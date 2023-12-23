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هل تنقذ المقاومة الفلسطينية الاحتلال الغارق بمستنقع غزة بهدنة جديدة؟

12/23/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - أمام اقتصاد شبه منهار لولا الدعم المادي والمعنوي والعسكري الأميركي لأصبح في الحضيض، وأمام فشله في تحقيق أي من أهدافه، وأمام وضع داخلي منقسم ومترد، وأمام ضغط ذوي الأسرى لدى حماس، يعاود الاحتلال اللعب على وتر الهدن الذي يدعي أنها إنسانية بعد تجرده منها في عدوانه الشرس على قطاع غزة المستمر منذ 75 يوما.
وتارة يلجأ الاحتلال الى تصريحات على لسان مسؤولين بشأن هدنة جديدة، وتارة الى رئيس الدولة، وتارة الى وسائل الإعلام، أو عبر وكيله الأميركي، أو الوسطاء وأبرزهم قطر ومصر، ويسرب مغريات بهدن مؤقته تارة لأسبوع وبعدها أسبوعين، ومصادر قالت أنه مستعد لهدنة لمدة شهر، ولا ترى المقاومة الفلسطينية في غزة أي فائدة ترجى من تلك العروض الا من تعميق جراج الغزيين وتأجيل العدوان الشرس والذي عاد في كل مرة بعد الهدنة أشد لؤما وشراسة من ذي قبل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في أن الاحتلال يسعى إلى إطلاق سراح 40 أسيرا بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. وفي المقابل، تعليق العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وتقول الصحيفة أن رفض حماس جاء لسببين:
أولا: - تحقيق أكبر قدر ممكن من التنازلات فيما يتعلق بتبادل الأسرى لأن المفاوض الصهيوني حصر مطالبه بإطلاق سراح 40 أسيرا صهيونيا بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. وفي المقابل، يعلق جيش الاحتلال العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
ولكن حماس تريد الاعتماد على أعداد الأسرى الفعلية لديها في صفقة تبادل يتم التفاوض على تفاصيلها بعد وقف إطلاق النار.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل من شملتهم القوائم هم من المدنيين، إذ إن من بينهم مجندات ومتقاعدون عسكريون، وقد أدرجتهم حماس في قوائم الأسرى العسكريين التي سيكون ثمن إطلاق سراحهم ضمن صفقة كبرى تؤدي إلى تبييض السجون.
ثانيا:- عدم منح جيش الاحتلال المتوغل في القطاع، الوقت الكافي والظروف الملائمة لإعادة تنظيم وتموضع لواء جولاني الذي تم سحبه من موقع العمليات في القطاع، وفق تصريحات قادة جيش الاحتلال الذي فقد بوصلته.-(وكالات)

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