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‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

12/23/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة تقرير خاص* – (الإيكونوميست) 2023/12/20
‏كل الخيارات أمام إسرائيل للتعامل مع قضية الرهائن الإسرائيليين لدى الجماعات الفلسطينية في غزة محفوفة بالمخاطر‏.
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‏كان مقتل‏‏ ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة في 15 كانون الأول (ديسمبر)، إثر تعرُّف الجيش الإسرائيلي عليهم خطأ على أنهم أعضاء في "حماس" وإطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليهم، مناسبة لتسليط الضوء على حقيقة أن معضلات إسرائيل في التوفيق بين أهدافها في حربها مع حماس تصبح أكثر حدة الآن من أي وقت مضى. ويبدو واضحًا للعائلات اليائسة من أهالي الرهائن المتبقين في القطاع أن أحباءهم قد يدفعون الثمن النهائي.‏
بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعهدت إسرائيل بتدمير الحركة الإسلامية عسكريًا، وإنهاء حكمها لقطاع غزة، وإنقاذ أكثر من 240 رهينة احتجزتهم الحركة وجماعات فلسطينية أخرى. ومنذ ذلك الحين، ألقى جيش ‏‏الدفاع‏‏ الإسرائيلي عشرات الآلاف من القنابل على القطاع، وقام بإرسال أكثر من أربع فرق من القوات إلى القطاع الساحلي.‏
‏ومع ذلك، لم تتم استعادة سوى رهينة واحدة بأمان نتيجة لغارة إسرائيلية. وما يزال نحو 130 شخصًا محتجزين حتى الآن. ويبدو أن العثور عليهم وتحريرهم في منطقة حرب قتل فيها حوالي 20,000 فلسطيني -معظمهم من المدنيين- سيكون قريبًا من المستحيل. وكان قد تم الإفراج عن نصفهم تقريبًا في تبادل للأسرى خلال هدنة في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). لكن حماس تطالب الآن بالإفراج عن المزيد من سجنائها في إسرائيل ووقف إطلاق نار أطول بكثير إذا ما أريدَ منها إطلاق سراح أي رهائن آخرين.‏
في المقابل، يبدو موقف الحكومة الإسرائيلية من إجراء مزيد من المفاوضات بشأن الرهائن مشوشًا. وقد استبعد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، في البداية استئناف المحادثات التي كانت قد توسطت فيها قطر مع حماس. كما منع ديفيد برنياع، رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، الموساد، وهو أيضا المفاوض الرئيسي لإسرائيل، من السفر إلى الدوحة، عاصمة قطر. لكنّ برنياع التقى بعد يومين من ذلك برئيس الوزراء القطري في أوروبا.‏
‏في الوقت الراهن تقاوم إسرائيل الضغوط من أجل وقف آخر لإطلاق النار. ويقول ‏‏الجيش الإسرائيلي‏‏ إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتدمير شبكة أنفاق حماس الواسعة تحت غزة، حيث ما يزال العديد من النشطاء يختبئون. وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلاف نتنياهو بشدة الذهاب إلى هدنة أخرى. ‏
لكن أهداف الحرب الإسرائيلية الأخرى تبدو مشوشة على نحو متزايد أيضًا. ويصر نتنياهو علنًا على أن "غزة لن تكون حماسستان ولا فتحستان": ويشير التعبير الأخير إلى المجموعة التي تدير "السلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية. ومع ذلك، يناقش محللو الأحجيات في الحكومة الإسرائيلية -وإن كان ذلك بشكل غير رسمي- أفكارًا بديلة لمستقبل غزة بعد الحرب، والتي تشمل "فتح" و"السلطة الفلسطينية".‏
‏كما أنه من غير الواضح كيف تخطط إسرائيل لتقديم المساعدات الأساسية للفلسطينيين المحاصرين في غزة الذين يزيد عددهم على مليوني شخص. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي غاضب: "إذا كان ‏‏للجيش الإسرائيلي‏‏ أن يواصل حملته ضد حماس في غزة، يجب أن تكون هناك خطة جادة لرعاية الاحتياجات الإنسانية هناك أيضا. لكن الشلل السياسي يعني أن هذا يحدث ببطء شديد أيضًا".‏
مباشرة بعد المذبحة التي تعرض لها الإسرائيليون في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت الحكومة أنها لن تسمح بدخول أي إمدادات إلى غزة من إسرائيل. ويجب أن تمر المساعدات عبر مصر. وسوف يُسمَح بدخول بعض الطعام والماء والدواء، ولكن ليس الوقود.‏
‏ومنذ ذلك الحين، بدأ الوقود في التدفُّق. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر)، أعيد فتح محطة الشحن الإسرائيلية مع غزة في معبر كرم أبو سالم. وقبل الحرب، كان حوالي ثلثي الشحنات إلى غزة يمر عبر هذا المعبر. وقد أدى فتحه إلى زيادة القدرة على إرسال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، لكن إسرائيل ما تزال تصر على أن أي مساعدات يجب أن تأتي على طريق ملتوٍ عبر مصر، وليس مباشرة عبر إسرائيل، حيث يكون وصول الإمدادات أسرع بكثير وأكثر كفاءة.‏
من بين حلفاء إسرائيل الغربيين، تضغط كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الآن من أجل وقف إطلاق النار. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر)، دعا وزيرا الخارجية البريطاني والألماني إلى اتفاق "مستدام"، لكنهما لم يقترحا موعدًا وقبلا وجهة نظر إسرائيل بأنه لا ينبغي السماح لـحماس بإدارة غزة.‏
‏وما يزال الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لإنهاء الحرب يجري وراء الكواليس. لكن نتنياهو يصبح أكثر صراحة بشكل متزايد بشأن خلافه مع الأميركيين. ويقدم نفسه كمدافع متحدٍ عن مصالح إسرائيل، على أمل الحفاظ على دعم قاعدته القومية المتقلصة وإبقاء شركائه اليمينيين المتطرفين على متن المركب. لكن تركيزه على بقائه السياسي على حساب خطة متماسكة لغزة يعني أن يظل مصير كل من الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين في غزة يبدو قاتمًا.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Israel isn't sure what to do about the hostages in Gaza

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