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6 تحديات تواجه كبار السن

12/23/2023 2:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه كبار السن عددا من التحديات التي قد تؤثر على جودة حياتهم ورفاهيتهم، وكشف مختصون بالتعامل الأسري أبرز التحديات والتي تتمثل في:
-تطور المشاكل الصحية
-خسارة الشركاء والأصدقاء المقربين
-الشعور بتغير دورهم في المجتمع
-فقدان الهوية الاجتماعية
-التحديات العاطفية نتيجة تغيرات الحياة
-الصعوبة في التكيف مع المتغيرات المتسارعة في المجتمع والتكنولوجيا

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