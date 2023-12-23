6 تحديات تواجه كبار السن

(MENAFN
- Al Watan) يواجه كبار السن عددا من التحديات التي قد تؤثر على جودة حياتهم ورفاهيتهم، وكشف مختصون بالتعامل الأسري أبرز التحديات والتي تتمثل في:
-تطور المشاكل الصحية
-خسارة الشركاء والأصدقاء المقربين
-الشعور بتغير دورهم في المجتمع
-فقدان الهوية الاجتماعية
-التحديات العاطفية نتيجة تغيرات الحياة
-الصعوبة في التكيف مع المتغيرات المتسارعة في المجتمع والتكنولوجيا
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