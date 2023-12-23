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انحلال القيم والمبادئ

12/23/2023 2:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) القيم والمبادئ هي طباع وسلوك وتعامل واحترام الإنسان مع الآخرين كما أنها تلك المجموعة من الأحكام العقلية التي تقوم بالعمل على توجيهنا نحو رغباتنا واتجاهاتنا وغرائزنا التي تكون نتيجة لاكتساب الفرد من المجتمع المتعايش فيه.
كما أنها هي الأسس والقواعد التي تَبَنِّي عليها التصرفات اليومية.
والشخص من دون قيم ومبادئ هو شخص من دون أخلاق وفارغ أي بلا أهمية أو فائدة فإذا كانت هذه القيم والمبادئ سليمة يكون سلوكه سليما، وإن انحرفت القيم انحرفت حياته. وأهم الأسباب ضعف التربية والبعد عن تعاليم الدين الإسلامي.
الحضارة التطور التغيير الانفتاح سهولة التواصل والوصول والتكنولوجيا والإنترنت جميع هذه التغيرات تنقل المجتمعات لتقدم والحداثة والتغيير للفائدة وللكسب والترفيه والسعادة والثقافة والانفتاح.
ولكن بحدود وعدم الخروج عن الدين والقيم والمبادئ ولكن للأسف ما يحصل من البعض شيء معيب ومخجل (من دون تعميم) فحال الفرد والأسرة تعدى منطقة الأمان والحلال والحرام والعيب وأعطت أصحابها حق الخروج عن القيم والدّين والمبادئ.

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