عودة الحياة لسمرة جازان
التاريخ
12/23/2023 2:15:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب في أعمال تهيئة وسفلتة طريق قرية سمرة الجد الذي يربطها بقرية العرق. وقال عدد من أهالي القرية لـ((الوطن)) إن البلدية أتمت المشروع الذي تعثر لأكثر من عامين ونصف العام، بعد أن شرعت في أعمال الردم وتمهيد الطريق، وما تبقى أعمال السفلتة، ليعود الطريق إلى الخدمة بعد أن انقطعت عنه المركبات وباصات النقل المدرسي سنوات لسوء حالته. وأشاروا إلى عودة الطريق للخدمة، خاصة أن كل ما تبقى إزاحة عدادات الكهرباء من داخل حرم الطريق، حتى لا تعيق أعمال ربط القريتين.
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