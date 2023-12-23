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نصر الدرب بطل دورة متلازمة داون الثانية - جريدة الوطن السعودية

12/23/2023 2:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت بطولة متلازمة داون الأولى من نوعها على مستوى محافظة الدرب، والتي نظمها مجموعة من الشباب من الدرب وعسير بملعب أكاديمية أجيال القومة.
وسلم شيخ آل هيازع إبراهيم علي الشعبي الكأس والميداليات للفائز بالمركز الأول كابتن نصر الدرب عيسى آل حمود، وفريق أسود القومة المركز الثاني، وبحضور شيخ آل بن سلة عيسى محمد الشعبي وشيخ المطامية يحيى حسين مطمي ومدير الضمان الاجتماعي محمد العصابي وبحضور جماهيري كبير من الرجال والنساء اللاتي خصصت لهن مواقع خاصة للحضور والمشاركة كأول مناسبة رياضية بالدرب.
وأوضح مشرف فريق متلازمة داون بخميس مشيط أحمد الشهراني أن الهدف من البطولة دمج وترفيه هذه الفئة المستهدفة والحبيبة على قلوبنا مع أفراد المجتمع وهذا ولله الحمد وللسنة الثانية على التوالي، ولا ننسى أن أفراد المجتمع يقع عليهم عاتق التشجيع والمؤازرة حتى يبرزوا ما لدى أحبابنا متلازمة داون من مواهب، وكان لدينا الأسبوع الماضي فقرات وفعاليات توافقت مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة وكانت بتشريف محافظ الدرب.
من جهته أكد شيخ آل هيازع إبراهيم الشعبي سعادتهم بالمشاركة في ختام البطولة، وأن المبادرة النوعية هي الأولى على مستوى محافظة الدرب بل على مستوى المنطقة، بطولة متلازمة داون والتي أقيمت بملعب أكاديمية أجيال القومة، وكان بطلها نصر الدرب، وفي موسمها الثاني، وأقدم الشكر للجميع خاصة صاحب المنشأة الرياضية عبدالرحمن أبوجبران، والتي ستخدم أبناء قريته، وكذلك وجودكم صحيفة ((الوطن)) له أثر كبير في نقل الحدث وإبرازه بشكل واسع.

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