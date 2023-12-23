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مشروع المواقف لإنهاء أزمات السير بالعقبة.. هل تعمم التجربة؟

12/23/2023 2:20:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - مع تشغيل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مواقف السيارات في العقبة، يكون وسط المدينة قد انتهى تقريبا من مشكلة عدم وجود مواقف لسيارات السياح والزوار، في وقت اعتبرت جهات عدة أن هذه التجربة أسهمت في الحد من الأزمات والإرباكات المرورية.
مشروع المواقف جاء تنفيذه بعد سنوات من المطالبة، من أجل حل مشكلة عدم توفر مواقف للسيارات في السوق التجاري والذي كان يشهد ازدحاما مروريا، يتفاقم في أوقات الذروة بما لا يتناسب وطبيعة المدينة السياحية.
وبحسب مواطنين وتجار، فإن هذه المواقف الجديدة ستسهم بزيادة القوة الشرائية من خلال زيادة زمن المكوث للسيارات وإعطاء الزائرين لمدينة العقبة المساحة الآمنة لركن مركباتهم، إضافة لضمان انسيابية الحركة المرورية.
يقول التاجر محمد الرياطي إن مشكلة الأزمة المرورية التي كان يشهدها السوق التجاري انتهت تقريبا، بعد افتتاح مواقف السيارات وبمواصفات عالمية، مؤكدا أن المتسوقين باتوا يجدون حاليا أماكن لركن مركباتهم من دون عناء أو التفكير بمخالفة رقيب السير نتيجة اصطفاف عشوائي كما كان يحدث سابقا، مشيرا أن ذلك التنظيم سيسهم إلى حد كبير في إطالة مدة الزائر والسائح بكل أمان وراحة بعد ركن سيارته في مكان آمن ومخدوم بالحراسة.
وأضاف تجربة المواقف بالعقبة مميزة وتحتاج الى تسليط الضوء عليها وتعميمها في بقية مدن المحافظات خاصة تلك التي تشهد أزمات خانقة في سوقها التجاري.
وأشار المواطن يزن الاحيوات إلى أن الجهات المعنية بالعقبة استغلت البنية التحتية في شوارع العقبة بشكل مميز بإيجاد أكثر من 1000 موقف للسيارات في عدة مناطق حيوية في وسط المدينة والتي تشهد اكتظاظا وأزمة سير خانقة طوال اليوم، ناهيك عن أوقات الذروة في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد، مؤكدا أن العقبة هي المحافظة الوحيدة في المملكة التي يكتمل وسطها التجاري بمواقف سيارات بالجزيرة الوسطية بأسلوب حضاري وبعدة طوابق دون أن يتأثر الشارع بل بقي على مساحته الواسعة.
ويقول التاجر عاطف رزق "سابقا كان المواطنون والزوار يعانون من تواجد كبير لأعداد السيارات في مناطق التسوق وعلى جانبي الشاطئ الأوسط، وأينما تركن السيارات في الوسط التجاري تكون عرضة للمخالفة، إذ أصبح من المعتاد أن يتزين الزجاج الامامي بورقة مخالفة الاصطفاف في اماكن ممنوع الاصطفاف فيها، وخاصة مع نهاية الاسبوع حيث يشهد أزمة سير خانقة، وبإيجاد هذه المواقف في عدد من مناطق السوق التجاري فقد أصبح بإمكان المواطن التسوق براحته دون أن يعكر مزاجه التفكير بسياراته.
وعملت شركة تطوير العقبة على إنشاء المواقف حيث بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المناطق التجارية بإنشاء 390 موقفا لاصطفاف المركبات، منها 125 موقفا داخليا، أي في الوسط التجاري لمدينة العقبة، و265 موقفا خارجيا، ثم المرحلة الثانية التي وفرت 363 موقفا للمركبات، منها 114 داخليا و249 خارجيا، وأخيرا المرحلة الثالثة لتوفير 234 موقفا، 72 داخليا و162 خارجيا.
وبين الخبير المروري المنهدس عمار هلال أن هذه الفكرة التي خلقت منتجا مميزا في العقبة يجب أن تعمم على بقية محافظات المملكة والتي تعاني من أزمات مرورية خانقة، مؤكدا أن ملاحظته لهذه المواقف بهذا الشكل والتنظيم يدفع باتجاه تعميمها على بقية المحافظات من أجل الحد من المشاكل المرورية وتوفير مساحة أكبر للمشاة والمتسوقين لضمان سهولة انتقالهم وحركتهم، إضافة إلى تنظيم المواقف والأرصفة لتحقيق الانسيابية المرورية وسرعة تلبية احتياجات آليات الدفاع المدني والإسعاف عند وقوع طارئ.
من جهته، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة بدء التشغيل التجريبي للمواقف التي تم إنشاؤها مؤخرا في العقبة لمواجهة الاكتظاظات التي كانت تحدث في العديد من الأماكن داخل المدينة السياحية.
وبين الشوابكة أن هذه المواقف تخدم التاجر والمتسوق والسائح على حد سواء، وتمكن زوار العقبة من ركن مركباتهم في أماكن مخصصة وآمنة ومحروسة ومزودة بكافة الخدمات.
وأوضح أن ما تتقاضاه الشركة من أجور لاستخدام هذه المواقف هي مبالغ رمزية لتغطية بعض كلف التشغيل فيما تتولى الشركة تغطية المبالغ المتبقية لتظل المواقف في أحسن صورة وتقدم خدمة الاصطفاف الآمن لجميع المركبات.
وأشار الشوابكة إلى أن فلسفة إنشاء المواقف جاءت بعد دراسات مستفيضة لواقع حركة السير في المدينة الساحلية خاصة في وقت الذروة والعطل حيث يؤم العقبة عشرات الآلاف من الزوار بواسطة سياراتهم الخاصة، الأمر الذي كان يشكل عبئا كبيرا على حركة السير الراجل في المدينة ويؤدي الى العديد من المخالفات من قبل الجهات المنظمة لحركة السير، إضافة إلى إضراره بالحركة التجارية في المدينة.
ودعا الشوابكة كافة تجار المدينة إلى الاستفادة من هذه الخدمة والتي توفر عليهم الكثير من العناء وتشجع من حركة المتسوقين، واستغلال هذه المواقف بالرسوم الرمزية التي وضعتها الشركة للتجار لقاء خدمة الاصطفاف.
وتعمل شركة العقبة لإدارة المرافق على تحسين كافة الخدمات العامة المقدمة لأهل العقبة وزوارها وتوفير متطلبات السلامة العامة خاصة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة التجارية الثانية الذي بدوره يؤدي لسلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.

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