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دراسة تكشف الأسباب وراء غثيان الصباح لدى المرأة الحامل

12/23/2023 2:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاني غالبية النساء خلال الأشهر الأولى من الحمل من ظاهرة "غثيان الصباح"، وقد تصل معاناة النساء إلى حد الاستشفاء بسبب القيء الحملي المفرط (Hyperemesis Gravidarum)، ولطالما اعتقد أطباء النفس بأن الظاهرة مرتبطة بسايكلوجيا الأنثى مع فرضيات مُغرضة بحق النساء. وأظهرت دراسة حديثة بأن الظاهرة فيزيولوجية بحتة مرتبطة بتوازنات هرمون مُعين في الجسم. فما الذي تقوله هذه الدراسة؟
كلنا سمع عمّا تعانيه المرأة عادة في الأسابيع الأولى للحمل من عياء وغثيان وقيء وغيرها من المشاكل التي تؤرق النساء، هذا ما يعرف بغثيان الصباح (Morning sickness)، ويُقلل أكثرنا من تأثيرها على المرأة، لا سيما من يجهل ما يمر به جسم المرأة الحامل. وتُعرف الحالات العنيفة والقوية من غثيان الصباح بالقيء المفرط الحملي (Hyperemesis Gravidarum) وتعاني منه 30 % من النساء حسب ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، ولم تكن تُعرف أسباب القيء الحملي المفرط بشكل دقيق.
في غالب الأحيان، كان يُرجع أطباء النفس ذلك لأسباب سيكولوجية كعدم تقبّل الحمل، تقول الباحثة في علم البيولوجيا الوراثية في جناح طب الولادة في جامعة كاليفورنيا مارلينا فيجوزي، عندما كانت شابة، فقدت جنيني الثاني بعد معاناة مع القيء الحملي المفرط دون معرفة الأسباب، مما دفعني إلى تعميق البحث في الظاهرة.
بحث شامل
وانطلاقا من عام 2018، قادت الباحثة فريقا دوليا قام بأبحاث متعددة حول أحد الهرمونات البشرية، والمسماة، GDF15، ونشرت نتائج الدراسة رسميا في مجلة Nature العلمية العريقة، ويدخل هرمون GDF15 في كثير من وظائف الجسم ومن بينها التحكم في شهية الإنسان ووزنه، وأظهرت الدراسة أن الجنين يفرز في جسم المرأة الحامل مستويات مرتفعة من هرمون GDF15 لسبب غير معروف حاليا، ويرتفع إفراز الجنين لهذا الهرمون تدريجيا في الأسابيع الإثني عشر الأولى للحمل، وتعتبر مستويات الهرمون التي تم قياسها كبيرة لدى النساء اللاتي يعانين بشكل عنيف من الغثيان.
هرمون GDF15
ولم تكتفي الدراسة بإظهار هذا الارتباط، بل قاست مستوى هرمون GDF15 الموجود طبيعيا لدى النساء قبل الحمل. وتم استنتاج أن النساء ذوات مستويات ضعيفة من هرمون GDF15 قبل الحمل، هن اللاتي يعانين أكثر من الغثيان أثناء الحمل، ما يعني أن جسم النساء غير المُتعود على مستويات هامة من هرمون GDF15 يعاني كثيرا عندما يبدأ الجنين في إفراز مستويات عالية من ذلك الهرمون خلال الحمل. فالنساء اللاتي لديهن مستويات هرمون GDF15 كبيرة قبل الحمل، لا يعانين أبدا في الغالب من القيء والغثيان عندما يحملن، وهي علاقة لم تكن معروفة من قبل وأكدتها أيضا تحاليل جينية خلال الدراسة.
عقار مضاد للقيء الحملي
وتفتح الدراسة أبوابا عديدة نحو إيجاء أدوية للقضاء على ظاهرة القيء الحملي المفرط أو التقليل من أعراضها، ومن بين الفرضيات العلاجية، ابتكار أدوية تستهدف مستقبلات الهرمون GDF15 لدى المرأة الحامل، ما يعني النقص من تأثير الهرمون عبر تعطيل عمله فيزيولوجيا، ويرى الباحثون في حقن المرأة قبل الحمل بهرمون GDF15 للتقليل من تأثيره السلبي بعد الحمل.
وتم تجربة هذه الوسيلة بشكل أولي وناجح لدى الفئران، لكن يبقى من الضروري تحديد نجاعة التقنية وسلامتها على المرأة وجنينها عبر قياس المستويات غير الضارة والعوارض الجانبية المحتلمة، وهو عمل قد يأخذ سنوات عدة.

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