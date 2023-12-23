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روتانا توقع اتفاقية شراكة مع بوديو أشهر منصات البودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

12/23/2023 2:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت شركة روتانا للخدمات الإعلانية القابضة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة بوديو، تهدف إلى تسويق ورعاية محتوى البودكاست المتواجد على منصة بوديو، أكبر منصة بودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأصبحت روتانا، من خلال هذه الشراكة طويلة الأمد، الوكيل الإعلاني الحصري لبوديو، ربطاً لأكثر من 50,000 مبدع وناشر على بوديو بمجموعة واسعة من الرعاة والمعلنين، وتمكنت التقنيات المتقدمة للإعلان على بوديو من وصول المعلنين إلى ملايين المستمعين عبر منصات متعددة بشكل عالي الدقة في نفس الوقت.
ونوه الرئيس التنفيذي لروتانا للخدمات الإعلانية نزار ناقرو بأن سجل روتانا الحافل بالإنجازات سيمكننا من تثبيت حق صانعي محتوى البودكاست وسيعظم عوائدهم، كما تُعتبر هذه الشراكة لبنة هامة في بناء صرح يخلد التزامنا بدفع النمو الزائد لصناعة البودكاست المزدهرة في المنطقة، الأمر الذي نعتبره جزءاً من رسالتنا ومهمتنا الاجتماعية.
وأضاف ناقرو: "يسعدنا بدء هذه الشراكة مع بوديو، والتي تعد ثورة في مشهد انتشار محتوى البودكاست في المنطقة، ونثق في نجاح هذا التعاون الذي سيوفر منصة غير مسبوقة لصانعي المحتوى والمعلنين والمستمعين على حد سواء.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بوديو ستيفانو فلاحة: "هذا التحالف يمثل نقطة تحول لمحتوى البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الاتحاد مع أقوى المجموعات الإعلام العربية وأكثرها تأثيراً لمواجهة التحدي الرئيسي للمبدعين والناشرون: تحقيق الأرباح بشكل فعّال".
وتعد روتانا للخدمات الإعلانية القابضة إحدى شركات مجموعة روتانا القابضة، وهي من الشركات الرائدة في مجال الإعلام والإعلان في المنطقة، وتسعى بشكل دائم إلى تقديم أفضل الحلول المبتكرة لدفع العلامات التجارية نحو التميّز، وتمكينها من جذب جماهير متنوعة، والتكيّف مع التغييرات المستمرّة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل؛ الإعلانات الخارجية، وتسويق المؤثرين، وإستراتيجيات وسائط التواصل التقليدية والرقمية، كما تمنح الشركة العلامات التجارية القدرة على تحقيق أهدافها والتفوّق في السوق، من خلال استثمارها للإبداع والبراعة الإستراتيجية بفضل سجلِّها الحافل بالنجاحات والاجتهاد المستمر نحو الابتكار على مدي عقدين من الزمن.

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