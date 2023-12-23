إبراز الموروث الثقافي والشعبي في شتاء طنطورة

(MENAFN
- Al Watan) يهتم مهرجان "شتاء طنطورة" الذي أطلقته لحظات العُلا ضمن برامجها وفعالياتها المتنوعة، بالموروث الثقافي والشعبي الغني للمحافظة، حيث تتحول بلدة العلا القديمة خلال المهرجان الذي يستمر على مدار 6 أسابيع، إلى مساحةٍ نابضة بالحياة مع مجموعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية الفريدة من نوعها، بهدف تعريف الضيوف بهذا التقليد الشعبي المتوارث عبر الأجيال.
ويُعد مهرجان شتاء طنطورة 2023 الذي يقام كل عام أحد أبرز الفعاليات في المملكة، وكل نسخة من المهرجان تتميز عن السابقة بالكثير من المفاجآت التي تتركز دائماً على دمج العناصر الأساسية التي يشتهر بها المهرجان مع الإضافات الجديدة المبتكرة، مما يمنح الضيوف تجربة استثنائية لا تنسى، ويمكن لجميع المهتمين بمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بمهرجان شتاء طنطورة زيارة الموقع الإلكتروني ( اضغط هنا ).
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