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عودة الحياة لسمرة جازان

12/23/2023 2:15:29 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب في أعمال تهيئة وسفلتة طريق قرية سمرة الجد الذي يربطها بقرية العرق. وقال عدد من أهالي القرية لـ((الوطن)) إن البلدية أتمت المشروع الذي تعثر لأكثر من عامين ونصف العام، بعد أن شرعت في أعمال الردم وتمهيد الطريق، وما تبقى أعمال السفلتة، ليعود الطريق إلى الخدمة بعد أن انقطعت عنه المركبات وباصات النقل المدرسي سنوات لسوء حالته. وأشاروا إلى عودة الطريق للخدمة، خاصة أن كل ما تبقى إزاحة عدادات الكهرباء من داخل حرم الطريق، حتى لا تعيق أعمال ربط القريتين.

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