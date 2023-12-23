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6800 كم طرقا حيوية بالشرقية

12/23/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت شبكة الطرق في المنطقة الشرقية في دعم الحركة التجارية والاقتصادية والصناعية واللوجستية والاجتماعية، حيث تتمتع المنطقة بشبكة طرق ضخمة منها 4000 كم طرقا مفردة، وأكثر من 2300 كم طرقا مزدوجة، وأكثر من 500 كم طرقا سريعة، وبأطوال تتجاوز 6800 كم.
وتتميز المنطقة الشرقية بكونها ترتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي بطرق برية ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة، ومن أهم هذه الطرق التي تربط الشرقية بالدول المجاورة طريق الربع الخالي، الذي يعتبر أعجوبة هندسية تم تنفيذها وسط صحراء الربع الخالي، بأحدث التقنيات الحديثة، وبأطوال تتجاوز 560 كم، حيث أسهم هذا الطريق في دعم الحركة اللوجستية والتجارية والاجتماعية، إضافة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من سلطنة عمان الشقيقة.
وحققت العديد من الطرق مستوى عاليًا من السلامة والجودة تربط محافظاتها ومناطقها، ومنها طريق أبو حدرية الذي يعتبر أول طريق سريع في المملكة، وتم افتتاحه في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على الارتقاء بكافة طرق مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي والشرياني، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، التي تستهدف الوصول بمؤشر المملكة في جودة الطرق للمؤشر السادس عالميًا، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.

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