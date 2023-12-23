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3 مليارات لتنفيذ 42 مشروع طرق بالشرقية

12/23/2023 2:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد طرق المنطقة الشرقية حراكاً كبيراً وحيوياً من خلال عدد من المشاريع التي يجري العمل عليها، وتتضمن 42 مشروعاً منها تنفيذ 17 مشروعاً جديداً، وصيانة جذرية لـ 25 مشروعاً، وبأطوال تتجاوز 1450كم، بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، وستسهم هذه المشاريع الحيوية في دعم النهضة التي تعيشها المنطقة، التي تُعد من أكبر وأهم المناطق نظير موقعها الجغرافي الفريد، الذي يربطها مع كافة دول الخليج.
وأشارت الهيئة العامة للطرق، إلى أنه يجري العمل حالياً على عدد من المشاريع منها؛ استكمال طريق صفوى رحيمة بطول 15 كم، يشمل تنفيذ جسر دوار صفوى، مع تنفيذ الجسر البحري بطول 720 متراً، الذي يهدف إلى تعزيز ترابط طرق المنطقة ورفع مستوى السلامة، ومشروع ازدواج طريق القطيف العوامية بطول 7 كم، وازدواج طريق الجش عنك بطول 4 كم، لرفع مستوى السلامة وتقليل الاختناقات المرورية.
كما شملت تنفيذ مشروع استكمال طريق الظهران العقير سلوى مع تنفيذ التقاطع العلوي على طريق الهفوف سلوى، بطول 66 كم، وإعادة إنشاء وتوسعة طريق أبو حدرية الخفجي، من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي، وذلك بطول 23 كم، واستكمال الطريق الذي يربط طريق الدمام الجبيل بطريق الرياض الدمام السريع وطريق الظهران العقير سلوى مع تقاطع طريق بقيق.
وأضافت أنه يجري العمل على تنفيذ 25 مشروع صيانة جذرية بالمنطقة، منها استكمال إصلاح طريق أبو حدرية، مع إصلاح طريق الظهران بقيق، وإصلاح طريق الظهران العقير سلوى، بالإضافة لإصلاح الطريق الدائري بالأحساء مع تنفيذ دورانات للخلف على الطريق، وإصلاح طريق الدمام الرياض السريع. وأكدت الهيئة تواصل أعمال تنفيذ المشاريع وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، تزامناً مع مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق.

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