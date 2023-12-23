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انطلاق مهرجان شرورة

12/23/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق مهرجان شرورة الشتوي السادس خلال أيام، وسيستمر عشرة أيام. ومن المتوقع أن يجذب المهرجان الكثير من عشاق المهرجانات الشتوية وسباق الهجن.
وذكر منظم فعالية مزاد الإبل، نايف بن جزيان العتيبي، أن الموقع الذي تم اختياره للفعالية يقع على طريق ((نجران - شرورة))، وتمت تهيئته ليقدم للزوار ضيافة شعبية. كما تمت إقامة سوق للأسر المنتجة، وسيتم تنظيم فعاليات: مغازرة الإبل، ورالي السيارات، والتقاط الأوتاد بالخيل، والتسوق والترفيه، والسوق الشعبية، والمسيرة التراثية للهجن.

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