52369 مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

52369 مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
التاريخ
12/23/2023 2:15:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 14/ 12/ 2023 حتى 20/ 12/ 2023، عن ضبط 16899 مخالفًا، بينما يخضع 52369 منهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وتم ترحيل 9147 مخالفًا.
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