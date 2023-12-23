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6 آلاف مستفيد من خدمات جمعية الإعاقة السمعية

12/23/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الجمعيات المتخصصة في كافة المجالات الدعم والمساعدة للمستفيدين من خدماتها، ومن بين هذه الجمعيات الجمعية السعودية للإعاقة السمعية. والتي تخدم الصم وضعاف السمع.
أوضحت الجمعية لـ((الوطن))، أنها تراعي نطاقها الجغرافي وتعمل مع الجمعيات التي تؤدي نفس الخدمات لخدمة ذوي الإعاقة السمعية. وتعمل الجمعية على افتتاح فرع بالمنطقة الجنوبية لخدمة المستفيدين وتوسعة النطاق الجغرافي للجمعية وتغطية أكبر عدد ممكن لخدمة الصم وضعاف السمع.
وقالت الجمعية إنها تخدم الصم وضعاف السمع وتنمي المهارات لديهم من خلال تقديم الدورات التدريبية وأيضًا توظيفهم. وتخدم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة. وتقدم الجمعية العديد من الخدمات مثل السماعات الطبية والإعانات المالية وإعانات الزواج وأيضا بطاقة إثبات الإعاقة السمعية وتقدم لهم الدعم المادي وتؤهلهم، ووقعت الجمعية اتفاقيات مع العديد من الجهات لتوظيف الصم وضعاف السمع، وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية أكثر من 6 آلاف مستفيد.
وقالت الجمعية إنه لا يوجد عمر معين لمستفيدي الجمعية فالجمعية تخدم جميع الأعمار من الأطفال إلى كبار السن، وختمت الجمعية بأنها تعمل وبالتعاون مع مراكز متخصصة في تقديم خدمات استشارية نفسية وأسرية واجتماعية للصم وضعاف السمع.

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