الأميركي" حيث يقع احتياطي النفط الإستراتيجي. وقال نائب وزير الطاقة الأميركي، ديفيد تورك، لـ "تلفزيون بلومبرغ" في 4 كانون الأول (ديسمبر): "نحن نعيد التعبئة بقدر ما نستطيع". ومع ذلك، تبلغ المخزونات أدنى مستوياتها منذ 40 عاماً، وفقاً لـ "بلومبرغ". ومن المفترض أن تحتفظ "وكالة الطاقة الدولية"، وهي النظيرة الغربية لمنظمة "أوبك"، بكمية تكفي لتسعين يوماً من صافي صادرات النفط. وتبلغ المدّة الحالية للولايات المتحدة 55 يوماً.
ولكنهم على الأقل ينوون شراء النفط بسعر أدنى من السعر الذي باعوه به وهو 95 دولاراً للبرميل. وتبلغ أسعار النفط الخام اليوم حوالي 71 دولاراً. ويبدو أن السعر المستهدف للشراء كان في الأصل 70 دولاراً للبرميل، ولكنه ارتفع لاحقاً إلى 79 دولاراً.
إذاً، فإن المحاسبين راضين من كل ذلك. وفي الوقت نفسه، يعمل الحوثيون على تصعيب الأمور في العالم الحقيقي. هم رجال القبائل الذين يسيطرون على اليمن، والأهم من ذلك، على الطرف الجنوبي من البحر الأحمر الذي يتعين على السفن عبوره بعد مرورها قناة السويس شمالاً، من أجل الوصول إلى المحيط الهندي والوجهات الآسيوية.
وفي هذا الإطار، أعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، أنهم لن يسمحوا للسفن المرتبطة بإسرائيل بالمرور عبر المياه الضيقة لباب المندب، والذي يتمكنون من إحكام سيطرتهم عليه من خلال استعمالهم طائرات مسيّرة حديثة بل منخفضة التقنية نسبياً فضلاً عن صواريخ "كروز". وقبل عشرة أيام من تاريخ كتابة هذا المقال، تدخّلت المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" التي تجوب المنطقة للدفاع عن السفن التجارية. وفي العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، أسقطت فرقاطة فرنسية طائرتين بدون طيار.
وإذن، ما يزال التهديد الذي تواجهه سفن الشحن قائماً، وسوف يؤثر أي إغلاق للممر المائي على التجارة الدولية، ولا سيما تجارة النفط. وهذا من شأنه أن يرفع الأسعار، في الوقت الذي ينخفض فيه "احتياطي النفط الإستراتيجي". وقبل بضعة أشهر، أفادت بعض التقارير أن هذا "الاحتياطي" لم يعد يتعدّى 347 مليون برميل.
لا شك أن لدى "البحرية الأميركية" بعض الخطط لمعالجة الوضع، وهي عبارة عن مشاريع متنوعة تدخل في الإطار "الحركي". لكن الإدارة الأميركية تحصر تفكيرها العام في "البحث عن شركاء لحماية السفن"، كما جاء في أحد العناوين الرئيسة في صحيفة "واشنطن بوست". ومن المحتمل أن يكون عدد القوات البحرية التي يمكنها التعامل مع هجمات الطائرات من دون طيار والتي تكون "البحرية الأميركية" مستعدة للعمل معها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
يبدو أن الوضع المشحون لا يشكل ضغطاً على صنّاع القرار في الوقت الحالي لأن تأثير القتال في غزة بين "حماس" وإسرائيل على الأسعار قد تراجع بعد أن ازداد في البداية. لكنَّ الأسعار اليومية تخضع للمراقبة عن كثب، على الرغم من أن الاتجاه على المدى الطويل هو نحو الانخفاض، نظراً لعدم اليقين الاقتصادي في الصين.
بدلاً من محاولة التنبؤ بما سيفعله الحوثيون، ربما ستكون هناك فائدة أكبر في مراقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي في رحلة ليوم واحد، ثم استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو في اليوم التالي. وربما كانت أسعار النفط هي الموضوع المشترك لهذه الاجتماعات، إلا أن الزعيم الروسي لا يأبه لمشاعر المستهلكين في بقية أنحاء العالم.

*سايمون هندرسون Simon Henderson: هو زميل بيكر في معهد واشنطن ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في المعهد، ومتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج الفارسي.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Biden's Oil Purchase Is a Mere Drop in the Strategic Petroleum Reserve. الترجمة العربية لـ"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".

MENAFN23122023000072011014ID1107651531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث