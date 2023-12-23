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اليونيسف: 335 ألف طفل مهددون بالوفاة في غزة بسبب انعدام الأمن الغذائي

12/23/2023 2:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- حذر أحدث تقرير للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي، من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة يعرض الأطفال دون سن الخامسة والمقدر عددهم بنحو 335 ألف طفل، لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة التي يمكن الوقاية منها.
وفي بيان لمنظمة اليونسف على الموقع الرسمي للمنظمة، "حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) العالم، من ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة، والذي يتزايد كل يوم في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
واوضح التقرير أن أكثر من نصف مليون شخص، في قطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أعلى مستوى من الإنذار.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظروف الكارثية التي هي من صنع الإنسان، والتي يمكن التنبؤ بها، ويمكن تجنبها، تعني أن الأطفال والأسر في قطاع غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض و أنهم ما ازالوا ينتظرون الأسوأ في قابل الأيام.
و أضاف التقرير أيضًا، أن حوالي 1.2 مليون شخص يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتا الى أن عتبات المجاعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بالفعل، ما يعني أن خطر الموت جوعاً أصبح حقيقياً بالنسبة للعديد من الأسر في غزة.
وتقدر اليونيسف أنه في الأسابيع المقبلة، سيعاني ما لا يقل عن 10 ألاف طفل دون سن الخامسة من أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم، والمعروفة باسم الهزال الشديد، وسيحتاجون إلى أغذية علاجية.
ويأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تواجه فيه أنظمة الغذاء والصحة في قطاع غزة انهيارًا كاملاً، ويعاني أكثر من 80 بالمئة من الأطفال الصغار من فقر غذائي حاد، وأكثر من ثلثي المستشفيات لم تعد تعمل بسبب نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية في الهجمات.
--(بترا)

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