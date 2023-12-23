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دراسة تحذر من انهيار الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي - جريدة الوطن السعودية

12/23/2023 2:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "Science"، للحمض النووي للأخطبوط الذي يعيش في القطب الجنوبي، عن قيام مجموعات من الأخطبوطات المعزولة، بالتزاوج منذ حوالي 125 ألف عام، وهو اختلاط جيني يشير إلى وجود قنوات خالية من الجليد، خلال فترة كانت درجات الحرارة العالمية فيها مماثلة للمستويات الحالية، واستخدمت المؤلفة الرئيسية للدراسة من جامعة جيمس كوك بأستراليا، سالي لاو، تحليل الحمض النووي للأخطبوط، لإعادة بناء التغيرات البيئية السابقة في القارة القطبية الجنوبية، ومن خلال فحص أخطبوط من سلالة "توركيت"، الموجود في مياه القطب الجنوبي منذ حوالي 4 ملايين عام، توصل باحثو الدراسة إلى أدلة على انهيار الطبقة الجليدية التاريخية غربي القطب الجنوبي.
وتتوقع الدراسة أن الطبقة الجليدية غربي القطب الجنوبي، أصبحت أكثر عرضة للانهيار مما كان يعتقد سابقا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر من 3.3 إلى 5 أمتار، ويمكن أن يؤدي الارتفاع إلى تغيير السواحل العالمية بشكل جذري، وبالتالي إلى غمر العديد من المناطق المنخفضة.
وشملت الدراسة، تحليل الحمض النووي من 96 عينة من الأخطبوط، تم جمعها على مدى 33 عاما، غالبًا كصيد عرضي، وأشارت نتائج الدراسة إلى حدوث انهيارين منفصلين للطبقة الجليدية غربي القطب الجنوبي، أحدهما خلال منتصف العصر البليوسيني (منذ 3 إلى 3.5 مليون عام)، والآخر خلال الفترة الجليدية الأخيرة (منذ 129000 إلى 116000 عام)، وهو الوقت الذي كانت فيه الأرض أكثر دفئا بنحو 1.5 درجة عما كانت عليه ما قبل المستويات الصناعية.

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