انحلال القيم والمبادئ

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- Al Watan) القيم والمبادئ هي طباع وسلوك وتعامل واحترام الإنسان مع الآخرين كما أنها تلك المجموعة من الأحكام العقلية التي تقوم بالعمل على توجيهنا نحو رغباتنا واتجاهاتنا وغرائزنا التي تكون نتيجة لاكتساب الفرد من المجتمع المتعايش فيه.
كما أنها هي الأسس والقواعد التي تَبَنِّي عليها التصرفات اليومية.
والشخص من دون قيم ومبادئ هو شخص من دون أخلاق وفارغ أي بلا أهمية أو فائدة فإذا كانت هذه القيم والمبادئ سليمة يكون سلوكه سليما، وإن انحرفت القيم انحرفت حياته. وأهم الأسباب ضعف التربية والبعد عن تعاليم الدين الإسلامي.
الحضارة التطور التغيير الانفتاح سهولة التواصل والوصول والتكنولوجيا والإنترنت جميع هذه التغيرات تنقل المجتمعات لتقدم والحداثة والتغيير للفائدة وللكسب والترفيه والسعادة والثقافة والانفتاح.
ولكن بحدود وعدم الخروج عن الدين والقيم والمبادئ ولكن للأسف ما يحصل من البعض شيء معيب ومخجل (من دون تعميم) فحال الفرد والأسرة تعدى منطقة الأمان والحلال والحرام والعيب وأعطت أصحابها حق الخروج عن القيم والدّين والمبادئ.
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