روتانا توقع اتفاقية شراكة مع بوديو أشهر منصات البودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(MENAFN
- Al Watan) وقعت شركة روتانا للخدمات الإعلانية القابضة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة بوديو، تهدف إلى تسويق ورعاية محتوى البودكاست المتواجد على منصة بوديو، أكبر منصة بودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأصبحت روتانا، من خلال هذه الشراكة طويلة الأمد، الوكيل الإعلاني الحصري لبوديو، ربطاً لأكثر من 50,000 مبدع وناشر على بوديو بمجموعة واسعة من الرعاة والمعلنين، وتمكنت التقنيات المتقدمة للإعلان على بوديو من وصول المعلنين إلى ملايين المستمعين عبر منصات متعددة بشكل عالي الدقة في نفس الوقت.
ونوه الرئيس التنفيذي لروتانا للخدمات الإعلانية نزار ناقرو بأن سجل روتانا الحافل بالإنجازات سيمكننا من تثبيت حق صانعي محتوى البودكاست وسيعظم عوائدهم، كما تُعتبر هذه الشراكة لبنة هامة في بناء صرح يخلد التزامنا بدفع النمو الزائد لصناعة البودكاست المزدهرة في المنطقة، الأمر الذي نعتبره جزءاً من رسالتنا ومهمتنا الاجتماعية.
وأضاف ناقرو: "يسعدنا بدء هذه الشراكة مع بوديو، والتي تعد ثورة في مشهد انتشار محتوى البودكاست في المنطقة، ونثق في نجاح هذا التعاون الذي سيوفر منصة غير مسبوقة لصانعي المحتوى والمعلنين والمستمعين على حد سواء.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بوديو ستيفانو فلاحة: "هذا التحالف يمثل نقطة تحول لمحتوى البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الاتحاد مع أقوى المجموعات الإعلام العربية وأكثرها تأثيراً لمواجهة التحدي الرئيسي للمبدعين والناشرون: تحقيق الأرباح بشكل فعّال".
وتعد روتانا للخدمات الإعلانية القابضة إحدى شركات مجموعة روتانا القابضة، وهي من الشركات الرائدة في مجال الإعلام والإعلان في المنطقة، وتسعى بشكل دائم إلى تقديم أفضل الحلول المبتكرة لدفع العلامات التجارية نحو التميّز، وتمكينها من جذب جماهير متنوعة، والتكيّف مع التغييرات المستمرّة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل؛ الإعلانات الخارجية، وتسويق المؤثرين، وإستراتيجيات وسائط التواصل التقليدية والرقمية، كما تمنح الشركة العلامات التجارية القدرة على تحقيق أهدافها والتفوّق في السوق، من خلال استثمارها للإبداع والبراعة الإستراتيجية بفضل سجلِّها الحافل بالنجاحات والاجتهاد المستمر نحو الابتكار على مدي عقدين من الزمن.
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