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سلطة وادي الاردن تعلن حاله الطوارئ المتوسطة وتحذير من تشكل السيول

12/23/2023 2:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي هذه الليلة ويوم غد الأحد الموافق 24/12/2023 وما يرافقه من هطولات للامطار باذن الله تعالى وتشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية.
تعلن سلطة وادي الاردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمةمن خلال جميع الادارات بالاغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزيه الكوادر والاليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، و الأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.
و تهيب سلطة وادي الاردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وتؤكد سلطة وادي الاردن ان طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن اقصى درجات الاستجابه وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة
هذا ويمكن الاتصال على الارقام التالية:
ادارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم
0780469438
ادارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية هاتف رقم
0781110578

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