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ضفادع بأنياب غريبة

12/23/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت مجموعة من الباحثين الأندونيسيين وبالتعاون مع متحف بوجور لعلم الحيوان، إلى اكتشاف فصيل من الضفادع التي تعيش في مجاري المياه في جنوب شرق آسيا لديها تكيف غريب، حيث وجدوا أن لديها اثنان من "الأنياب" العظمية يبرزان من عظم الفك السفلي، وكتب الفريق بناء على نتائج الدراسة: "هؤلاء الضفادع يستخدمون هذه الأنياب للتقاتل مع بعضهم بعضا، وأحيانًا حتى لاصطياد فريسة قاسية مثل سرطان البحر". وعثر فريق من مختبر ماكغواير في بيركلي على الضفادع في سولاويزي، وهي جزيرة جبلية وعرة تشكل جزءًا من إندونيسيا.
يقول باحث ما بعد الدكتوراه في المتحف الميداني في شيكاغو والمؤلف الرئيسي للدراسة جيف فريدريك: "هذا النوع الجديد صغير جدًا مقارنة بالضفادع ذات الأنياب الأخرى في الجزيرة التي تم العثور عليها فيها، ويبلغ حجمه نحو الربع، أما الكبيرة منها فيصل وزنها إلى رطلين"، ولاحظ أعضاء فريق أبحاث البرمائيات والزواحف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا، أثناء رحلتهم عبر الغابة، أوراق شتلات الأشجار والصخور المغطاة بالطحالب وهي "أعشاش بيض الضفادع"، وأظهرت الدراسات أن أسنان الضفادع تطورت بشكل مستقل 4 مرات على الأقل. وقد عثر في السابق على ضفادع مماثلة في كمبوديا وفيتنام وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
يذكر أن العلماء عثروا في رواندا قبل فترة على ضفادع يشبه نقيقها الصوت الذي تطلقه دمى الأطفال، تعيش في أماكن ارتفاعها نحو 2 كلم فوق مستوى سطح البحر.

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