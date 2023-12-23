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مم أخاف؟

12/23/2023 2:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كأردني ومتابع للأحداث، بحكم طبيعة العمل، فإنني أضع يدي على قلبي خوفا من تبعات حالة داخلية لا يمكن قبولها، ويتحمل الجميع مسؤولية تناميها في دولة هددت الأزمات وضعها الاقتصادي، وشكلت محاولات الاختراق الخارجية عبئا إضافيا عليها.
على مدار سنوات، فشلت الدولة في مخاطبة الشارع والتعاطي معه ومع أزماته، ولم تنجح في إقامة جسور تواصل معه، بينما انتهج المسؤول سياسة فوقية زادت من الهوّة بين الطرفين، ليترك الأردني وحيدا، فريسة سهلة الاقتناص، وليبلغ بنا الحال استسهال كل أمر سلبي بحق هذا البلد، بل وتبنيه!
فساد العلاقة بين الطرفين، قاد إلى تعميمات غير صحيحة مبنية على نظريات المؤامرة، فتملكتنا قناعة مطلقة بأن كل المسؤولين فاسدون ولصوص، وأن الجميع يعمل لصالحه الخاص. حتى فكرتنا عن الدولة نفسها لم تنجُ من هذا السياق المشوّه، لذلك بتنا أكثر ميلا لتصديق أي إشاعة تستهدف تشويه أي جهد وطني صادق، وأقرب إلى طعن خاصرة الوطن من أن نلجأ إلى تحليل تلك الإشاعات وتبيان تناقضها وتهالكها.
تحدثت في مقالي قبل الأخير عن افتقارنا إلى من ينبري للدفاع عن الدولة في مواجهة الحرب الإعلامية التي يتعرض لها الأردن من جهات لم تعد مجهولة. وأستشهد اليوم بحادثة تثبت ما أشرت إليه، فعلاوة على غياب المدافعين، فإننا لا نملك رؤية وإستراتيجية لبناء قدراتنا الدفاعية والهجومية الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الساحة الإعلامية بشكل عام.
الحادثة التي أود الإشارة إليها، هي الفيديو الذي تحدثت فيه فتاة من سكان غزة، وادعت خلاله أن المستشفى الميداني الأردني هناك لم يقدم لها علاجا لمرضها الذي تعاني منه، وأنه مغلق أمام المرضى في يوم الجمعة!
سأتناول هذه الحادثة من جانبين: الأول، انتشار المقطع بشكل واسع وسريع؛ محليا وخارجيا، وقد رصدت ردود فعل خارجية قاسية بحق الأردن، وإساءة لدوره، وهي ردود لا أكترث إليها، ولا أتوقف عندها، فقد اعتدنا على ذلك، وسنبقى نتعرض لهجمات لا نهاية لها، فنحن نعلم أن بلدنا مستهدف، وأن هناك دولا وجهات توظف الجهود والأموال لبناء سرديات كاذبة للنيل من سمعة البلد. وقد رأينا تلك السرديات بكثافة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.
الجانب الثاني يتمثل في ردود الفعل المحلية، صحيح أن الغالبية لم تصدق محتوى الفيديو، لكن نسبة قليلة فقط من النشطاء والمواطنين انبروا إلى تحليله وتفسيره، والرد عليه بصورة مدروسة، مدعومة بالأرقام. الأصوات المروجة للأكاذيب كانت هي الأعلى في هذه الحادثة، وهي التي فرضت سياقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو الخطر الأكبر القادم على الأردن، خطر يتربص به من داخله.
لماذا يستسهل البعض التشكيك في دولته؟ ولماذا فقدنا روح القتال للدفاع عن بلدنا، بينما مواطنو الدول الأخرى يمتلكون شجاعة مطلقة في دفاعاتهم عنها، ولا يتوانون عن قصف من يحاول الإساءة لها، وهل تدرك الدولة خطورة ما وصلنا إليه، وتجهد في وضع خطة لبدء المعالجة المجتمعية تنطلق من المدارس والجامعات؟
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قد يساعد في هذا المجال، وهنا أنا أتساءل عن أسباب إضعافه وعدم الاستعانة به لتحليل ما يجري، فأنا أثق بقدرته على تقديم قراءات وتوصيات ملائمة، ولا شك لدي بقدرة الدكتور موسى شتيوي بصفته رئيسا للمجلس على تزويد الدولة بكل ما تحتاجه بهذا الإطار.
مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي تحول مؤخرا إلى مركز هزيل، يقدم دراسات لا ترتقي لحجم التحديات، ولا تتوافق مع أهدافه، مطالب هو الآخر بأن ينضم إلى جهد وطني حقيقي لتحليل الظواهر المهددة لبنيتنا ونسيجنا الاجتماعي وسياساتنا الوطنية. هذا المركز لم يعد موجودا إلا في حالات محددة فقط، وهي حالات موجهة تفتقر إلى العلمية والمنهجية.
اليوم، نحن نحدد واحدة من أخطر التحديات التي تواجهنا في الأردن، وعلى أصحاب العلاقة أن يحددوا الأسباب والحلول. من دون ذلك ستظل الظاهرة تزداد مع الوقت، وسيتعاظم خطرها كثيرا.

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