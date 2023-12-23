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المنح الخارجية في موازنة 2024

12/23/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

المقصود بالمنح هي الأموال التي يقدمها المانحون للخزينة الأردنية بشكل مباشر، تستخدمها وزارة المالية عادةً لسد عجز الموازنة الذي يتنامى فعليًا من عام لآخر لأسباب مختلفة.
في مشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2024 الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قدرت فيه المنح الخارجية بحوالي 724 مليون دينار، وهي أقل مما قدر في مشروع قانون موازنة 2023 وقتها، والذي كان يقدر حجم المنح بحوالي 802 مليون دينار.
إلا أن الفعلي الذي تحقق في هذا العام الذي قارب على الانتهاء هو ما قدره 752 مليون دينار، أي أقل بحوالي 50 مليون دينار.
لذلك، ارتأى راسم السياسة المالية في مشروع موازنة العام المقبل أن تكون الفرضيات للمنح الخارجية قوية بالمقارنة مع المتحقق الفعلي في هذا العام؛ لذا قدرت المنح بحوالي 724 مليون دينار، وهو رقم متحفظ أقل مما تحقق في سنة 2023.
مصادر المنح الخارجية للعام المقبل تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مصدر رئيسي يشكل لوحده أكثر من 82 % من إجمالي حجم المنح التي تتلقاها الموازنة، بمعنى أن الولايات المتحدة هي المانح الأكبر للمساعدات الخارجية والمنح تحديدا للموازنة العامة، خاصةً والاقتصاد الوطني.
فالأردن يرتبط بالأساس بمذكرة تفاهم لمدة سبع سنوات وهي الأعلى بالنسبة للدولة المتلقية للمساعدات الأميركية، يتم بموجبها تقديم ما يقارب 1.45 مليار دولار سنويًا للمملكة ما بين مساعدات اقتصادية وعسكرية.
باقي المنح في الموازنة العامة موزعة على النحو التالي: باقي مخصصات المنحة الخليجية (46) مليون دينار، الاتحاد الأوروبي (45) مليون دينار، و (33) مليون دينار هي من مخصصات إعلان مكة والمنحة الإماراتية الأخيرة التي وقعت الشهر الماضي في العاصمة أبوظبي.
أهمية هذه المنح، وإن كانت تتراجع من عام لآخر، إلا أنها ما تزال تشكل أهمية كبيرة في استقرار المالية العامة في الموازنة.
هذه المنح هي وليدة العلاقات الوطيدة بين الأردن والمانحين الذين تربطهم بالمملكة علاقات سياسية واقتصادية إستراتيجية، وتأتي منحهم في إطار مواصلة الدعم للأردن الذي يلعب دورًا إستراتيجيًا مهمًا في المنطقة، ويتحمل أعباء كبيرة نتيجة تداعيات الوضع الإقليمي الملتهب في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في مسألة اللاجئين حيث يعد الأردن ثالث دولة في العالم من حيث استقبالهم.
هذه المنح هي أموال ودعم مالي مباشر للخزينة دون استرداد، أي هي منحة مالية دون أي فوائد، وهي تختلف جذريًا عما يسمى ببند المساعدات التي تتضمن قروضًا مختلفة المستويات وبأسعار فائدة متنوعة ما بين منخفضة ومرتفعة، أو ما بين قروض سيادية أو تجارية، وكذلك، الرقم يختلف جذريًا.
المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن ما بين منح موجهة للعجز أو خارجه وما بين قروض تقترب سنويًا من حاجز الـ4 مليارات دولار، موزعة في إنفاقها على قطاعات مختلفة، تقوم وزارة التخطيط بنشر تفاصيلها مرتين أو أكثر في العام على موقعها الإلكتروني.
أخيرًا، المساعدات تشكل جزءًا أساسيًا من تقديرات إيرادات الخزينة، ولم يسبق أن خلت أي موازنة في تاريخ الدولة من المنح والمساعدات الخارجية، فهي أساسية في استقرار المالية العامة، مع اختلاف حجمها من عام لآخر مع ثبات أنه لا يمكن الاستغناء عنها في المدى القصير والمتوسط.

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