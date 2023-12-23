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المغالطة في فهم الحضارة..!

12/23/2023 2:21:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لطالما كرّرنا عبارات“الغرب الحضاري” و”الشمال الحضاري” كنقيض لـ”الشرق المتخلف” أو“الجنوب البدائي” وما شابه. وتعكس هذه التوصيفات استعارة متهورة لخطاب الأقوياء واستعماله في نوع من محاكاة لغة المنتصر للتظاهر بالتماهي و”الارتقاء” معه على أساس أنه مالِك التعريفات الأكثر فصاحة وعمقًا.
لكنّ تأملًا صغيرًا في مقولات الحضارة والهمجية كما هي سائدة، سرعان ما سيكشف عن سذاجة في مفاوضة المفهوم. إننا عندما نصنف أنفسنا كنقيض لـ”الحضارة” التي ننسبها إلى الشمال كما يدعي احتكارها، فإننا ننسب إلى أنفسنا أضداد الحضارة: البدائية؛ البداوة؛ الانحطاط؛ الهمجية؛ التخلف؛ التراجُع؛ التقهقر؛ الجاهلية، البربرية؛ الوحشية وبقية هذه العائلة من السمات. ويبدو أننا تعرّضنا لتلقين يجعلنا نخلط بين المظاهر المادية للحضارة وأبعادها السلوكية والأخلاقية، فنتصور أن الأرض الأخلاقية العالية هي مصاحب حتمي وحصري للمنتج المادي المتفوق.
مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمقارنة الجنوب العالمي بالغرب، يمكن الزعم باطمئنان كبير أن“الجنوب” هو الأكثر تحضرًا، بمعنى أنه لم ولا يرتكب نفس نوع الخطايا التي يصح أن توصف بالوحشية والبربرية والهمجية والجاهلية التي يرتكبها“الغرب المتحضر” أو“الشمال الحضاري” على نطاق واسع. وقد تعرض الجنوب العالمي، الذي يضم دولًا في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، تاريخيا، للاستعمار والإمبريالية والاستغلال التي مارسها هذا“الشمال” نفسه. ومع ذلك، تمكنت شعوب الجنوب العالمي من الحفاظ على قد كبير من كرامتها وإنسانيتها، حتى في مواجهة الضغط لتجريدها من ذلك.
في الحقيقة، كانت ممارسات الاستعمار والاستعباد والهيمنة والاستغلال واحتكار الثروة العالمية، وهي كلها همجية بالتعريف، متجذرة في تاريخ الإمبريالية الغربية ومساعيها الأنانية وراء اغتصاب القوة والهيمنة الاقتصادية. وتم تبرير هذه التصرفات وإدامتها من خلال إيمان لا يتزعزع بتفوق الحضارة الغربية، بينما يتم تجريد الشعوب غير الغربية من إنسانيتها. وتم دائمًا استخدام هذا الادعاء للحضارة مقابل الهمجية في الجنوب العالمي كمبرر لإخضاع واستغلال الشعوب الفقيرة. كما استخدم الغرب ادعاءه باحتكار الحضارة لتبرير فرض قيمه وأنظمته ومؤسساته على المجتمعات الأخرى، في كثير من الأحيان ذلك على حساب ثقافة هذه المجتمعات وتقاليدها، ومصالحها أو حتى أمنها نفسه.
ثمة ما يسميه الغرب“القيم الحضارية” المشتركة، التي يُفترض أنها خيرٌ مُطلق و”الشكل النهائي للحضارة البشرية”، كما يفترض“صراع الحضارات”. ولذلك، سوّق الغرب دائمًا حروبه العدوانية -وتميزت بذلك الولايات المتحدة- بأنها صراع بين النور والظلام، والخير والشر، والهمجية والحضارة. وفي كل هذه الأحوال كنا في“الجنوب” على جانب الظلام، والشر، والهمجية. والحقيقة هي العكس تمامًا، كما تعرض بوضوح معركة الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من استعمار استيطاني صريح.
تكتب الصحفية الأسترالية كيتلين جونستون:
“في‏‏ وصف‏‏ الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ الهجوم، على غزة بأنه حرب 'لإنقاذ الحضارة الغربية؛ لإنقاذ قيم الحضارة الغربية'، فإنه لم يكن يكذب حقا. لقد كان يقول الحقيقة -ربما ليس بالطريقة التي يعنيها.‏ إن هدم غزة يرتكَب بالفعل دفاعًا عن 'القيم الغربية'، وهو في حد ذاته تجسيد مثالي للقيم الغربية. ليست القيم الغربية التي يعلمونك عنها في المدرسة، وإنما القيم الخفية التي لا يريدونك أن تراها. ليس الحزمة الجذابة من الشعارات- جزء بنيوي وعضوي في عقل و”أخلاق” وقِيم البنى الاستعمارية الوحشية الاستغلالية التي بنت عليها أمم الغرب تميزها“الحضاري” واحتكرت لنفسها سلطة فرض التعريف بالقوة القهرية.
لذلك، لم يستطع مجلس الأمن الدولي أن يُسند أي قيمة إلى حق الشعوب المحتلة في مقاومة مستعمريها، بل فرضت أميركا وحلفاؤها تعريف المقاومة المسلحة الفلسطينية على أنها وحشية، عدوانية، همجية، وكل الصفات المُسندة عادة إلى العالَم المستعمَر. وفي المقابل، أسندت هذه القوى الغاشمة إلى أعمال القصف السجادي، وقتل المدنيين، وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأصحاب الأرض باعتراف هذه الدول نفسها، صفة“الدفاع المشروع عن النفس”.
لم يسبق لأي أُمة على الإطلاق في“العالم المتخلف” أن مارست هذا النوع من القتل الجماعي واسع النطاق والإساءة الصريحة إلى الإنسانية الذي مارسته أمم الغرب -حتى لو كان ذلك لأن الفقراء لا يمتلكون القوة. وفي الحقيقة، من هيروشيما وناغازاكي، إلى دريزدن، إلى العراق وأفغانستان، وأفريقيا المستعبدة، وفلسطين، كانت الهمجية وما تزال هي القيمة العليا التي تحرص“الحضارة الغربية” على إجلالها، والتي يعلن الكيان الصهيوني دائمًا أنه يتشاركها مع الغرب. وفي ضوء ذلك، ينبغي أن نراجع التعريفات وأن نعرض أنفسنا، بثقة، على أننا نحن المتحضرون الحقيقيون في مواجهة الهمجيين الحقيقيين، وألا نسعى إلى تقليدهم إلا بقدر امتلاك القوة للتحرر من قسوتهم. وربما تكون حرب الغزيين، المقرونة بما تيسر من القوة، بداية لإعادة النظر في كل التعريفات الملفقة التي فرضها الخطاب السائد.

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