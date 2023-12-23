الخط البديل بين العقبة وموانئ الأبيض المتوسط المصرية.. خطوة بالاتجاه الصحيح

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

العقبة- فيما أعلنت شركة الجسر العربي عن تشغيل الخط العربي الجديد للنقل البري و البحري بين العقبة و الموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط، وصفت أوساط تجارية واقتصادية وملاحية، هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح".

ويأتي تشغيل الخط، بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف رحلاتها إلى موانئ البحر الأحمر عبر باب المندب، في ظل تصاعد وتيرة تهديدات "الحوثيين" على الملاحة البحرية.

وترى هذه الأوساط، أن تشغيل خط ملاحي بري وبحري من العقبة إلى الموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط ومنها إلى بقية العالم، بمثابة إضافة نوعية لتجارة الأردن البينية، وستنعكس آثار ذلك عبر اختصار الوقت والكلف في تصدير واستيراد البضائع.

يقول مدير نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح لـ "الغد"، إن تشغيل خط ملاحي بديل بين الأردن ومصر خطوة بالاتجاه الصحيح، ويعد منفذا بحريا للتجارة الأردنية نحو أوروبا وأميركا، ويساعد على تأمين كافة الصادرات الأردنية عبر البحر الأبيض المتوسط من خلال موانئ جمهورية مصر العربية سواء موانئ الاسكندرية ودمياط أو بور سعيد.

ودعا الدلابيح إلى أهمية اعتماد الخط بشكل دائم، حتى مع انتهاء أحداث باب المندب لما له من فائدة كبيرة في التجارة البينية بين الأردن ومصر وبقية دول العالم.

وبين التاجر والمطلع على عمليات الاستيراد والتصدير حمزة أبو الليل، أن الخط الحالي الذي أعلن عن تشغيله، خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو أمر طالبنا الحكومة به سابقا لتصدير البضائع الأردنية من المدن الصناعية عبر البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن كلفة التصدير عبر الموانئ المصرية أقل من كلفتها عبر البحر الأحمر، لا سيما للبضائع المصدرة لدول أوروبا وأميركا.

وبين المستثمر في القطاع الصناعي محمد المغربي أن الخط الجديد يقتصر الوقت ويقلل الكلف على الصناعات الأردنية المتجهة نحو أوروبا وأميركا من خلال الموانئ المصرية المتواجدة على البحر الأبيض المتوسط.

وأشار أن هذا المنفذ، يساعد كثيرا في تسهيل حركة التجارة ويقف إلى جانب الصناعيين والمصدرين في محنتهم خاصة بعد اضطرابات باب المندب وهجمات "الحوثيين" على السفن التجارية المتجهة نحو موانئ البحر الأحمر والعودة بنفس الاتجاه.

وكان مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة قد اعلن أمس عن تشغيل الخط العربي للنقل البري و البحري والذي يربط العقبة بالموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط، كخط بديل بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف رحلاتها إلى موانئ البحر الأحمر عبر باب المندب.

وأكد العبادلة خلال اجتماع موسع عقد في مبنى شركة الجسر العربي بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ونائبي المدير العام للشركة ممثل الجانب المصري اللواء جمال محمد إبراهيم و ممثل الجانب العراقي م. محيي الدين الامارة وعدد من شركات الملاحة و التخليص العاملة بالعقبة، أن شركة الجسر العربي سارعت إلى إكمال كافة المتطلبات الدولية و الفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية و الموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط من خلال إنشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري و البحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الأحمر و باب المندب.

واوضح أن سير الخط البديل سيكون عبر "العقبة – ميناء نويبع – موانئ الاسكندرية و بورسعيد و دمياط"، وذلك بالتعاون و التنسيق مع وزارتي النقل الأردنية و المصرية وسلطة منطقة العقبة الخاصة و شركة تطوير العقبة و كافة الجهات ذات العلاقة.

وكشف العبادلة عن أهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية و أوروبا، لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة و المنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية و يقلل كلف النقل، إضافة إلى تحييد التجارة عبر الموانئ الاسرائيلية كهدف قومي و الاستفادة من الميزات التي يقدمها الجانب المصري لتخفيض كلف نقل الصادرات الأردنية و تسهيل وصولها إلى أميركا و أوروبا إضافة إلى تحول جزء من التجارة المتجهة من شمال السعودية و شرق العراق باتجاه هذا الخط البديل الجديد وتعزيز تنافسية المملكة و قدرتها على لعب دور محوري في طرق و سلاسل الإمداد ضمن بدائل مستجدة و حديثة و تقليل الزمن اللازم لوصول الصادرات الأردنية إلى مقاصدها النهائية ما يعزز المرونة و الاستجابة والثقة وزيادة نشاط قطاع الشاحنات في المملكة، إضافة إلى زيادة حجم تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة و ميناء نويبع المصري، ما يسهم في رفع تنافسيتهما بين موانئ المنطقة.

وعرض العبادلة الميزات والتسهيلات التي توفرها شركة الجسر العربي لمستخدمي الخط العربي البري البحري البديل، والتي تضمن توفير وحدات بحرية متخصصة في الشحن البحري وطاقة استيعابية كافية لاستيعاب كافة البضائع من الاتجاهين، إضافة إلى العمل على مدار الساعة و عدم تحميل أي غرامات نتيجة انتظار الحاويات في الساحات و تعدد الخطوط الملاحية في الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

كما لفت إلى وجود عامل المنافسة في زمن وصول البضائع لوجهتها النهائية، إضافة إلى المحافظة على البضائع من خلال تقليل الآثار الناتجة عن المعاينة و التفريغ و اعادة التحميل و ثبات كلف النقل على مدار العام و عدم زيادتها في المواسم أو خلال الأحداث الاقليمية، إضافة إلى سرعة الاجراءات في الموانئ بسبب الأولوية للبضائع لهذا الخط البديل.

وأوضح مدير عام شركة الجسر العربي أهم الاجراءات المتخذة للمشروع من الجانبين الأردني و المصري حيث وافق الأردن من خلال سلطة و شركة تطوير العقبة، على استخدام نمط جديد من أنماط النقل عن طريق ميناء العقبة – محطة الركاب (حاوية محملة على شاحنة ) عبر أسطول الجسر العربي و تخصيص ساحة خاصة في مدخل محطة الركاب و توفير أجهزة مينائية للكشف والمعاينة و التفتيش و فصل شاحنات الخط العربي البديل عن شاحنات خط نويبع.

أما فيما يتعلق بإجراءات الجانب المصري فتمثلت بإصدار منشور إجراءات نقل الحاويات تحت نظام البوالص المجمعة من ميناء نويبع إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط (ميناء الاسكندرية و بورسعيد و دمياط) وبالعكس وإعفاء الحاويات العابرة من ميناء نويبع إلى موانئ الاسكندرية و بورسعيد و دمياط من التسجيل على المنظومة الإلكترونية و تخفيض الرسوم و الأجور في ميناء نويبع بنسب كبيرة وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذا الخط من ميناء نويبع لتسهيل الإجراءات و المرور السريع وتخفيض رسوم العبور.

وأكد العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأميركية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيكون من 18 إلى 20 يوما فقط، وبأقل الكلف و أعلى نسبة أمان.

وكان محافظ العقبة خالد الحجاج أكد في بداية اللقاء على أهمية هذا الخط البديل الذي يربط الموانئ الأردنية بالموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ودور شركة الجسر العربي كناقل رائد في النقل البحري بخدمة متطلبات هذا الخط البحري البديل من خلال قطعها البحرية السبعة الحديثة القادرة على نقل الحاويات بسرعة وسهولة.









اجتماع بالعقبة والذي ضم ممثلين من الجانبين الأردني والمصري لإعلان تشغيل الخط البديل-(من المصدر)