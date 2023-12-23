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52369 مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

12/23/2023 2:15:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 14/ 12/ 2023 حتى 20/ 12/ 2023، عن ضبط 16899 مخالفًا، بينما يخضع 52369 منهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وتم ترحيل 9147 مخالفًا.

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