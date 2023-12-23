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ملهى الرعيان

12/23/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


في مسألة الاتفاق والوفاق العربي قضايا كثيرة تستحق المراجعة، قضايا خلافية أو اتفاقية، قضايا تتوه بين أصغر الفكرة وأعظم الهدف، تارة تجمع وفجأة تقطع، وفي الحالتين ما زلنا نلاحق الأحلام كشعوب، تارة نغني“أمة عربية واحدة”، وتارة نعزف“رسالة عربية خالدة”، ولكن ما نعيشه ونشاهده على مسرح الحياة“خلاف ومصالح بالية”!
أعلم أن قمما عربية عقدت، وبروتوكولات رسمية رسمت ومؤتمرات نقاشية جدلية لا تنتهي، أعلم أن هناك مشاريع دعمت، وخططا مشتركة كتبت، واتفاقيات أبرمت، أعلم أن البعض ما زال يملك الأمل- وأنا منهم، ولكن لنكون واقعيين ونعترف أنها تنتهي بانتهاء مراسم افتتاح أي فعالية! لا تستغربوا فنحن حتى في الغناء والطرب لسنا على وفاق، فهل نجتمع على قضية مصيرية؟
في الدور الأردني ومنذ عقود كانت الدعوات للوفاق والاتفاق هي الأبرز، وكان مؤتمر القمة العربي غير العادي الذي عقد عام 1987، إبّان حكم المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، لقاء قمة غير عادي بالمعنى الحرفي، لأن المؤتمرات السابقة كانت تُعقد للاتفاق على مواقف موحدة إزاء مشكلات محددة في إطار توفر حدّ أدنى من الوفاق القومي، أما تلك فعُقدت في غياب ذلك الحد الأدنى، فبين ضرورة توفير الوفاق القومي كانت هناك ضرورة ضمان الاتفاق على مواقف موحدة، قمة 1987 غابت فقط مصر عنها، مؤتمر هو الوحيد الذي حمل اسما وهدفا أكبر، هو الوحيد الذي عُرف باسم“قمة الوفاق والاتفاق” ألقى فيه جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه ثلاثة خطابات، بدأت بأهمية استعادة التضامن العربي وتطوير العمل العربي المشترك وإن أشدّ مصادر الخطر والتهديد فتكاً هو الفرقة والتناحر، وفي الثاني قال إنّ المشاكل التي تواجهها الأمة تتطلب صراحةً غير عادية، وفي كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر دعا الراحل الكبير إلى أن تكون المصارحة والمكاشفة سبيلَ القادة العرب والسلوك الذي يتبعونه في علاقاتهم، لسدّ الطريق أمام سوء الفهم ومضاعفاته وتراكماته. واليوم ودون انقطاع يستمر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بذات الهمة والرسالة والغاية بل والوضوح الأكبر والمباشر لإعادة الوفاق والاتفاق، فأين العرب من تلك وذاك؟
واقع الوفاق العربي لا يتجاوز نموذج إدارته“ملهي الرعيان”، ولمن لا يعلمه هو طائر مراوغ يظهر في البراري وخصوصاً في مواسم الحصاد – كما هو موسم القضايا الحاسمة عربيا-، يظهر فجأة لرعاة الغنم، يطير ويتنقل لمسافات قصيرة (لا يطير بعيدا ولا يمكنك مسكه بالأيدي) يراه الراعي ويهم بالقبض عليه ويفشل معتقداً أنه سهل المنال، ثم يطير إلى مسافة قصيرة أخرى، يتبعه الراعي وهكذا يستمر ويتنقل، يتبعونه متناسين عملهم وأرزاقهم خلفهم لمسافات بعيدة، واهمون يركضون خلف أحلامهم ومصالحهم ظنا بأنهم سيمسكونه، يغافلهم الذئب المحتل وكأن بينهم اتفاق (طائر يلهيهم وذئب يعبث فيهم) ليبقى الذئب دائما يفتك والرعاة يركضون خلف الوهم!
اليوم ومع وضوح انعدام الدور والوفاق العربي اتجاه قضايا كثيرة وأبرزها القضية المركزية فلسطين وعلى أرض غزة بالتحديد، ومع ما يثقل الكاهل الأردني من أي نتائج سابقة وحالية ومستقبلية وكأنه وحيد في كل مواجهة وموقف، يستمر راعيا وسندا بإجراء خطوات حقيقية نحو فلسطين، نرى جليا – ملهي الرعيان- من دوره في تضليل الاتفاق العربي إلى دوره أردنيا داخليا في أكثر من صورة وشكل وموقع يتنقل مشككا بين الغرف المغلقة خارجيا أو داخليا، وبين الحدود والواجهات الأردنية مع المحيط حولها، نراه في الأسواق والميادين العامة، نقرأه على منصات التواصل والأوراق الصفراء، ولكن نقول– لملهي الرعيان- ستبقى فلسطين وغزة أولوية وهمّ كل أردني، وسيبقى الجيش والقائد والشعب يدا وفكرا في حماية الوطن ومقدراته والوقوف بوجه كل عابث وكاره، وستبقى الأردن عصية على- الذئب - كان من كان، وستبقى الأعين والزنود والبنادق جاهزة نحو صون وحماية تراب الوطن، نعم؛ سنبقى نتطلع لوفاق واتفاق وقرار عربي جريء، ولكن لن نلاحقه كحلم، بل نعمل على إنجازه داخليا أو مع من يتقدم عربيا بالحرص والوعي الحقيقي فقط.

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