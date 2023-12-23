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سر الشجاعية الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

12/23/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏‏رمزي بارود* ‏- (ذا بالستاين كرونيكل) 2023/12/13
‏عندما يدعي الإسرائيليون أن "الحل" الوحيد لغزة هو تهجير الفلسطينيين، لا يبدو أن لديهم الكثير من المعرفة بتاريخ غزة.‏
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قبل وقت قصير من قيام المقاتلين الفلسطينيين بقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين يوم الثلاثاء 12 كانون الأول (ديسمبر) في "حي الشجاعية"، شرق مدينة غزة، كانت تلك المجموعة من الجنود قد عقدت اجتماعًا على مشارف البلدة.‏
‏وأظهر مقطع فيديو ‏‏انتشر‏‏ على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أحد الضباط – الذي قتل لاحقًا– وهو يتعهد بالانتقام لجنود إسرائيليين آخرين كانوا قد قُتلوا في هذا الحي بالذات في الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2014.‏
ويُعتقد أن ‏‏"معركة الشجاعية"‏‏ التي جرت في العام 2014، كانت المعركة الأكثر حسمًا بين القوات الإسرائيلية الغازية والمقاومة الفلسطينية في ما تسمى بعملية "الجرف الصامد" الإسرائيلية.‏ وفي ذلك الوقت، اعترفت إسرائيل بمقتل 16 جنديًا من قواتها.‏
‏بعد وقت قصير من ذلك الخطاب، كان الضباط الذين تعهدوا بالانتقام للجنود القتلى منذ ما يقرب من عشر سنوات هم أنفسهم ضحايا لكمائن المقاومة.‏
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، إن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قضوا في ثلاثة كمائن متتالية تقودها المقاومة، يتجاوز عدد الضحايا الذين أعلنتهم إسرائيل بكثير.‏
‏"حدث صعب"‏
‏في صباح الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي أن ثمانية جنود، معظمهم ضباط، قتلوا في كمين في "الشجاعية". ومن بين هؤلاء العقيد إسحاق بن باسات، قائد لواء غولاني، والمقدم تومر غرينبرغ – الجندي الذي كان يتحدث في الفيديو.‏
وفي وقت لاحق، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إجلاء المزيد من القتلى وعشرات الجرحى من الشجاعية.‏ ووصف‏ رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتزل هاليفي، ما حدث في الشجاعية بأنه "حدث صعب". وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم ‏‏يحققون في‏‏ هذا "الحادث الصعب".‏
‏لكن التحقيق قد يقترح أن هؤلاء الجنود قتلوا بالصدفة، أو بسبب نوع من سوء التقدير من جانب الجيش الإسرائيلي.‏
ويغلب أن لا يكون هذا هو واقع الحال. فوفقًا للجيش الإسرائيلي، الذي نقل عنه موقع "الجزيرة"، فإن الجيش الإسرائيلي يقاتل "كتيبة الشجاعية الفتاكة" منذ أسبوع ونصف، وهي معركة يبدو من المستحيل تقريبا الفوز بها.‏
‏من المستحيل الفوز لأن القتال يدور في مناطق دمرت بالكامل، وبشكل متكرر، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية. ولا أحد يعرف من أين يأتي المقاتلون، وأين يختفون.‏ وقد توصل الجيش الإسرائيلي نفسه إلى استنتاج أنه لا يمكن كسب معركة الشجاعية من الجو، أي من خلال الغارات الجوية.‏
وقد وصل الجيش الإسرائيلي نفسه إلى استنتاج أن معركة الشجاعية لا يمكن الفوز بها من الجو، بمعنى من خلال الغارات الجوية.
‏ولكن لا يبدو أنه يمكن الفوز بها من الأرض أيضًا، حيث يستمر دفق مستمر من الأخبار ومقاطع الفيديو بالظهور من منطقة الشجاعية، عن جنود إسرائيليين يتم قنصهم، ودبابات يتم تفجيرها، ومعارك شرسة يحدد المقاتلون الفلسطينيون نتائجها دائمًا تقريبًا.‏
لن يكون من المبالغة الادعاء بأن معركة الشجاعية يغلب أن تكون أحد العوامل الرئيسة التي ستؤدي إلى هزيمة الجيش الإسرائيلي في غزة.‏ ومع ذلك، فإن أسطورة حي الشجاعية ليست قصة جديدة يتراوح عمرها من تموز (يوليو) 2014 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2023. فما هي قصة "الشجاعية"؟‏
‏"ماذا في الاسم"؟‏
الشجاعية هو واحد من أكبر أحياء مدينة غزة. وهو يقع مباشرة إلى الشرق من المدينة وينقسم إلى منطقتين؛ المنطقة الجنوبية المعروفة باسم حي التركمان، والمنطقة الشمالية المعروفة باسم الجدَيدة -التي بنيت في العصر الأيوبي- حيث تأسست في القرن 12.‏
‏غالبًا ما يساء فهم أصل كلمة "شجاعية". تشير الكلمة إلى علاقة مباشرة بالاسم "شجاعة". هذا التفسير منطقي للكثيرين بسبب الشجاعة الواضحة التي يتسم بها المحاربون المنبثقون من هذا الحي على مر السنين.‏
لكن المصادر التاريخية تشير إلى أن الاسم ينسب إلى شجاع الدين عثمان الكردي، وهو محارب مشهور توفي في معركة بين الأيوبيين والجيوش الصليبية الغازية في العام 1239 ميلادية.‏
‏بوابة غزة‏
‏كانت أهمية الشجاعية العسكرية واضحة منذ مئات السنين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تل المنطار، وهو تل إستراتيجي يقع في الشجاعية ويعتبر بوابة غزة. ويكون لدى أولئك الذين يسيطرون على تل المنطار وصول بصري واستراتيجي إلى مدينة غزة بأكملها.‏
وهذا بالضبط هو السبب في أن نابليون بونابرت قاتل للسيطرة على تلك المنطار، وفي النهاية خيم مع جيشه الغازي بالقرب من التل.‏
‏وهناك أيضًا، مات الآلاف من جنود "الحلفاء"، بعد سنوات عديدة، بالقرب من ذلك التل بالذات، وهو ما يفسر وجود "مقبرة الحرب العالمية الأولى" في غزة، وهي واحدة من العديد من المواقع التاريخية التي تحكي قصةً أكبر بكثير من حرب إسرائيل وهدف تل أبيب المعلن المتمثل في الرغبة في "القضاء على حماس".‏
وحتى التركيبة السكانية للشجاعية متجذرة في قصة مطولة من الغزوات والشجاعة والهزائم النهائية للغزاة. وقد سُميت الشجاعية نفسها على اسم محارب كردي، وأحد أحيائها، التركمان، سمي على اسم القبائل التركمانية، التي انضمت إلى صلاح الدين الأيوبي –"صلاح الدين"، في سعيه إلى تحرير فلسطين من الصليبيين وفلولهم.‏
‏وفي هذه الشجاعية نفسها، هللت الجيوش المنتصرة لانتصاراتها، حيث امتطى قادتها الفخورون خيولهم العربية في تل المنطار، محدقين في مدينة غزة وضواحيها.‏
وكان في الشجاعية أيضًا، حيث عاش المسلمون واليهود والمسيحيون جنبُا إلى جنب. وجاء الغزاة وغادروا، وهو ما تغيرت بعده التركيبة السكانية. وهي الآن موطن لما يقرب من 100,000 فلسطيني، يعيشون تحت حصار عسكري غير مسبوق، وقد شهدت، اعتبارا من 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أخطر محاولة إبادة على الإطلاق يقوم بها جيش غازٍ.‏
‏سرّ الشجاعية‏
يقال الكثير عن "كتائب الشجاعية" التابعة لـ"القسام"، وهي واحدة من أفضل جماعات المقاومة الفلسطينية تدريبًا واستعدادًا.‏ ومثل "كتائب الشاطئ" و"كتائب جباليا"، تتألف كتائب الشجاعية في الغالب من قوات النخبة، وهي وحدات النخبة في قوات "القسام". وهذا ما يفسر الكثير عن المعارك الشرسة الجارية الآن في الحي.‏
وثمة تفسير آخر هو أن "الشجاعية" عانت أكثر من غيرها خلال الثورات والانتفاضات السابقة، خاصة خلال الانتفاضة الأولى في العام 1987، التي رسخت ثقافة المقاومة بين سكانها.‏
‏لكنَّ هناك في القصة ما هو أكثر من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة ووحشية الجيش الإسرائيلي.‏
‏إن قصة شجاعية هي قصة متجذرة في التاريخ، والتي تربط بين شعوب تلك المنطقة بأسرها– العرب، والأكراد، والتركمان، والمسلمين، والمسيحيين واليهود– بحيث تفصح بذلك عن أهمية التاريخ في كيفية رؤية الفلسطينيين، بشكل جماعي، لأنفسهم ولمقاومتهم الباسلة.‏
عندما يدعي الإسرائيليون أن "الحل" الوحيد لغزة هو تهجير الفلسطينيين، لا يبدو أن لديهم معرفة كبيرة بهذا التاريخ. ولو أنهم علموا أن هؤلاء المقاتلين الشباب من الشجاعية هم أحفاد الجيوش العظيمة التي هزمت الصليبيين وحاربت الفرنسيين والبريطانيين لتوقفوا طويلاً قبل أن يظنوا أن حي الشجاعية سيسقط في يوم، أو أسبوع، أو ألف سنة.‏
‏*رمزي بارود: صحفي ورئيس تحرير مجلة "وقائع فلسطين". وهو مؤلف لستة كتب. كتابه الأخير، الذي شارك في تحريره مع إيلان بابيه، هو "رؤيتنا للتحرير: القادة والمثقفون الفلسطينيون الملتزمون يرفعون أصواتهم"“Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak out”.. وهو هو زميل باحث أول غير مقيم في مركز الإسلام والشؤون الدولية CIGA.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Secret of Shejaiya – The 'Brave' Gaza Neighborhood that Israel Cannot Break

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