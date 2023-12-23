Saturday, 23 December 2023 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتاب غربيون: آن الوقت لانسحاب الاحتلال من غزة

12/23/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حمل كتاب أميركيون وغربيون على الدعم اللامتناهي للاحتلال الصهيوني وعدم اتخاذ أي موقف تجاه عدم انصياع الاحتلال للتوجيهات الاميركية بشأن سفكها الأعمى لدماء المدنيين في غزة.
رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ديفيد هيرست قال أمس حول حرب غزة بأنها كانت سوء تقدير كبير للاحتلال، وبالإضافة إلى كونها كارثة أخلاقية وعسكرية فهي تؤجج المقاومة وتعيد إشعال جمر الغضب في جميع أنحاء العالم العربي.
ولفت هيرست إلى ما فعله الرئيس الأميركي رونالد ريغان بعد وابل الاحتلال الكثيف من القصف خلال حصار بيروت في تموز (يوليو) 1982، فقد اتصل برئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيغن مطالبا إياه بوقف القصف، وقال ريغان وقتها "هنا على التلفزيون ليلة بعد ليلة تظهر لشعبنا رموز هذه الحرب وهي "محرقة".
وعلق الكاتب على ذلك بأنه خلافا للديمقراطيين في البيت الأبيض اليوم كان رئيس الولايات المتحدة الجمهوري ريغان قادرا ومستعدا لدعم أقواله بالأفعال، فأوقفت الولايات المتحدة الذخائر العنقودية وبيع طائرات "إف-16" إلى الاحتلال.
ووقوفا على حجم الدمار الصهيوني لغزة مقارنة بقصف قوات الحلفاء المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية نقل الكاتب عن محللين عسكريين التقتهم صحيفة "فايننشال تايمز" أن 68 % من مباني شمال غزة دمرت بحلول الرابع من الشهر الحالي، وذلك بعد شهرين فقط من القصف، وهو قريب من قصف الحلفاء لهامبورغ (75 %)، وكولونيا (61 %)، ودريسدن (59 %)، لكن ما حدث لهذه المدن كان بعد سنتين من القصف.
وأضاف هيرست أن أكثر 20 ألف فلسطيني -70 % منهم من النساء والأطفال- قتلوا في نصف الوقت الذي استغرقه إجبار منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروت في عام 1982.
ونبه إلى أن الدمار الذي لحق بغزة يضع الأساس لـ50 سنة أخرى من الحرب، ولن تنسى أجيال من الفلسطينيين والعرب والمسلمين أبدا الهمجية التي يفكك بها الاحتلال القطاع اليوم.
وأشار هيرست إلى أن بعض الصهاينة يعتقدون أن النصر يأتي من خلال منظور القوة الغاشمة -كلما قتل المزيد من الناس ودمر أكثر اعتقد أنه فاز- فيما ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن النصر من خلال منظور "القوة الناعمة"، كلما اكتسبت المزيد من القلوب والعقول عظم النصر.
وذكر الكاتب أن الصهاينة يرتكبون الخطأ نفسه الذي ارتكبه الفرنسيون في الجزائر عندما قتلوا أكثر من 1.5 مليون جزائري بين عامي 1954 و1962 معتقدين أنهم بذلك سينتصرون في الحرب، ولكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها اضطروا إلى الرحيل ومنحوا الجزائر استقلالها.
وتؤكد سلسلة من التقييمات الاستخباراتية الأميركية الارتفاع الكبير في شعبية حماس منذ بداية الحرب.
ويقول مسؤولون مطلعون إن الحركة نجحت في ترسيخ نفسها في أجزاء من العالم العربي والإسلامي كمدافع عن القضية الفلسطينية ومقاتل فعال ضد الاحتلال، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وهذه أخبار سيئة -كما يقول هيرست- لجميع تلك الدول -وعلى رأسها الولايات المتحدة بطبيعة الحال- التي تظن أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تحل محل حماس في غزة، وهذه ليست مجرد أرقام، بل هو الواقع السياسي الجديد بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتابع الكاتب أن الهجوم الصهيوني على غزة أدى إلى تغيير منطقة الشرق الأوسط بالكامل كما وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن ليس على النحو الذي قد تستفيد منه حكومته أو الحكومات المستقبلية.
وطوال 17 سنة من نسيان بقية العالم غزة أو تجاهلها، حيث بذلت أميركا والقوى الأوروبية الكبرى قصارى جهدها لتعزيز الحصار الذي فرضه الاحتلال على القطاع، وطوال 17 سنة من سياسة فرق تسد الصهيونية بفصل غزة عن الضفة الغربية، وإزالة كل إمكانية للمشاركة في حكومة وحدة وطنية يلتئم شمل غزة والضفة الغربية اليوم كما لم يحدث من قبل.
وأضاف هيرست أنه حتى الانتفاضتين الأولى والثانية لم تحققا النجاح نفسه الذي حققته حماس في غزة خلال الشهرين الماضيين.
ورأى أنه من الممكن أن تكون نتيجة هذه الحرب حالة مستمرة من الصراع، الأمر الذي سيحرم الاحتلال من الادعاء بأنه أصبح دولة عادية على النمط الغربي.
وختم هيرست بأن "ميتوت حماس" ويعني (سقوط حماس) هو شعار باللغة العبرية وهو هدف حكومة الحرب الصهيونية، وبعد شهرين من هذا التدمير يمكنهم أيضا تعديله ليصبح "ميتوت إسرائيل"، لأن هذا هو التأثير الذي قد تحدثه هذه الحرب.
من جهته يقول كاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان إن الوقت قد حان لكي تطلب أميركا من الاحتلال أن ينسحب بالكامل من غزة، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف الناتو والمراقبون العرب، دون أي تبادل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويضيف أن الوقت قد أزف لكي تقدم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتلال أكثر من مجرد إشارات لطيفة حول الكيفية التي يمكن أن تخوض بها حرب غزة دون قتل الآلاف من المدنيين. وعلى واشنطن أيضا أن تتوقف عن إضاعة الوقت في البحث عن قرار الأمم المتحدة المثالي لوقف إطلاق النار بشأن غزة، وتخبر الاحتلال أن هدف حربه المتمثل في محو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من على وجه الأرض لن يتحقق، وأن تكلفة تحقيق هذا الهدف لن تستطيع أميركا ولا العالم تحملها.
واستمر الكاتب في تقديم توصياته، قائلا إن الوقت قد حان لكي تخبر الولايات المتحدة الاحتلال كيف عود إلى دياره، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح الآن عديم الفائدة تماما ولا يصلح زعيما لأنه يعطي الأولوية لاحتياجاته الانتخابية على مصالح الاحتلال، ناهيك عن مصالح أفضل صديق للصهاينة، الرئيس بايدن.-(وكالات)

MENAFN23122023000072011014ID1107651528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث