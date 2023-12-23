نصر الدرب بطل دورة متلازمة داون الثانية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت بطولة متلازمة داون الأولى من نوعها على مستوى محافظة الدرب، والتي نظمها مجموعة من الشباب من الدرب وعسير بملعب أكاديمية أجيال القومة.
وسلم شيخ آل هيازع إبراهيم علي الشعبي الكأس والميداليات للفائز بالمركز الأول كابتن نصر الدرب عيسى آل حمود، وفريق أسود القومة المركز الثاني، وبحضور شيخ آل بن سلة عيسى محمد الشعبي وشيخ المطامية يحيى حسين مطمي ومدير الضمان الاجتماعي محمد العصابي وبحضور جماهيري كبير من الرجال والنساء اللاتي خصصت لهن مواقع خاصة للحضور والمشاركة كأول مناسبة رياضية بالدرب.
وأوضح مشرف فريق متلازمة داون بخميس مشيط أحمد الشهراني أن الهدف من البطولة دمج وترفيه هذه الفئة المستهدفة والحبيبة على قلوبنا مع أفراد المجتمع وهذا ولله الحمد وللسنة الثانية على التوالي، ولا ننسى أن أفراد المجتمع يقع عليهم عاتق التشجيع والمؤازرة حتى يبرزوا ما لدى أحبابنا متلازمة داون من مواهب، وكان لدينا الأسبوع الماضي فقرات وفعاليات توافقت مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة وكانت بتشريف محافظ الدرب.
من جهته أكد شيخ آل هيازع إبراهيم الشعبي سعادتهم بالمشاركة في ختام البطولة، وأن المبادرة النوعية هي الأولى على مستوى محافظة الدرب بل على مستوى المنطقة، بطولة متلازمة داون والتي أقيمت بملعب أكاديمية أجيال القومة، وكان بطلها نصر الدرب، وفي موسمها الثاني، وأقدم الشكر للجميع خاصة صاحب المنشأة الرياضية عبدالرحمن أبوجبران، والتي ستخدم أبناء قريته، وكذلك وجودكم صحيفة ((الوطن)) له أثر كبير في نقل الحدث وإبرازه بشكل واسع.
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