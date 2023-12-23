الاستيطان يرى بالعدوان على غزة فرصة تاريخية للتوسع

MENAFN - Alghad Newspaper) نادية سعد الدين

عمان- يرى المستوطنون المتطرفون في عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة فرصة "تاريخية" سانحة للتوسع وتجديد "حلم" الاستيطان عند مشارف شاطئه كما وعدتهم حكومة الحرب لكسب تأييدهم وإخماد سخطهم من فشلها، بالتزامن مع الاستفراد بالضفة الغربية وضم المزيد من أراضيها، لا سيما القدس المحتلة بمخططات استيطانية غير مسبوقة لتهويدها حد انفجار الأوضاع فيها.

وعلى وقع قصف جوي لا يهدأ ضد القطاع الذي ينخر به الجوع والعطش وسط ارتقاء عشرات الضحايا المدنيين؛ وبينما تعاني حكومة الحرب من تداعيات عدوانها على غزة، فإن عنف المستوطنين يزداد في الضفة الغربية، بوصفها فرصة جديدة لطرد الفلسطينيين وتوسيع وجودهم، عبر الاستيلاء أمس على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين بجنوب الخليل لغايات ضمها لمستوطنة "بيت حجاي" الصهيونية لجهة توسعتها وربطها مع المستوطنات الجاثمة جنوب الخليل، بدعم قوات الاحتلال.

ولأن الأذرع الاستيطانية تتغذى على مناخات العنف والتطرف وتستمد جرأتها من الحكومة الأكثر غلوا في عمر الكيان الصهيوني والتي منحتهم السلاح والمال للانقضاض على الوجود الفلسطيني؛ فإن 15 منظمة منها "ترى في الحرب فرصة يجب ألا تضيعها حركة الاستيطان"، ببدء التجهيز لمشاريع استيطان ليس بالضفة الغربية فقط، بل في غزة أيضا.

وجرى تنظيم مؤتمر ممول من حكومة الحرب للتحضير للمشروع الاستيطاني، في محاولة منها لإعطاء الانطباع أمام الشارع الإسرائيلي بمقدرة جيش الاحتلال على بسط سيطرته على القطاع، بعيدا عن مشهد فشله العسكري والسياسي.

وبينما تتواصل غارات الاحتلال الهمجية الكثيفة على مختلف أنحاء غزة؛ فإن المنظمات الاستيطانية تنشط عبر حساباتها الالكترونية للترويج للعودة إلى "غوش قطيف"، وهي إحدى المستوطنات الجاثمة فوق أراضي القطاع قبل تفكيكها عند الانسحاب منه مجبرا إثر ضربات المقاومة الموجعة عام 2005، وذلك لتحفيز الاستيطان على ساحل القطاع ومواقع قريبة منه، في محاولة لتسويق نفس الرواية الصهيونية البائسة.

وقد انتعشت آمال جموع المستوطنين الزائفة مع الخطة التي أعلن عنها جيش الاحتلال وتهدف لإقامة خط مواقع عسكرية جديد قرب المستوطنات الصهيونية المحيطة بقطاع غزة، وتحديدا ما يسمى منطقة "غلاف غزة"، التي كانت مركز الأحداث في عملية "طوفان الأقصى"، ليكون بمثابة منطقة أمنية عازلة، كما يزعم الاحتلال.

غير أن تسويق الحديث عن الاستيطان المطل على بحر غزة يعني بكلمات أخرى تسوية جميع المباني الغزية التي تحول بينه وبينهم بالأرض ومسحها من الوجود، إضافة إلى العودة للاستيطان في القطاع، وتهجير الفلسطينيين وإعادة الاستيطان وتخطيطه بشكل يتيح للمستوطنين إطلالة على البحر.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال بإقامة مستوطنة ضخمة في القدس المحتلة، تضم زهاء 1792 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة "صور باهر"، إلى جانب توسيع المستوطنات الصهيونية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين فيها، بهدف التأثير على المستقبل السياسي للمدينة، وفرض مزيد من الحقائق المغايرة للأمر الواقع.

وفي حال الانتهاء من تلك الخطة الاستيطانية الخطيرة؛ فإنها ستوسع إسفين الاستيطان الصهيوني على طول الحدود الجنوبية للقدس المحتلة، ما يزيد من تأثير عزل شرقي القدس عن جنوب الضفة الغربية، وبذلك ينضم عام 2023 إلى عام 2022 ليكونا العامين اللذين يشهدان أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية المقدمة في العقد الماضي بالمدينة.

ويتنامى إحساس العنف لدى المستوطنين في الضفة الغربية نظير الإفلات من العقاب على هجماتهم على الفلسطينيين، فخلال الشهرين الماضيين، داهم مستوطنون مسلحون 15 تجمعا فلسطينيا بدويا، ودمروا المنازل، ومزقوا الخيام، وشردوا أكثر من 1200 فلسطيني.

في حين يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة عبر غارات جوية ومدفعية وبمشاركة الزوارق الحربية مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، مما أدى لارتقاء 20.057 شهيدا و 53320 جريحا.

وارتقى 18 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف جوي استهدف منزل عائلة فلسطينية كاملة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم الصحفي محمد خليفة، كما استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط مسجد الإحسان في مخيم النصيرات.

كما استشهد الصحفي في قناة الأقصى محمد الصعيدي وزوجته وثلاثة من أبنائه في قصف جوي استهدف منزله في مخيم النصيرات، بالتزامن مع تنفيذ عدة استهدافات عنيفة في المغراقة والزهراء وسط غزة، ومنها وسط مدينة دير البلح بغزة.

فيما استشهد 42 فلسطينيا في خان يونس، جنوب القطاع، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جراء عدوان الاحتلال، كما أعدمت قوات الاحتلال 9 أفراد من عائلة فلسطينية في الشيخ رضوان بمدينة غزة أمام أبنائهم وزوجاتهم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "سلطات الاحتلال تثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بسلوكها الإجرامي المتواصل أن استمرار الحرب بالطريقة الصهيونية هذه سيفشل تطبيق قرار مجلس الأمن وتنفيذه بحكم الاحتلال مسبقا".

وأوضحت الخارجية، في تصريح لها أمس، ضرورة استمرار وتكثيف الجهد الدولي لاتخاذ قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأدانت التصعيدات الحاصلة في مجازر الاحتلال والابادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم 78 على التوالي، خاصة بعيد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم، في رسالة صهيونية رسمية واضحة على تحدي المجتمع الدولي واستباق تنفيذ القرار بخلق المزيد من الظروف والمناخات بالميدان التي تعطل تنفيذه.

ونوهت إلى أن ذلك يتضح من خلال التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال على جميع مناطق قطاع غزة من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها، بالرغم من التحذيرات الدولية والأممية والمنظمات الدولية المختصة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعمق يوما بعد يوم.

وأكدت أن سلطات الاحتلال لم تبق للمدنيين الفلسطينيين أي فرصة لالتقاط أنفاسهم والتمتع بلحظة هدوء إنسانية انتظارا لوصول تلك المساعدات، بل تغرقهم في دوامة من الموت والنزوح من القتل إلى القتل الجماعي، أو تتركهم ليموتوا أحياء بسبب سياسة التجويع، والتعطيش، وانعدام الدواء والعلاجات التي يحتاجها أي انسان.









غزي يحمل رفاة طفله الذي استشهد إثر قصف الاحتلال أمس

