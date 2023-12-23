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إبراز الموروث الثقافي والشعبي في شتاء طنطورة

12/23/2023 2:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) يهتم مهرجان "شتاء طنطورة" الذي أطلقته لحظات العُلا ضمن برامجها وفعالياتها المتنوعة، بالموروث الثقافي والشعبي الغني للمحافظة، حيث تتحول بلدة العلا القديمة خلال المهرجان الذي يستمر على مدار 6 أسابيع، إلى مساحةٍ نابضة بالحياة مع مجموعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية الفريدة من نوعها، بهدف تعريف الضيوف بهذا التقليد الشعبي المتوارث عبر الأجيال.
ويُعد مهرجان شتاء طنطورة 2023‏ الذي يقام كل عام أحد أبرز الفعاليات في المملكة، وكل نسخة من المهرجان تتميز عن السابقة بالكثير من المفاجآت التي تتركز دائماً على دمج العناصر الأساسية التي يشتهر بها المهرجان مع الإضافات الجديدة المبتكرة، مما يمنح الضيوف تجربة استثنائية لا تنسى، ويمكن لجميع المهتمين بمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بمهرجان شتاء طنطورة زيارة الموقع الإلكتروني ( اضغط هنا ).

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