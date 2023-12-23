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جائزة بمنحة وآمال بلا حدود

12/23/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد جائزة البردة التي أطلقت قبل 20 سنة، من أهم الجوائز العربية والإسلامية، الجامعة بين الدين والثقافة، وتأتي في إطار احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بذكرى المولد النبوي الشريف؛ وترسخ رؤيتها ورسالتها وأهدافها المنصوص عليها من مكانتها كمنصة عالمية، احتفاءً بالتنوع في الثقافة الإسلامية وممارساتها المختلفة، وتكريماً للإبداع المتميز في الأنماط الفنية الإسلامية التقليدية، وتقديراً للغة العربية وجمالياتها.
الثلاثاء الماضي سعدت بدعوة حضور احتفالات الدورة 17 للجائزة التي تعكس الدور الرائد في رعاية ودعم الفنون الإسلامية، انطلاقاً من إستراتيجية رامية لتعريف المجتمعات العالمية بهذه الفنون، وصون التراث الفني للحضارة الإسلامية، وإظهار الصورة المشرقة للثقافة الإسلامية المبنية على التسامح والمحبة.
وقد تولت وزارة الثقافة والشباب في الإمارات الاعتناء بها، وأعطتها في أطوارها المختلفة اهتماما بالغا، جعلها هدفا لمشاركة الشعراء والخطاطين والتشكيليين والفنانين الذين استلهموا في أعمالهم النص القرآني والحديث الشريف والسيرة النبوية الطاهرة.
جائزة البردة فئاتها ثلاث، الشعر ((الفصيح والنبطي))، والخط ((الكلاسيكي والحديث))، والزخرفة؛ وما يشد الانتباه ويبهج الخاطر تسليطها الضوء على شخصية وسيرة سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها لأهداف راقية، كالاحتفاء بجماليات الفنون الإسلامية كمدخل للتواصل الثقافي مع العالم وكجزء من التراث الإنساني، كذا تحفيز وتنويع مشاركات المتميزين والمبدعين في مجالات الفنون الإسلامية التقليدية والشعر، وإبراز التنوع الثقافي والفكري في العالم الإسلامي، وتعزيز الابتكار والروح الخلاقة لدى الأجيال الناشئة، ودعم الحركة الإبداعية واستقطاب المواهب الشابة..
المهتمون بالفنون الإسلامية من كل مكان على موعد ووعد مع ((منحة البردة)) التي أعلنت مؤخرا، والتي تعد مبادرة رائدة تستهدف إثراء مجالات الفنون الإسلامية والارتقاء بممارساتها على نطاق عالمي، بما يسهم في تعزيز استدامة الفنون الإسلامية، واستشراف مستقبلها، من خلال تقديم 20 منحة مصممة لتعزيز المواهب والابتكار في مجال الفنون الإسلامية، وبناء القدرات، وتعزيز البحث في ميادين الفنون الثقافية والإسلامية، وتطوير قواعد بيانات شاملة لإثراء هذا القطاع، وتمكين الجيل القادم من الفنانين والمفكرين من تقديم مشاريع تسهم في التعريف بأهمية وعراقة هذا النوع من الفنون.
أختم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لكل دولة وجهة ومسؤول عزز ويعزز من جوانب الاهتمام بالثقافة الإسلامية وفنونها، ولكل مهتم بخلق الوعي حول الجانب الفني والحضاري للإسلام، وإسهام الثقافة في الحضارة، ولكل من يشجع تظاهرات ومظاهر تجديد وتخليد الأمجاد الثقافية والحضارية الإسلامية ومضامينها وقيمها وينعش من رسالتها المجيدة، ولكل مقتنع بأن أهمية الفن الإسلامي ترجع للرمزية التي يتسم بها، وأنه تأثر بفنون حضارات سابقة، وأثّر في فنونٍ لاحقة، وأنه الجسر وهمزة الوصل بين الثقافات والحضارات والشعوب المختلفة على مر الزمان.

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