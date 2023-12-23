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انطلاق موطن أفكاري احتفاء بأعمال الأمير خالد الفيصل - جريدة الوطن السعودية

12/23/2023 2:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة الفنون البصرية اليوم معرض " موطن أفكاري " في قصر حطين بمدينة الرياض؛ للاحتفاء بالمسيرة الفنية والثقافية الزاخرة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وتسليط الضوء على الإرث الغني لقامةٍ ثقافيةٍ وطنيةٍ بارزةٍ أثّرت في المجال الثقافي السعودي على مدى عقودٍ طويلة بإبداعاتٍ أدبيةٍ، وفنيةٍ مميزة.
وشهد اليوم الأول من افتتاح المعرض حضور مجموعة من المسؤولين، ونُخبةٍ من روّاد المجال الثقافي والفني المحليين والعالميين، بالإضافة لمجموعة من المهتمين في مجالات الأدب والثقافة والفنون. وقدّمت الهيئة في افتتاح المعرض أنشطةٍ، ومؤثراتٍ تصويريةٍ، وسمعيةٍ متناغمةٍ أضفت بُعداً مميزًا على الموقع المقام بهِ.
كما استمتع الزوّار بجولاتٍ تعريفيةٍ خاصةٍ عبر أروقة المعرض، ومشاهدة مقتنياتهِ الفنّيةِ القيّمة، واستمعوا إلى فقراتٍ موسيقيةٍ مُختارةٍ من القصائد المغناة للأمير خالد بن فيصل. ويتخذ المعرض سردًا فنياً خاصًا يتلخّصُ في مسارين رئيسيين، وهما: الرجل "المُلّهَم" الذي يستمد إلهامه وإبداعه عبر توظيف اللغة، والكلمة، والحرف العربي في صياغة الشعر والأدب، مستلهماً من روح الوطن وأصالة أهله. وأما المسار الثاني فتمثّلَ في الرجل "المُلّهِم" الذي أسهم في إلهامِ أجيالٍ من المفكرين، والفنانين، والشعراء، وروّاد الموسيقى بالعالم العربي على مرِّ عقودٍ عديدة.
ويشتملُ برنامجه على باقةٍ من الأنشطة، والبرامج النوعية الفنية والثقافية ذات القوالب الحوارية، والشعرية، والموسيقية الفريدة؛ ليُثري تجربة الزائر، ويحفّزه على التأمل والتفكير، كما كان منهج "الفيصل" في بعض مؤلفاتهِ؛ ومن بينها جلسة حوارية تُفصّلُ في علاقةِ الأدبِ بالفنِ بمشاركة مجموعة من الفنانين، والشعراء ممن لهم صلة بموضوعها، إضافةً إلى لقاءٍ يجمعُ عدداً من فناني قرية المفتاحة يتطرقون فيه إلى تأثرهم بشخصِ الأمير، وعمقهِ الفني والأدبي.
وتُمثل شخصية الأمير خالد الفيصل رمزاً ثقافياً؛ لتعدد إبداعاته، وأوجهِ نشاطهِ وعطائهِ؛ فهو شاعرٌ، وفنانٌ وراعٍ للأدب والأدباء؛ نثر إبداعه في مجالاتٍ عدة، فمن الشعر إلى الأدب، ومنهما إلى الفن التشكيلي، فقد جادت قريحته الشعرية بما يصل إلى 480 قصيدة، ووصل إنتاجه الفكري إلى 18 كتاباً، ولطالما اهتم "الفيصل" بالفكر، والثقافة، ووثقت ذلك دواوينه، وعبّرت ريشتُه بأروع اللوحات التي تمتزج ألوانها مع الأشكال التعبيرية؛ فجعل سموُّه من اللوحة مُتمِّمةً للبيت الشعري. وامتزج شعرهُ بالطبيعة دون أن يخرج عن حد المألوف في قصائده؛ فأبدعت أنامله في تصوير ووصف مظاهر الطبيعة الساحرة للمملكة، مستعيناً بألفاظٍ عكست ولعه بجبال المملكة، وسهُولِها ورُباها؛ فتارةً كان يُناجي الصحراء برمالها واتساع أُفقِها، وشمسها، وقمرها، ونهارها، وليلها، وأخرى جادت قريحتهُ بقصائدٍ تُناجي السُحب، والأمطار، والجبال، والوديان. ويشكل معرض "موطن أفكاري" تجربة مؤثرة وملهمة للزائر؛ بإلهامٍ ينقلهُ عبر الزمانِ إلى تلك المحطات والذكريات التي شكّلت ريشة الأمير خالد الفيصل، وصاغت كلماته وبعثت الروح في لوحاته وأعماله الخالدة، وجعلت من تجربته الثرية إضافةً وطنيةً قيّمة. ويُبرز المعرض المشاعر السامية التي ألهمته، وانعكست جميعها في شخصية الأمير، والشاعر، والمثقف، الذي ارتبط بالزمان، والمكان، وافتخر بموروثه، وتغنى بوطنهِ، ومواطنيهِ في أشعاره، وإنتاجه الأدبي، وأبدعتها ريشتُه في لوحاتٍ مفعمة بالجمال.

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