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اختبار جديد للإبداع يمكن تجربته في المنزل - جريدة الوطن السعودية

12/23/2023 2:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اختبار يمكنك أن تجريه بنفسك في بضع دقائق، ويعمل بشكل أفضل عندما لا تعرف الكثير عن كيفية عمل التحليل ( اضغط هنا )، الطريقة الجديدة، التي تسمى "مهمة الارتباط المتباعد"، تطلب من الأشخاص تسمية 10 أسماء متباعدة في المعنى قدر الإمكان. سيكون "قطة" و"كتاب" أكثر اختلافًا من "قطة" و"كلب"، على سبيل المثال.
تقوم خوارزمية الكمبيوتر بعد ذلك بقياس هذه المسافة الدلالية (مدى علاقة الكلمتين ببعضهما البعض) بين الأسماء التي توصل إليها الشخص، واستنادًا إلى تحليل استجابات 8,914 متطوعًا، فإن "مهمة الارتباط المتباعد" على الأقل جيدة مثل الأساليب الحالية للتنبؤ بالإبداع لدى الشخص.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية التي نشرت على موقع "sciencealert": " تفترض العديد من النظريات أن الأشخاص المبدعين قادرون على توليد أفكار أكثر تباينًا"، وأضاف الباحثون: "إذا كان هذا صحيحًا، فإن مجرد تسمية الكلمات غير ذات الصلة ثم قياس المسافة الدلالية بينها يمكن أن يكون بمثابة مقياس موضوعي للتفكير التباعدي".
إن مهمة الاستخدامات البديلة (حيث تفكر في أكبر عدد ممكن من الاستخدامات لكائن ما) ومهمة جسر الفجوة الترابطية (حيث تحاول ربط كلمتين بكلمة ثالثة) هما المقياسان الحاليان للإبداع الذي اتبعته "مهمة الارتباط المتباعد"، وارتبطت درجات الإبداع من "مهمة الارتباط المتباعد" أيضًا بالدرجات الأخرى، كما فعلت مع بعضها البعض، مما يعني أنها مفيدة في تقييم الإبداع مثل الأدوات الأكثر تعقيدًا. علاوة على ذلك، تظهر البيانات أن فعاليتها تنطبق على ما يبدو على مختلف الفئات السكانية، مما يجعلها مناسبة للاستطلاعات واسعة النطاق، وتتمثل الفوائد الرئيسية لاختبار "مهمة الارتباط المتباعد" الجديد في أنه بسيط وسريع الإنجاز، ولا يتطلب أي نوع من التقييم البشري، مما قد يؤدي إلى التحيز.
لا يقيس كل جوانب الإبداع
يحرص الباحثون على الإشارة إلى أنه الاختبار لا يقيس كل جانب من جوانب الإبداع، يقول عالم النفس جاي أولسون، من جامعة هارفارد: "مهمتنا لا تقيس سوى جزء صغير من نوع واحد من الإبداع"، وأضاف: "لكن هذه النتائج تمكننا من تقييم الإبداع عبر عينات أكبر وأكثر تنوعًا مع قدر أقل من التحيز، مما سيساعدنا في النهاية على فهم هذه القدرة البشرية الأساسية بشكل أفضل".
ويعتقد علماء النفس أن الأشخاص الأكثر إبداعًا قادرون على ربط العناصر البعيدة معًا في عقولهم بسهولة أكبر، وهو ما يتم اختباره هنا. وينبغي للتدبير الأكثر شمولا أن يأخذ في الاعتبار أيضا الإنجازات في المجالات الإبداعية، مثل التأليف الموسيقي والاختراعات.

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